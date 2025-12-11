Թրամփի հարձակումները սվիններով են ընդունում ԵՄ-ում, բայց արագացնում են ԱՄՆ-ից հետո պաշտպանական ծրագրերը

Եվրոպայի համար Ամերիկայի «անվտանգության երաշխիքի» դարաշրջանն ավարտվել է, ասել է գերմանացի օրենսդիր և նախկին զինվորական սպան։
Դոնալդ Թրամփի հարձակումների հեղեղը Եվրամիության վրա ստիպում է նրա առաջնորդներին բախվել անհնարինի հետ. ապագա, որտեղ Ամերիկան այլևս նրանց հիմնական անվտանգության երաշխավորը չէ, և Եվրոպան ստիպված կլինի կազմակերպել իր սեփական պաշտպանությունը շատ ավելի շուտ, քան որևէ մեկը կարող էր պատկերացնել։
Ամերիկայի դերի կրճատման սպասումով, ԵՄ առաջնորդները արդեն փորձարկում են Եվրոպայի կողմից ղեկավարվող անվտանգության կարգը։ Ուկրաինայի վերաբերյալ ամենակարևոր որոշումներից շատերը մշակվում են Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի կողմից գլխավորվող թույլ «կամավորների կոալիցիայում», որը ներառում է նաև Գերմանիան։
Միևնույն ժամանակ, ԵՄ քաղաքականության մշակողները ուսումնասիրում են ավելի խորը համակարգման հնարավորությունները Մեծ Բրիտանիայի կողմից ղեկավարվող համատեղ արշավախմբային ուժերի միջոցով կամ ՆԱՏՕ-ի ներսում ավելի ուժեղ «եվրոպական հենասյան» ստեղծման համար՝ մի գաղափար, որը վաղուց աջակցում էր Փարիզը, իսկ այժմ ճանաչում է ձեռք բերում Բեռլինում։
Միջին չափի եվրոպական երկրի բարձրաստիճան պաշտպանության պաշտոնյան ասել է, որ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների մասին ամերիկացի պաշտոնյաների հետ զրույցները «անհարմար» են դարձել։
Ավելի կարևոր է, ասել է պաշտոնյան, որ քննարկումներ են եղել նաև 5-րդ հոդվածի՝ ՆԱՏՕ-ի պայմանագրի այն կետի շուրջ, որը պահանջում է, որ դաշնակիցները պաշտպանեն միմյանց, եթե մեկը հարձակման է ենթարկվում։
«Անորոշությունը» այն մասին, թե ինչպես կվարվի ԱՄՆ-ն առաջնագծում գտնվող պետության վրա հարձակման դեպքում, «պարզապես չափազանց բարձր է», – ասաց պաշտոնյան։
Բաց հարց
Անվտանգության ոլորտի այլ ներկա և նախկին պաշտոնյաներ նշել են, որ հիմնական հարցը այլևս այն չէ, թե արդյոք Եվրոպան կստանձնի իր պաշտպանության և անվտանգության հիմնական պատասխանատվությունը, այլ՝ երբ։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի բացակայությունը ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների վերջին հանդիպմանը, ինչը դաշինքի պատմության մեջ տեղի է ունեցել ընդամենը մի քանի անգամ, մտահոգություն առաջացրեց ԵՄ և ՆԱՏՕ-ի նախկին պաշտոնյաների շրջանում։ Սա մտահոգիչ դարձավ այն բանից հետո, երբ նրա տեղակալ Քրիստոֆեր Լանդաուն հանդիմանեց ԵՄ երկրներին իրենց պաշտպանական արդյունաբերությունը առաջնահերթություն տալու համար՝ ԱՄՆ-ից գնումներ շարունակելու փոխարեն։
Վաշինգտոնից անկախ նոր ֆորումներ ստեղծելու ջանքերը նոր թափ ստացան անցյալ շաբաթ Թրամփի վարչակազմի Ազգային անվտանգության ռազմավարության հրապարակմամբ։
«Ավարտվել են այն օրերը, երբ Միացյալ Նահանգները ամբողջ աշխարհակարգը հենարան էին դնում ինչպես Ատլասը», – ասվում է փաստաթղթում։ «Հարուստ, զարգացած երկրները … պետք է ստանձնեն իրենց տարածաշրջանների հիմնական պատասխանատվությունը»։
Փաստաթղթում նշվում էր, որ Եվրոպայում զանգվածային միգրացիան «վերափոխում է մայրցամաքը և ստեղծում բախումներ»։
«Եթե ներկայիս միտումները շարունակվեն, մայրցամաքը 20 կամ ավելի քիչ տարի հետո կդառնա անճանաչելի։ Հետևաբար, ակնհայտ չէ, թե արդյոք որոշ եվրոպական երկրներ կունենան բավականաչափ ուժեղ տնտեսություններ և զինված ուժեր՝ հուսալի դաշնակիցներ մնալու համար»։
Եթե ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները դառնան մեծամասնություն ոչ եվրոպացիներ, շարունակեց նա, «բաց հարց է, թե արդյոք նրանք իրենց տեղը աշխարհում կամ իրենց դաշինքը Միացյալ Նահանգների հետ կդիտարկեն այնպես, ինչպես նրանք, ովքեր ստորագրել են ՆԱՏՕ-ի կանոնադրությունը»։
Լիտվայի նախկին վարչապետ Անդրիուս Կուբիլիուսն ասել է, որ ցանկանում է օգտագործել գալիք տարին՝ կետի դրույթները մանրամասնելու համար, որպեսզի նշի, թե ինչ գործողություններ կձեռնարկեն երկրները միմյանց պաշտպանելու համար։ | Թիերի Մոնասե/Getty Images
Երկուշաբթի օրը տված հարցազրույցում Թրամփը կրկնապատկեց այն միտքը, որ «զանգվածային միգրացիայի» ենթարկված Եվրոպան «քայքայվող» է և աննպատակ։ Դաշինքի «թույլ» առաջնորդները պարզապես «չգիտեն՝ ինչ անել», – ասել է նա POLITICO-ի Դաշա Բըրնսին «Զրույց» հաղորդման հատուկ թողարկման համար։
«Մտնող մարդիկ ունեն բոլորովին այլ գաղափարախոսություն», – ավելացրեց նա: «Նրանք շատ ավելի թույլ կլինեն և շատ տարբեր կլինեն»:
Եվրոպական նոր կարգ
Թրամփի վարչակազմի անդադար հարձակումների ֆոնին Եվրամիությունը լուռ աշխատում է նոր անվտանգության երաշխիքներ սահմանելու ուղղությամբ, եթե ՆԱՏՕ-ի կողմից երաշխավորվածը անհուսալի լինի:
«Հարցն այն է, թե արդյոք մեզ անհրաժեշտ են որոշակի լրացուցիչ անվտանգության երաշխիքներ և ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ՝ պատրաստ լինելու համար, եթե 5-րդ հոդվածը հանկարծակի չիրականացվի», – նոյեմբերի վերջին POLITICO-ին ասել է ԵՄ պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը: Այնուամենայնիվ, «մենք միշտ պետք է հույսներս դնենք 5-րդ հոդվածի վրա», – ավելացրեց նա:
Նման երաշխիքի համար իրավական հիմքերից մեկը կարելի է գտնել ԵՄ-ի ընդհանուր պաշտպանության կետում՝ 42.7 հոդվածում, որը ծնվել է 1990-ականների վերջին Կոսովոյի պատերազմից հետո, երբ այն ժամանակվա Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդներ Ժակ Շիրակը և Թոնի Բլեերը համատեղ պնդեցին, որ Եվրոպան պաշտպանությունը վերցնի իր ձեռքը:
Լիտվայի նախկին վարչապետ Կուբիլիուսը հավելեց, որ ցանկանում է օգտագործել գալիք տարին՝ կետի դրույթները մանրամասնելու համար, որպեսզի նշի, թե ինչ գործողություններ կձեռնարկեն երկրները միմյանց պաշտպանելու համար։
Նա մատնանշեց ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ դեսպան Մեթյու Ուիթաքերի վերջին մեկնաբանությունները, որոնցում նա առաջարկում էր, որ Գերմանիան պետք է ստանձնի ՆԱՏՕ-ի բարձրագույն ռազմական պաշտոնը ամերիկացուց։
Մեկնաբանությունը «ազդանշան է այն մասին, որ իրականում ամերիկացիներն են խնդրում մեզ հոգ տանել Եվրոպայի պաշտպանության մասին»։
Դարաշրջանի ավարտ
Եվրոպական ռազմական ղեկավարների և հետախուզական գործակալությունների կողմից Ռուսաստանի կողմից հարձակման մասին նախազգուշացումների պատճառով, որոնք կարող են տեղի ունենալ արդեն 2028 թվականին, պաշտպանության նկատմամբ եվրոպական ավանդական վերաբերմունքը և Միացյալ Նահանգներից կախվածությունը արագ փոխվում են։
Մինչև վերջերս Գերմանիան անսասան էր ԱՄՆ-ի գլխավորած ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ իր աջակցության հարցում։ Սակայն կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի ղեկավարության ներքո Բեռլինն այժմ բանակցություններ է վարում Փարիզի հետ այն մասին, թե ինչպես կարող է ֆրանսիական միջուկային զսպման ուժը նպաստել Եվրոպայի անվտանգությանը։
Միևնույն ժամանակ, Մերցը ցույց է տվել աճող պատրաստակամություն՝ տարբերվելու Վաշինգտոնից Ուկրաինայի և Եվրոպայի անվտանգության ճարտարապետության հարցում։ Թրամփի վարչակազմի Ազգային անվտանգության ռազմավարության որոշ մասեր «անընդունելի» էին, երեքշաբթի օրը ասել է պահպանողական առաջնորդը։
Փաստաթուղթը հաստատում է Մերցի այն տեսակետը, որ «մենք՝ Եվրոպայում, և, հետևաբար, Գերմանիայում, պետք է շատ ավելի անկախ դառնանք Միացյալ Նահանգներից անվտանգության քաղաքականության մեջ»։
Այս փոփոխությունը արտացոլում է Գերմանիայի անվտանգության հաստատության ներսում փոփոխվող դինամիկան։ Գերմանական բանակի նախկին գլխավոր շտաբի սպա և Բունդեսթագի պահպանողական օրենսդիր Ռոդերիխ Քիզեվետտերը հայտարարության մեջ Թրամփի անվտանգության ռազմավարությունը անվանել է «ապտակ դեմքին»։
«Յուրաքանչյուր ոք, ով այսպես է գրում գործընկերների մասին, չի պաշտպանի նրանց, երբ դա իսկապես կարևոր է», – գրել է նա։ «Ի՞նչ է դա նշանակում։ «Անվտանգության երաշխիքի» դարաշրջանն ավարտվել է»։
Կարողությունների բացեր
Եվրոպայի համար մարտահրավերն այն է, թե ինչպես անցնել հռետորաբանությունից գործողության։ Խաղադրույքները հսկայական են, մասնավորապես այն պատճառով, որ մայրցամաքային պաշտպանության ընդունումը կպահանջի սոցիալական ծախսերի մեծ փոխզիջումներ, ինչը, իր հերթին, կարող է տապալել կառավարությունները։
Մեկ այլ խոչընդոտ ինստիտուցիոնալ է։ Հաշվի առնելով, որ Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի ներսում ամենամեծ գործընկերն է, դաշինքը այն վայրը չէ, որտեղ դաշնակիցները կարող են պլանավորել հետամերիկյան որևէ ապագա։ «Դա կխաթարի ՆԱՏՕ-ի բուն նպատակը», – ասել է դաշինքի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը։
Երեք ՆԱՏՕ-ի դիվանագետների կարծիքով, դաշինքի ներսում չկա ՆԱՏՕ-ի համար արտակարգ իրավիճակների պլանավորում առանց ԱՄՆ-ի։ Նրանք Վաշինգտոնից եկող ազդանշանները մեկնաբանում են ոչ թե որպես ԱՄՆ-ի դաշինքից դուրս գալու նախաբան, այլ որպես Եվրոպայի համար հզոր արթնացման կոչ, քանի որ Վաշինգտոնը վերակենտրոնանում է Արկտիկայի և Հնդկա-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի վրա։
«Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները մեր 5-րդ հոդվածի պարտավորությունները շատ լուրջ են ընդունում…», – անցյալ շաբաթ ասել է ԱՄՆ դեսպան Ուիթաքերը։ «5-րդ հոդվածը երկաթե անսասան է»։
«Բայց մենք ունենք ակնկալիքներ», – ասել է նա Քաթարում կայացած Դոհայի ֆորումում, մասնավորապես՝ «[եվրոպացիները] ստանձնում են եվրոպական մայրցամաքի ավանդական պաշտպանությունը»։
Եվրոպացիների համար երրորդ և հատկապես դժվարին խնդիրը կլինի ԱՄՆ-ի կողմից ներկայումս տրամադրվող ռազմական կարողությունների կրկնօրինակումը կամ փոխարինումը։
Եվրոպացիները որոշ ոլորտներում ապահովում են կարողությունների մինչև 60 տոկոսը, ասել է ՆԱՏՕ-ի նախկին խոսնակ Օանա Լունգեսկուն, որն այժմ Royal United Services Institute վերլուծական կենտրոնի անդամ է։ Սակայն մյուս ոլորտներում՝ ինչպիսիք են հետախուզությունը, ծանր օդային փոխադրումները և խորը հարվածները, Միացյալ Նահանգները սովորաբար ապահովում են չափազանց մեծ բաժին։
«Եվրոպացիների համար շատ դժվար կլինի լրացնել այդ կարողությունների բացերը, անշուշտ, մեկ կամ երկու տարվա ընթացքում», – ասել է Լունգեսկուն։
Որոշ պաշտոնյաներ մատնանշեցին այն փաստը, որ նույնիսկ եթե Թրամփի վարչակազմը ցանկանա դուրս գալ ՆԱՏՕ-ից, ԱՄՆ Կոնգրեսը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ: Իրականում, այս շաբաթ քվեարկության դրվելիք ԱՄՆ պաշտպանության մասին օրենսդրությունը նոր սահմանափակումներ կսահմանի Եվրոպայում զորքերի թվաքանակի կրճատման վերաբերյալ, ինչը Թրամփի վարչակազմի ռազմավարության երկկուսակցական քննադատություն է:
ԵՄ-ում ԱՄՆ նախկին դեսպան Էնթոնի Գարդները նշել է, որ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ոչ այլ ինչ է, քան «ԱՄՆ երկկուսակցական քաղաքականության 80-ամյա դավաճանությունը»:
Շատ եվրոպացիների համար ուղերձը հստակ է: Թրամփի վարչակազմը ներկայացրել է իր դիրքորոշումը: Եվրոպան ավելի քան երբևէ լսում է և գործողություններ է ձեռնարկում:
Բաց մի թողեք
Թրամփի զառանցանքներն ու ԵՄ-ում մեր թղթակցի զրույցների թեման պաշտոնյաների հետ
Բաքուն փորձում է մաքրվել ռուսական հետքից, իսկ Երևանը
Տրդատ թագավոր – Գիրգոր Լուսավորիչ «ունիան» ու «կրոնական համայնքների առաջնորդությունը»