«Հանրապետություն» կուսակցության նախընտրական ցուցակի առաջին 30 համարը

infomitk@gmail.com 21/04/2026

«Հանրապետություն» կուսակցության՝ ապրիլի 20-ին կայացած արտահերթ համագումարում հաստատվել են նախընտրական ցուցակի առաջին 30 համարները:

Ցուցակն ունի այս տեսքը.

1.Արամ Սարգսյան
2.Անահիտ Ադամյան
3.Ռոմիկ Մխիթարյան
4.Անի Խաչատրյան
5.Ռաֆայել Այվազյան
6.Աննա Խաչիկյան
7.Գրիգոր Առաքելյան
8.Ալբերտ Հովասափյան
9.Ելենա Ասրիյան
10.Ռուբեն Ասատրյան
11.Ռոման Մուրադյան
12.Աննա Հարությունյան
13.Մարատ Սևոյան
14.Տիգրան Տեր-Մարգարյան
15.Կարինե Խաչատրյան
16.Վազգեն Հովսեփյան
17.Բագրատ Զաքարյան
18.Ծովինար Գյուլեսերյան
19.Տիգրան Ավետիսյան
20.Արթուր Կուղանոսյան
21.Լինա Ղշյան
22.Արամ Գեղամյան
23.Սևակ Մելքոնյան
24.Կարինե Գալստյան
25.Աշոտ Ալավերդյան
26.Գարիկ Մինասյան
27.Արմանդա Զարյան
28.Արմեն Խաչատրյան
29.Դավիթ Եղիկյան
30.Քրիստինե Պետրոսյան

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ապրելու երկիր»-ը և «Ուժեղ Հայաստան»-ը առաջիկա ընտրություններին կմասնակցեն միասնական դաշինքով

21/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դիմել եմ ԿԿՀ-ին՝ պահանջելով վարույթ հարուցել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ․ Չալաբյան

21/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

38-ամյա վարորդը «Suzuki Alto»-ով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց․ կա վիրավոր. Լուսանկար

20/04/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ապրիլի 22-ի աստղագուշակ․ Դժվար իրավիճակներում օգնություն խնդրեք վստահելի դաշնակիցներից

21/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն և Հայաստանը ամրապնդում են քաղպաշտպանության ոլորտում համագործակցությունը․ ստորագրվել է համաձայնագիր. Լուսանկարներ

21/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ըմբիշ Կարեն Ասլանյանը՝ Եվրոպայի քառակի բրոնզե մեդալակիր. Ծանրորդ Գոռ Սահակյանը՝ Եվրոպայի փոխչեմպիոն. Լուսանկարներ

21/04/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի բնակարաններից մեկում օտարերկրացու դի է հայտնաբերվել

21/04/2026 infomitk@gmail.com