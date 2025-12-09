Ով է Միհրան Հակոբյանի վրա հարձակման պատվիրատուն. Լուսանկար

Երեկ, կեսօրից հետո «Դալմա մոլ»-ի ավտոկայանատեղիում 3 դիմակավորված անձ հարձակում էին գործել հանրային գործիչ Միհրան Հակոբյանի վրա։
«Հրապարակ» օրաթերթը գրում է․ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի հաղորդմամբ՝ անսպասելի հարձակվել էին թիկունքից, վնասվածքներ հասցրել, Հակոբյանին տեղափոխել էին «Իզմիրլյան» ԲԿ: Շատերը զարմացել են, թե ինչու պետք է իշխանության հրահանգով դիմակավորված մարդիկ հարձակվեին Միհրան Հակոբյանի վրա։
Ոմանք դա պայմանավորեցին նրա ֆեյսբուքյան կոշտ գրառումներով, որոնցում Փաշինյանին մշտապես բնորոշում է «խեղկատակ» բառով, սակայն, ոմանց կարծիքով, ծեծի պատվիրատուն ԱԱԾ երիտասարդ տնօրենն է:
Միհրան Հակոբյանն օրերս ֆեյսբուքյան գրառում էր արել, թե ԱԱԾ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը եւ գլխավոր դատախազ Վարդապետյանը կապված են միմյանց հետ։ Ժամեր անց Հակոբյանը հեռացրել էր գրառումը, բայց ոմանք սքրինները պահել են, իսկ ԱԱԾ տնօրենն էլ, ենթադրաբար, իր սրտի դավթարում է այն պահել եւ որոշել է անպատիժ չթողնել, քանի որ նա ամուսնացած է, եւ այդ գրառումը, ըստ տելեգրամյան ալիքների, դարձել է ընտանեկան սկանդալի պատճառ:
Ի դեպ, իշխանության կուլիսներում եւս վաղուց քննարկում են այդ արտամուսնական կապը եւ կարծում են, որ ոչ թե այդ կապն է մերժելի, այլ այստեղ կա շահերի բախում, ուստի պաշտոնյաներից մեկը պետք է հրաժեշտ տա պաշտոնին։ Իհարկե, ցանկալի է, որ դա լինի օրենքը բազմիցս խախտած ԱԱԾ տնօրենը:
