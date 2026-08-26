Բեռլինի մոտակայքում զենքի պահեստ է ստեղծվել ռուսական հետախուզական ծառայությունների համար աշխատող ուկրաինացու կողմից․ «Der Spiegel». Լուսանկար

Ուկրաինայի 24-ամյա քաղաքացին Բեռլինի մոտակայքում զենքի պահեստ է ստեղծել, որը, ըստ գերմանական հետախուզական ծառայությունների, Ռուսաստանի կողմից պատվիրված դիվերսիոն դավադրության մի մասն է, գրել է «Der Spiegel»-ը։
Լեհական հակահետախուզության տվյալներով՝ կասկածյալի ազգականներից մեկը կարող է կապեր ունենալ ռուսական հետախուզական ծառայության հետ։ Գործակալության կողմից վերանայված արտահոսած տվյալների համաձայն՝ Շչերբակովն ինքը 2023 թվականին Ռուսաստանից Լատվիա է մտել։
«Der Spiegel»-ի տվյալներով՝ 24-ամյա Վադիմ Ս.-ն կասկածվում է գաղտնի ցանցի մեջ ներգրավվածության մեջ, ով Ռուսաստանի հետախուզական գործակալությունների անունից ՆԱՏՕ-ի երկրներում հարձակումներ և դիվերսիաներ էր պլանավորել։
Վադիմ Ս.-ն սկզբում իդենտիֆիկացվել է լեհական հետախուզական ծառայությունների կողմից, որոնք հետաքննել են Ուկրաինա հրկիզող սարքեր պարունակող ծանրոցներ ուղարկելու նախապատրաստական աշխատանքները։ Կասկածյալի սմարթֆոնը հսկելով՝ քննիչները պարզել են, որ 2025 թվականի հոկտեմբերի 1-ին նա ավտոբուսով Լեհաստանից Բեռլին է մեկնել։
Հետաքննիչների տվյալներով՝ կասկածյալը Բեռլինի արևելքում թաքստոցից վերցրել է երկու փոքր փաթեթ, ապա գիշերը տարել է դրանք քաղաքի ծայրամասում գտնվող անտառում գտնվող մեկ այլ թաքստոց՝ Մյուգելզե լճի մոտ։ Այնուհետև նա իր կոնտակտներին ուղարկել է թաքստոցի լուսանկարներն ու կոորդինատները և մի քանի ժամ անց ավտոբուսով վերադարձել Լեհաստան։
Օգտագործելով լեհական հետախուզության կողմից տրամադրված կոորդինատները՝ գերմանական իրավապահ մարմինները շուտով գտել են թաքստոցը։ Այնտեղ եղել են երկու ատրճանակ և փամփուշտներ, որոնցից մեկը Մակարովի կրկնօրինակ է եղել։ Գերմանացի մասնագետները գաղտնի կերպով վնասազերծել են զենքերը և թաքստոցը հսկողության տակ են դրել՝ հույս ունենալով պարզել այն անձին, ով դրանք կպահանջի։ Սակայն մի քանի շաբաթ ոչ ոք չի պահանջել զենքերը։
Ռումինական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն՝ այդ ժամանակ Վադիմ Ս.-ն արդեն կալանքի տակ է եղել Ռումինիայում։ 2025 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Բուխարեստի դատարանը ձերբակալել է 24-ամյա Վադիմ Շչերբակովին և մեկ այլ ուկրաինացու՝ 21-ամյա Բոգդան Ֆիլիպչուկին (1, 2)՝ ուկրաինական «Նովա Պոշտա» առաքման ծառայության դեմ դիվերսիայի փորձի մեղադրանքով։ Ձերբակալությունից մեկ օր առաջ Շչերբակովը «Նովա Պոշտա»-ի գրասենյակում թողել է երկու փաթեթներ, որոնցում ականջակալների մեջ թաքցված են եղել հրկիզող սարքեր, իսկ խողովակների մեջ՝ ավտոմեքենայի քսանյութի տեսքով քողարկված դյուրավառ խառնուրդ։
Հունիսին ռումինական Libertatea հրատարակությունը հայտնել էր, որ ուկրաինացիների գործողությունները համակարգվել են ռուսական հետախուզական ծառայությունների կողմից: «Der Spiegel»-ը հաղորդել է, որ լեհական հակահետախուզության տվյալներով՝ Շչերբակովի ազգականներից մեկը, ենթադրաբար, կապված է ռուսական հետախուզական ծառայության հետ: Սակայն հրատարակության գերմանական աղբյուրները ընդգծել են, որ այս տեղեկությունը դեռևս վերջնականապես հաստատված չէ: Ռումինացի քննիչները կարծում են, որ Շչերբակովի հորեղբայրն է նրան հրահանգներ տվել. գործի նյութերի համաձայն՝ հենց նա է նշել Լեհաստանում թաքստոցի տեղը, որտեղից Շչերբակովը վերցրել է երկու զույգ ականջակալներ, որոնք պարունակել են հրկիզող սարքեր և վեց խողովակ դյուրավառ հեղուկ:
Libertatea հրատարակությունը նշել է, որ երկու տղամարդիկ էլ ծնվել են Խերսոնի մարզի Հոլոպրիստան շրջանում և տեղափոխվել են Լեհաստան 2025 թվականին: Գործակալության կողմից վերանայված արտահոսած տվյալների համաձայն՝ 24-ամյա Շչերբակովը մինչև 2018 թվականը գրանցված է եղել Խերսոնի մարզի Հոլոպրիստան շրջանում, իսկ ավելի ուշ՝ նույն մարզի Սկադովսկի շրջանում: 2023 թվականի փետրվարի վերջին նա հատել է Խերսոնի մարզի և Ղրիմի միջև սահմանին տեղակայված Արմյանսկի անցակետը, իսկ մեկ օր անց, սահմանապահ ծառայության արտահոսած տվյալների համաձայն, Ռուսաստանից մեկնել է Լատվիա։ Բեռլինի մոտակայքում զենքի պահեստի հայտնաբերման մասին հաղորդվել է անցյալ շաբաթ։ Գերմանիայի դաշնային դատախազությունը հետաքննում է կասկածելի լրտեսությունը և պետությանը սպառնացող լուրջ բռնության նախապատրաստումը։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանը Հունգարիայի կողմից դասակարգվում է որպես «սպառնալիք»
Ծինփինի խորհրդավոր նամակը՝ Զելենսկուն․ ինչու՞ չինարենով
Հրադադարի ռեժիմն էլի խախտվեց․ Իսրայելը նոր հարվածներ է հասցրել