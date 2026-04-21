7 պատճառ, թե ինչու Սթարմերը չի կարողանում ազատվել Մանդելսոնի ստուգման սագայից

Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը շարունակում է վտանգի տակ մնալ Ջեֆրի Էպշտեյնի գործընկերոջը ԱՄՆ դեսպան նշանակելու իր որոշման պատճառով՝ նրան աշխատանքից ազատելուց յոթ ամիս անց։
ԼՈՆԴՈՆ — Փիթեր Մանդելսոնը անվերջանալի անեծք է Քիր Սթարմերի համար։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը երկուշաբթի օրը մեղադրեց իր սեփական արտաքին գործերի նախարարությանը դիտավորյալ թաքցնելու այն փաստը, որ ստուգման պաշտոնյաները խորհուրդ են տվել Մանդելսոնին մերժել Վաշինգտոնում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի պաշտոնում լիարժեք անվտանգության թույլտվություն տրամադրելու մասին։
Սթարմերը, որը բախվում է իր ղեկավար թիմի գիտելիքների և դրանց ժամանակի վերաբերյալ նոր խիստ ուսումնասիրության, խորհրդարանին ասել է, որ նույնիսկ իր ամենաբարձրաստիճան պետական ծառայողը՝ նախկին կաբինետի քարտուղար Քրիս Ուորմալդը, չի տեղեկացվել առաջարկության մասին, չնայած Մանդելսոնի նշանակումը վերանայելուն անցյալ տարի։
«Կանխամտածված որոշում է կայացվել թաքցնել այդ նյութը», – ասել է Սթարմերը՝ մատը թափ տալով Արտաքին գործերի նախարարության վրա։ «Սա հարցնելու պակաս չէր։ Սա վրիպում չէր։ Դա որոշում էր բազմիցս չկիսվել այդ տեղեկատվությամբ»։
Այնուամենայնիվ, դեռևս շատ հարցեր կան սագայի մանրամասների, թիվ 10 գործողության մասին դրա ազդեցության և Սթարմերի ապագա հարաբերությունների վրա այս ամենի ազդեցության վերաբերյալ՝ պետական ծառայության, իր սեփական պատգամավորների և կառավարական սկանդալներից մինչև վերջ հիվանդացած ազգի հետ։
Այդ հարցերը կարող են աճել երեքշաբթի օրը, երբ Օլիվեր Ռոբինսը պատգամավորների հանձնաժողովին կներկայացնի պատմության իր տարբերակը։ Սթարմերը անցյալ հինգշաբթի աշխատանքից ազատեց Արտաքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան պետական ծառայողին՝ տեղեկատվությունը թաքցնելու համար։
Ռոբինսը կպնդի, որ ինքը իրավաբանորեն պարտավոր էր գաղտնի պահել ստուգման առաջարկը։ Սթարմերը պնդում է, որ ինքը նման բան չի արել։ Քննադատների համար այս վեճը դուրս է գալիս գործընթացի սահմաններից և կախված է վարչապետի դատողությունից։
Յոթ եղանակ, որոնցով սագան կարող է շարունակվել։
1) Քաղաքական ճնշում
Ռոբինսի համար հիմնական հարցը կլինի այն, թե որքանով է նա պնդում, որ թիվ 10-ը իրեն կամ իր նախորդ Ֆիլիպ Բարթոնին դրդել Մանդելսոնին ստանալ այդ պաշտոնը՝ անկախ ամեն ինչից։
Սթարմերի այն ժամանակվա աշխատակազմի ղեկավար Մորգան ՄաքՍվինին նոր դեսպանի՝ վետերան լեյբորիստական քաղաքական գործչի, հիմնական դաշնակիցն էր և հրաժարվեց դիվանագիտական մեքենայի ներսից նախկինում կատարված հավաքագրման փուլից։
Սա անձնական առումով նյարդայնացրեց Արտաքին գործերի նախարարության որոշ պաշտոնյաների, ովքեր միշտ ձգտում են, որ իրենցից մեկը ստանա բարձր պաշտոններ և կասկածանքով են վերաբերվում արտաքին մարդկանց։ «Արտաքին գործերի նախարարությունում նշանակման շուրջ ամբողջ մթնոլորտը բավականին թունավոր էր», – հիշեց մի անձ, որը տեղյակ էր գործընթացից, որին անանունություն էր տրամադրվել՝ անկեղծորեն խոսելու համար։
Այսպիսով, տրամաբանական է, որ Սթարմերը կարող էր զգալ իր կամքը պարտադրելու անհրաժեշտությունը։ Մանդելսոնի նշանակման մասին հայտարարվեց մամուլին տեղեկության արտահոսքից կարճ ժամանակ անց և նրա անվտանգության ստուգումների սկսվելուց մի քանի օր առաջ։ Նա աշխատանքից ազատվեց մեկ տարուց էլ քիչ ժամանակ անց՝ դատապարտված սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էպշտեյնի հետ ունեցած բարեկամության պատճառով։
Վարչապետը կպնդեր, որ նման սուր քաղաքական զգայունությունը Ռոբինսի համար լրացուցիչ պատճառ էր ցանկացած խնդիր նշելու համար։ Սակայն Ռոբինսը կարող է պնդել, որ նա գործում էր այն բանի համաձայն, ինչը նա համարում էր թիվ 10-ի հստակ հրահանգ՝ աշխատանքն ավարտելու համար, և փորձում էր խուսափել վարչապետին անհարմարություն պատճառելուց։ Պահպանողական կուսակցության առաջնորդ Քեմի Բադենոխը երկուշաբթի օրը Սթարմերի մասին ասաց. «Նա ընտրել էր իր մարդուն. Ուայթհոլը պետք է հետևի»։
2) Մանդարինի վրեժը
Թիվ 10-ը բարձր զգոնության մեջ կլինի Ռոբինսից անսպասելի ցանկացած բանի համար, մասնավորապես՝ Սթարմերի պաշտպանությունը խաթարող կամ հակասող ցանկացած ապացույցի համար։
Արդեն իսկ հաստատված է, որ Ռոբինսը որոշել է չպատմել Սթարմերին ստուգման առաջարկության մասին և պնդել է, որ օրենքն իր կողմն է։ Այն, ինչ մենք չգիտենք, նրա որոշման հետևում կանգնած բոլոր նրբերանգներն են։ Դրանք կարող են բոլորը վատ չլինել վարչապետի համար։
Հետաքրքիր հարցերից մեկն այն է, թե արդյոք Ռոբինսը դիմել է իր սեփական իրավաբանական խորհրդատվությանը՝ նախքան Մանդելսոնի անվտանգության ստուգման արդյունքը չբացահայտելը որոշելը։
Եթե նա դիմել է իրավաբանական խորհրդատվության, և արդյունքում առաջարկվել է, որ նա պետք է գաղտնի պահի ձախողումը, դա Սթարմերին կդնի դժվարին իրավիճակում, հաշվի առնելով, որ Ռոբինսը կկարողանա պնդել, որ նա պատշաճ կերպով հետևել է նույն գործընթացին, որը այժմ կաբինետի քարտուղար Անտոնիա Ռոմեոն և կաբինետի գրասենյակի մշտական քարտուղար Քեթ Լիթլը համարել են անհրաժեշտ, նախքան անցյալ շաբաթ վարչապետին ասելը։
Եթե Ռոբինսը չդիմեր իրավաբանական խորհրդատվության, Սթարմերը և նրա դաշնակիցները կարող են պնդել, որ նա ինքն իրեն օրենք է համարում, և նրան աշխատանքից ազատելը ճիշտ էր։
3) Ծախսերը գումարվում են
Մանդելսոնը ստացել է 75,000 ֆունտ ստեռլինգ արձակման փոխհատուցում՝ գումար, որը Ռոբինսն ինքը համարել է «լավ արժեք իր գումարի համար», ըստ նախկինում հրապարակված փաստաթղթերի, քանի որ նախկին դեսպանը պնդում էր կես միլիոնի համար։
Այսպիսով, ակնհայտ հարցն այն է, թե ինչ վարձատրություն կստանա Ռոբինսը, քանի որ նա շատ ավելի խորն էր հաստատված պետական ծառայությունում, և նրա ազատման հանգամանքները ավելի տեխնիկական էին։
Ռոբբինսը ներգրավել է FDA արհմիությունը՝ բարձրաստիճան պետական ծառայողների համար իր անունից բանակցելու համար, և դաշնակիցները հստակեցրել են, որ նա քննարկում է նրա ազատումը վիճարկելու հարցը աշխատանքային դատարանում։ Եթե այն չկարգավորվի վարձատրությամբ, դա կհանգեցնի երկարատև իրավական վեճերի, որոնք կարող են միայն ավելացնել այս սագայի արժեքը հարկատուի համար։
4) Ինչ են անելու Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորները հաջորդը
Նույնիսկ որոշ թշնամաբար տրամադրված Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորներ կարծում են, որ Սթարմերն ունի ուժեղ պաշտպանություն մանրամասների և գործընթացի վերաբերյալ։ Սակայն նրանք կշռադատում են այն, ինչը համարում են նրա դատողության ավելի հրատապ հարց։
Պատգամավորները մեծ մասամբ լուռ էին Սթարմերի ետևում, քանի որ նախկին գլխավոր դատախազը գործնականում գործում էր որպես իր սեփական պաշտպան՝ հերքելով խորհրդարանին մոլորեցնելը և ներողություն խնդրելով Մանդելսոնին նշանակելու համար՝ չնայած ռիսկերին։
Բադենոքը նույնպես փոխեց նախկին դերերը՝ կրկնելով Սթարմերի կողմից պահպանողական նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի դեմ օգտագործված խոսքերը՝ Covid-ի կարանտինի կանոնները խախտելու համար. «Մի՞թե դա մեկ կանոն է նրա համար, իսկ մյուսը՝ բոլորի համար»։
Այս ամենը ցավալի է Սթարմերի պատգամավորների համար, ովքեր դեռևս չեն որոշել՝ արդյոք դեմ դուրս գան մայիսի 7-ի վճռորոշ ընտրություններից հետո, թե ոչ։ Մեկն ասել է. «Եթե դուք ասում եք, որ նշանակել եք պեդոֆիլի ընկերոջը, ապա անկախ նրանից, թե ինչ կպատահի, դուք ձայներ եք կորցնում»։
Նրա որոշ պատգամավորներ բարձրացրել են նրա անտարբերության մասին հին մեղադրանքը։ Սթարմերը երկուշաբթի օրը բազմիցս հարցրել է, թե արդյոք նա ուղղակիորեն հարցրել է, թե արդյոք Մանդելսոնը չի անցել ստուգումը։
Սթարմերի դաշնակիցները պնդում են, որ սա անարդար է, և նա չէր ստանա տեղեկատվությունը պարզապես Արտաքին գործերի նախարարությանը «ճիշտ» հարցեր տալով, քանի որ այն որոշել է Մանդելսոնին տրամադրել անվտանգության թույլտվություն՝ չնայած առաջարկությանը։ Կառավարության մի պաշտոնյա ասել է. «Եթե ձեզ ասեն, որ նա անցել է ստուգումը, տարօրինակ կլինի հարցնել՝ «իսկապե՞ս անցել է»»։
5) Տեխնոկրատը կորցնում է տեխնոկրատիան
Սթարմերի ելույթի կենտրոնում միշտ եղել է այն, որ նա պրոֆեսիոնալ է՝ կարիերային պետական ծառայող, որը կարող է ամուր կառավարման միջոցով ձևավորել անհարմար կազմակերպությունը։ Նրա 18 ամիսները կառավարությունում ցույց տվեցին, որ բրիտանական պետության հետ դա ասելն ավելի հեշտ է, քան անելը, և դա կարող է արագորեն ձեզ դժգոհեցնել։
Սթարմերի հարաբերությունները պետական ծառայության հետ առաջին անգամ վատթարացան նրա 2024 թվականի դեկտեմբերին արած այն պնդումից հետո, որ նրանցից շատերը երջանիկ են լողանալ «կառավարվող անկման գոլ լոգարանում»։ Աշխատանքից ազատված խորհրդականների երկար շարքը միայն ավելացրել է այն զգացողությունը, որ միշտ կարելի է մեղավոր գտնել պաշտոնյաներից, մինչդեռ իրական խնդիրը կարող է լինել հենց վերևում։
Երկուշաբթի օրը Սթարմերը պատգամավորների առջև իր պաշտպանության ժամանակ մի քանի անգամ մեջբերեց նախկին կաբինետի քարտուղար Քրիս Ուորմալդին։ Որտե՞ղ է հիմա Ուորմալդը։ Հեռացված է կառավարությունից։
Վարչապետը առայժմ սերտորեն կապված է կաբինետի քարտուղար Անտոնիա Ռոմեոյի և կաբինետի գրասենյակի մշտական քարտուղար Քեթ Լիթլի հետ, բայց նրանք կարող են հարցնել, թե որքան ժամանակ կպահանջվի, մինչև իրենք նույնպես կկորցնեն իրենց բարեհաճությունը։ Մինչդեռ, կարող է լինել մի սառեցնող ազդեցություն, որի դեպքում պետական ծառայողները կդառնան ավելի պաշտպանողական և կասկածամիտ։ Շատ վարչապետներ հայտնաբերել են, որ «Rolls-Royce» քաղաքացիական ծառայությունը ունակ է մռմռալու, այլ ոչ թե պարզապես մռմռալու։
6) Ազգային անվտանգության հետևանքների տարածում
Վերջին շաբաթվա բացահայտումները նշանակում են, որ Մեծ Բրիտանիայի, թերևս, ամենազգայուն արտաքին հարաբերությունները կարգավորելու համար նշանակված մարդը՝ և «Հինգ աչքեր» հետախուզական փոխանակման դաշինքի դաշնակիցը, դա անում էր՝ չնայած նրան անվտանգության թույլտվություն չտրամադրելու առաջարկությանը։
Կառավարությունը գաղտնի է պահել Մանդելսոնի անհաջողության պատճառը, սակայն հավանական մտահոգությունները տարածվում են Էպշտեյնի հետ նրա հարաբերություններից մինչև Չինաստանի կամ Ռուսաստանի հետ նրա գործարար կապերը։
Սթարմերը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ հանձնարարել է վերանայել Մանդելսոնի պաշտոնավարման ընթացքում բարձրացված ցանկացած անվտանգության մտահոգություն։ Դա ինքնին նշանակում է, որ սկանդալը կարող է խորանալ։
Պատգամավորները նաև հարցնում են, թե որքան բարձր մակարդակի գաղտնի փաստաթղթեր են թույլատրվել տեսնել Մանդելսոնին Մեծ Բրիտանիայի «STRAP» արձանագրության համաձայն։ Այս ամենաբարձր մակարդակի փաստաթղթերին մուտք գործելը բարդ է և տարբերվում է դեպքից դեպք, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի մարդկանց «բաժին», որոնք տեսնում են դրանք՝ անհրաժեշտության դեպքում իմանալու հիման վրա։ Հետևաբար, մենք կարող ենք երբեք չպարզել, թե ինչ է տեսել Մանդելսոնը։
7) Ի՞նչ է սպասվում բացահայտել
Երկուշաբթի օրը գերիշխող մի վեճ ցույց է տալիս, որ ձախ դաշտից ամեն ինչ կարող է դուրս գալ և խաթարել վարչապետի ծրագրերը։
Այս անգամ դա նախկին կաբինետի քարտուղար Սայմոն Քեյսի 2024 թվականի նոյեմբերին Սթարմերին ուղղված նամակն էր, որն արդեն հրապարակվել էր կառավարության կողմից շաբաթներ առաջ, բայց լայնորեն չէր քննարկվել։ Այն խորհուրդ էր տալիս Սթարմերին թույլ տալ պետական ծառայողներին ստանալ անվտանգության թույլտվություններ, ուսումնասիրել իրավիճակը և նշել ցանկացած այլ խնդիր՝ «նախքան դեսպանի ընտրությունը հաստատելը»։
Պատգամավորները հարցեր էին ուղղում Սթարմերին Քեյսի նամակի վերաբերյալ։ Նա պատրաստի պատասխան ուներ. որ Վորմալդը այդ ժամանակվանից ի վեր վերանայել էր գործընթացը և ասել, որ նորմալ է ստուգել միայն արտաքին նշանակված անձանց նրանց հայտարարվելուց հետո։
Սակայն Քեյսի խորհրդի վրա աշխատող պաշտոնյաները կարծում էին, որ վարչապետին ասում են, որ ստուգումը պետք է ավարտվի նոր դեսպանի նշանակումից առաջ, ըստ գործին ծանոթ անձի, որը անանուն է մնացել՝ զգայուն հարցի մասին խոսելու համար։
Մինչև հիմա դեռ սպասվում է հսկայական հնարավոր շեղում՝ Մանդելսոնի և կառավարության ներկայացուցիչների միջև հազարավոր էլեկտրոնային նամակների, SMS-ների և WhatsApp-ի հաղորդագրությունների հրապարակումը առաջիկա շաբաթներին։ Նույնիսկ Սթարմերը չի կարող վստահ լինել, թե ինչպես կզարգանա պատմությունը դրանից հետո։
Օրբանի ԵՄ-ի հետ հարաբերությունները կարգավորողը կարող է դառնալ Հունգարիայի «անհաջողակ մարդը»
Սլովակիան հուլիսին կքվեարկի քաղաքական գործիչներին ցմահ վճարումները չեղարկելու վերաբերյալ հանրաքվեում
Նոր Օրբանը կգլխավորի Հունգարիայի ԱԳՆ-ն․ Լուսանկար