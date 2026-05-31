ԵՄ-ն դուրս մնաց Գաբրիել Աթալի նախագահական թեկնածության առաջադրումից

Աթալը մտնում է մրցավազքի մեջ ֆրանսիական քաղաքականության համար անհանգիստ պահին:
ՓԱՐԻԶ – Գաբրիել Աթալը շաբաթ օրը մեկնարկեց իր քարոզարշավը 2027 թվականի նախագահական ընտրություններում՝ ձգտելով հաստատվել որպես Էմանուել Մակրոնի ժառանգորդ՝ միաժամանակ աննկատելիորեն շեղելով ուշադրությունը եվրոպական օրակարգից, որը սահմանել է նախագահի քաղաքական նախագիծը։
Եվրոպական դրոշները ծածանվեցին ֆրանսիական Եռագույնի կողքին Բեթհովենի «Օդա ուրախության» մեղեդիների ներքո, երբ Աթալը շաբաթ օրը ավարտեց իր ելույթը՝ ներկայացնելով իր թեկնածությունը Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում։
Այնուամենայնիվ, չնայած խորհրդանիշին, Եվրոպան միայն աննշան տեղ էր զբաղեցնում Աթալի Ֆրանսիայի տեսլականում, ինչը նշանակալի բացթողում էր Մակրոնի եվրոպամետ ճամբարի առաջատար դեմքի համար, որը սերտ կապեր ունի ԵՄ արդյունաբերության հանձնակատար Ստեֆան Սեժուրնի հետ։
Հակադրությունը զարմանալի էր։ Աթալի ելույթից առաջ ուկրաինացի պատգամավոր Լեսիա Վասիլենկոն կոչ արեց ֆրանսիացիներին ցուցաբերել «իմաստություն և քաջություն»՝ աջակցելով ուժեղ առաջնորդությանը, մինչդեռ «Renew Europe»-ի առաջնորդ Վալերի Հայերը իր ելույթի մի մասը նվիրեց եվրոպական նախագծի պաշտպանությանը։
«Եվրոպայի համար պայքարը հաղթվել է», – ասաց Հայերը՝ վերագրելով նախագահ Էմանուել Մակրոնին Եվրոպան «խաղի կենտրոնում» վերադարձնելուն։
Սակայն Ատալը մեծ մասամբ խուսափեց այս թեմայից
Փարիզի «Porte de Versailles» ցուցահանդեսային կենտրոնում իր կողմնակիցների առջև ելույթ ունենալով՝ «Վերածնունդ»-ի առաջնորդը ներկայացրեց չորս առաջնահերթությունների շուրջ կառուցված հարթակ՝ կրթություն, աշխատավարձեր, սահմաններ և արհեստական բանականություն։ Եվրոպան հազիվ էր երևում, բացառությամբ ֆրանս-գերմանական հաշտեցման և Ֆրանսիայի դիրքի մասին հղումների։
Ատալը մրցավազքին է մտնում ֆրանսիական քաղաքականության համար անհանգիստ պահին։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը մնում է ժողովրդականություն չվայելող, պետական ֆինանսները լարվածության մեջ են ԵՄ ամենաբարձր դեֆիցիտներից մեկի պատճառով, իսկ ծայրահեղ աջ «Rassemblement National»-ի և ծայրահեղ ձախ «La France Insoumise»-ի աջակցությունը մնում է ուժեղ։ Նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը նախատեսված է 2027 թվականի ապրիլին, և մրցակցությունն արդեն վերածվում է ավելի ու ավելի բևեռացված Ֆրանսիայի համար պայքարի։
Նա կենտրոնացավ ներքին խնդիրների վրա՝ ափսոսանքով նշելով Ֆրանսիայի արտադրողականության տարբերությունը Միացյալ Նահանգների հետ և մերժելով այն, ինչ նա անվանեց անպտուղ բանավեճեր կենսաթոշակային տարիքի բարձրացման կամ իջեցման վերաբերյալ։
Օգտագործելով լավ փորձարկված կարգախոսներ՝ «աշխատավարձի համար ուղիղ համախառն աշխատավարձ», «երկիրը, որը այլևս չի վերահսկում իր սահմանները, այլևս չի վերահսկում իր ճակատագիրը» և «Ֆրանսիան կլինի արհեստական բանականության հայրենիքը», Աթտալը փորձեց իրեն դիրքավորել որպես քաղաքական կենտրոնի դրոշակակիր Մակրոնից հետո։
Միևնույն ժամանակ, նախկին վարչապետը, կարծես, ձգտում էր հեռու մնալ Մակրոնից՝ նախագահի կառավարման ոճը քննադատելով քողարկված կերպով։
«Իշխանության իրականացումը կամ սահմանափակում է, կամ լուսավորում է», – ասաց նա։ «Կամ այն ձեզ թակարդում է այն համառ համոզմունքի մեջ, որ միայն դուք եք ճիշտ, կամ լույս է սփռում Ֆրանսիայի վրա», ակնհայտորեն հղում անելով Մակրոնի հաճախ քննադատվող ղեկավարման ոճին։
Աթտալը նաև փորձեց կտրուկ բաժանարար գիծ գծել ինչպես ձախերի, այնպես էլ ծայրահեղ աջերի միջև՝ պնդելով, որ ինքը չի ցանկանում պարզապես զսպել «Անպարտ Ֆրանսիան» և «Ազգային հավաքը», այլ «ճնշել» նրանց։
Չնայած բարձր մակարդակի մեկնարկին, հարցումները ներկայումս Աթտալին 10%-ից ցածր են դասում առաջին փուլի սցենարում, որը ներառում է նախկին վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպին, կենտրոնամետ աջակողմյան «Հորիզոններ» կուսակցության առաջնորդին։
Այնուամենայնիվ, Աթտալի կողմնակիցները պնդում էին, որ քարոզարշավը նոր է սկսվում։
«Գիտե՞ք, թե ինչ է ճակատագրականությունը։ Դա Աթտալիզմի հակառակն է», – կատակեց Անսիի քաղաքապետ Անտուան Արմանը՝ ամփոփելով կողմնակիցների շրջանում տիրող տրամադրությունը՝ չնայած անբարենպաստ հարցումներին։
