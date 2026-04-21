«Հանրապետություն» կուսակցության նախընտրական ցուցակի առաջին 30 համարը

«Հանրապետություն» կուսակցության՝ ապրիլի 20-ին կայացած արտահերթ համագումարում հաստատվել են նախընտրական ցուցակի առաջին 30 համարները:
Ցուցակն ունի այս տեսքը.
1.Արամ Սարգսյան
2.Անահիտ Ադամյան
3.Ռոմիկ Մխիթարյան
4.Անի Խաչատրյան
5.Ռաֆայել Այվազյան
6.Աննա Խաչիկյան
7.Գրիգոր Առաքելյան
8.Ալբերտ Հովասափյան
9.Ելենա Ասրիյան
10.Ռուբեն Ասատրյան
11.Ռոման Մուրադյան
12.Աննա Հարությունյան
13.Մարատ Սևոյան
14.Տիգրան Տեր-Մարգարյան
15.Կարինե Խաչատրյան
16.Վազգեն Հովսեփյան
17.Բագրատ Զաքարյան
18.Ծովինար Գյուլեսերյան
19.Տիգրան Ավետիսյան
20.Արթուր Կուղանոսյան
21.Լինա Ղշյան
22.Արամ Գեղամյան
23.Սևակ Մելքոնյան
24.Կարինե Գալստյան
25.Աշոտ Ալավերդյան
26.Գարիկ Մինասյան
27.Արմանդա Զարյան
28.Արմեն Խաչատրյան
29.Դավիթ Եղիկյան
30.Քրիստինե Պետրոսյան
Բաց մի թողեք
«Ապրելու երկիր»-ը և «Ուժեղ Հայաստան»-ը առաջիկա ընտրություններին կմասնակցեն միասնական դաշինքով
Դիմել եմ ԿԿՀ-ին՝ պահանջելով վարույթ հարուցել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ․ Չալաբյան
38-ամյա վարորդը «Suzuki Alto»-ով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց․ կա վիրավոր. Լուսանկար