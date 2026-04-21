Ռումինիան կրկին քաղաքական խառնաշփոթի մեջ է ընկնում, քանի որ սոցիալ-դեմոկրատները փորձում են տապալել վարչապետին

Վարչապետ Իլիե Բոլոյանի կոալիցիոն գործընկերները նրան մեղադրում են խնայողության ծրագրով «մեր սոցիալական բազան» ոչնչացնելու մեջ։
Ռումինիայի սոցիալ-դեմոկրատները քայլեր են ձեռնարկել վարչապետ Իլիե Բոլոյանին պաշտոնանկ անելու համար, ինչը նոր քաղաքական ճգնաժամ է առաջացնում խառնաշփոթից հոգնած երկրում։
Կուսակցությունը, որը կոալիցիա է կազմում Բոլոյանի լիբերալների հետ, երկուշաբթի օրը մեծամասնությամբ քվեարկել է վարչապետին քաղաքական աջակցությունը դադարեցնելու օգտին։ Սոցիալ-դեմոկրատները Ռումինիայի խորհրդարանում ունեն ձայների ամենամեծ մասը։
Կուսակցության առաջնորդ Սորին Գրինդյանուն մեղադրեց կենտրոնամետ Ազգային լիբերալ կուսակցության նախագահ Բոլոյանին խնայողության քաղաքականության արշավ ղեկավարելու մեջ, որը վնասել է Ռումինիայի տնտեսությունը և կտրուկ բարձրացրել ռումինացիների կենսապահովման ծախսերը։
«Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը այլևս չի կարող գերի լինել, քանի դեռ մեր սոցիալական բազան ոչնչացվում է», – երկուշաբթի օրը Բուխարեստում կուսակցության ղեկավար անդամներին ասել է Գրինդյանուն՝ օգտագործելով սոցիալ-դեմոկրատների հապավումը։
Տեղական լրատվամիջոցների տվյալներով՝ մայրաքաղաքում հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել էին երեկոյան հանրահավաքի՝ ի պաշտպանություն Բոլոյանի, ով մամուլի ասուլիսում հայտարարել էր, որ հրաժարական չի տալու։ Վարչապետը սոցիալ-դեմոկրատներին մեղադրել է իրենց կայացրած որոշումների համար պատասխանատվությունից «վախկոտ փախչելու» մեջ։
«Այսօր մենք տեսնում ենք մեր երկրի ֆինանսների վտանգի տակ դնելը, կառավարումը պայթեցնելը, և այդ ամենը արվում է մեր երկրի քաղաքացիների նկատմամբ լիակատար անհարգալից վերաբերմունքով», – ասել է Բոլոյանը։ Նա մեղադրել է իր կոալիցիոն գործընկերներին Մերձավոր Արևելքում պատերազմի ժամանակաշրջանում երկիրը անկայունացնելու և Եվրոպայի տնտեսությունը շարունակաբար լճանալու մեջ։
Ռումինիան 2024 թվականին քաղաքական ճգնաժամի մեջ հայտնվեց, երբ երկրում նախագահական ընտրությունները վիճահարույց կերպով չեղյալ հայտարարվեցին կասկածելի արտաքին միջամտության պատճառով։
Մինչդեռ սոցիալ-դեմոկրատները 2024 թվականի վերջին կայացած ընտրություններում Ռումինիայի խորհրդարանում ամենաշատ տեղերն էին ստացել, վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ աջակողմյան ընդդիմադիր «Ռումինացիների միասնության համար դաշինք» կուսակցության աջակցությունը աճում է, որը 2024 թվականի քվեարկության արդյունքում երկրորդ տեղը զբաղեցրեց։ Դաշինքի առաջնորդ Ջորջ Սիմիոնը երկուշաբթի օրը կոչ արեց անցկացնել վաղաժամկետ ընտրություններ, նույնիսկ նախքան սոցիալ-դեմոկրատները քվեարկեցին Բոլոյանին պաշտոնանկ անելու օգտին։
Սոցիալ-դեմոկրատները և լիբերալները 2025 թվականի սկզբին երկու այլ կուսակցությունների հետ կազմեցին անկայուն կառավարություն, սակայն կոալիցիան անհանգստացած էր երկարատև քաղաքական թշնամանքով և սոցիալ-դեմոկրատների կողմից խնայողության միջոցառումների մերժմամբ։ Ռումինիան 2025 թվականին կանխատեսել էր ԵՄ-ում ամենամեծ բյուջետային դեֆիցիտը, որը կկազմեր ՀՆԱ-ի մոտ 9 տոկոսը։
Կառավարությունը սկզբում համաձայնել էր, որ Բոլոյանը կղեկավարի երկիրը առաջին երկու տարիների ընթացքում, նախքան ղեկավարությունը զիջելը սոցիալ-դեմոկրատների անդամին։
Ռումինական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ Բոլոյանը, ամենայն հավանականությամբ, հաջորդ շաբաթ կքննարկվի երկրի խորհրդարանում անվստահության հարցի քննարկմանը։ Reuters-ը հայտնել է, որ սոցիալ-դեմոկրատները սպառնացել են այս շաբաթվա վերջում հետ կանչել իրենց վեց նախարարներին կաբինետից։
