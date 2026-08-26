26/08/2026

EU – Armenia

Ռուսաստանը Հունգարիայի կողմից դասակարգվում է որպես «սպառնալիք»

infomitk@gmail.com 26/08/2026 1 min read

Հունգարիան Ռուսաստանին դասակարգում է որպես «սպառնալիք»։

Այս նոր քաղաքականությունը արտացոլվում է սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի հունգարական պատվիրակության համար նախատեսված հրահանգներում, որոնք ստորագրվել են վարչապետ Պետեր Մագյարի կողմից և հրապարակվել «Մագյար Կյոզլյոնի» թերթում, հաղորդել է «Magyar Nemzet»-ը։

Այս տարվա ապրիլին Հունգարիայում կառավարության փոփոխությունից մի քանի ամիս անց, երբ Մագյարը վարչապետի պաշտոնում փոխարինել էր ռուսամետ Վիկտոր Օրբանին, Բուդապեշտը պաշտոնապես ամրագրել է իր նոր արտաքին քաղաքականությունը՝ Մոսկվային անվանելով «սպառնալիք»։

«Ռուսաստանի գործողությունները սպառնալիք են ներկայացնում Հունգարիայի, Եվրոպայի և համաշխարհային կարգի համար», – նշված է փաստաթղթերում։ Դրանք նաև ցույց են տալիս, որ Բուդապեշտը աջակցում է ցանկացած ջանքի, որը կարող է հանգեցնել Կիեւի համար «երկարատև խաղաղության և երկարաժամկետ անվտանգության երաշխիքների» շուրջ բանակցությունների։

Մադյարի՝՝ ընտրություններում հաղթանակից հետո Կրեմլը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանն իր մոտեցումը կհիմնի նոր հունգարական կառավարության երկկողմ հարաբերություններում ձեռնարկած կոնկրետ քայլերի վրա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բեռլինի մոտակայքում զենքի պահեստ է ստեղծվել ռուսական հետախուզական ծառայությունների համար աշխատող ուկրաինացու կողմից․ «Der Spiegel». Լուսանկար

26/08/2026 infomitk@gmail.com

Ծինփինի խորհրդավոր նամակը՝ Զելենսկուն․ ինչու՞ չինարենով

26/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրադադարի ռեժիմն էլի խախտվեց․ Իսրայելը նոր հարվածներ է հասցրել

26/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշոր ավտովթար․ բախվել են Գյումրիից քաղաքացիներ տեղափոխող «Ford Transit»-ն ու «Tesla»-ն․ կա 11 վիրավոր. Լուսանկար

26/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալանավորված եւ մահացած անձանց դեմ հարուցված վարույթը` Փաշինյանի պատվերով

26/08/2026 infomitk@gmail.com

Քոչարյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություն է ներկայացվել․ նա արդեն դատարանում է

26/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեխան կարող է չլինել բռնության անմիջական թիրախը, բայց ապրել դրա ամենօրյա հետևանքների մեջ․ Աննա Հակոբյան

26/08/2026 infomitk@gmail.com