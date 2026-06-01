Բրյուսելի մղձավանջային ֆրանսիական ընտրությունների սցենարը վտանգում է իրականանալ. Բարդելան ընդդեմ Մելանշոնի

Աջ և ձախ ծայրահեղականները երթով են գնում, մինչդեռ Ֆրանսիայի թուլացող կենտրոնամետները զբաղված են միմյանց դեմ պայքարելով։
ՓԱՐԻԶ — Բրյուսելի մղձավանջային սցենարը այլևս անհավանական չի թվում. հաջորդ տարի Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ, որոնցում երկրորդ փուլ անցած երկու թեկնածուներն էլ քաղաքական ծայրահեղականներից են և խորապես կասկածամիտ հայացքներ ունեն ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ։
Աջ ծայրահեղական «Ազգային միավորում» կուսակցության՝ Մարին Լը Պենի ազգայնական, հակամիգրացիոն կուսակցության ներկայացուցիչ Ջորդան Բարդելան վաղուց 2027 թվականի ընտրություններում հաղթելու ֆավորիտն է եղել, սակայն կենտրոնամետ կուսակցությունները հույս ունեն, որ կարող են միավորող մրցակից գտնել նրան երկրորդ փուլում հաղթելու համար։
Բարդելային կանգնեցնելու այդ հեռանկարը, սակայն, բախվել է լուրջ խոչընդոտի, քանի որ ծայրահեղ ձախակողմյան «Անհնազանդ Ֆրանսիա» կուսակցության առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնի քարոզարշավի ետևում թափ է կուտակվում։ Վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ նա այժմ մեծ հնարավորություն ունի որակավորվելու երկրորդ փուլի համար՝ զրկելով մրցավազքը կենտրոնամետից, որը կարող էր համախմբել ընտրողներին ԵՄ-ի երկրորդ համարի տնտեսությունում ծայրահեղ աջերի դեմ։
Մելանշոնը մեծ աջակցություն է ստանում աշխատավոր դասի և ներգաղթյալ համայնքներից, և նրա քննադատները նրան դատապարտել են հակասեմիտիզմի և քաղաքականության «բռնության» համար։ Չնայած նրա համար մեծ հաջողություն կլիներ 2027 թվականի երկրորդ փուլ հասնելը, հարցումների մեծ մասը կանխատեսում է, որ նա այդ դեպքում կպարտվի Բարդելլային մեծ առավելությամբ։
Սա ընտրական միջավայր է, որն արդեն իսկ սառը քրտինքով է ողողում ֆրանսիական կենտրոնամետը։
«Շատերը կարծում են, որ եթե ստիպված լինեն ընտրել «Անհնազանդ Ֆրանսիա»-ի և «Ազգային միավորման» միջև… դա մղձավանջ կլինի։ Եվ ես համաձայն եմ», – ասաց պահպանողական Էդուար Ֆիլիպը, որը համարվում է Ելիսեյան պալատի համար մրցավազքի առաջատար թեկնածուն։
Լիբերալ նախագահ Էմանուել Մակրոնի օրոք արդարադատության նախարար Ժերալ Դարմանենը նույնպես զգուշացրեց, որ Մելանշոնն այժմ կարող է դառնալ ծայրահեղ աջերի գլխավոր մրցակիցը։ «Պետք է… աչքի լույսեր կրել, որ դա չտեսնես», – ասաց նա։
Շոկային հարցումներ
Անցյալ շաբաթ երկու հարցումներ ցնցեցին Ֆրանսիայի քաղաքական դասը։
Odoxa-ի կողմից անցկացված առաջին հարցումը ցույց տվեց, որ Մելանշոնը երկրորդ տեղում է՝ Բարդելայից հետո՝ կենտրոնամետ նախկին վարչապետ Ֆիլիպի հետ։ Toluna-Harris Interactive-ի երկրորդ հարցումը ցույց տվեց, որ Մելանշոնը կարող է երկրորդ փուլ անցնել ծայրահեղ աջերի դեմ, եթե կենտրոնում չափազանց շատ թեկնածուներ լինեն, այդ թվում՝ Ֆիլիպը և Մակրոնի նախկին վարչապետներից մեկը՝ Գաբրիել Ատալը։
Այնուամենայնիվ, դեռևս որևէ նշան չկա, որ նախագահական մրցավազքից դուրս մնալու հեռանկարը դառնում է այն էլեկտրաշոկային թերապիան, որը քաղաքական կենտրոնին անհրաժեշտ է՝ մեկ թեկնածուի շուրջ միավորվելու, այլ ոչ թե դաշտը բաժանելու համար։
Աջ կենտրոնամետ Ֆիլիպը լարված մրցակցության մեջ է Ատալի հետ, և ոչ մեկը չի ցույց տալիս, որ ցանկանում է հրաժարվել։
«Գաբրիել Ատալի հետ մրցակցությունը կարող է ճակատագրական լինել», – ասաց Բրունո Կոտրեսը՝ «Սիենս Պո» ինստիտուտի քաղաքական վերլուծաբանը։
«Եթե Ատալը չհեռանա մինչև աշուն, դա կարող է սրել ձախերի ախորժակը, ովքեր կսկսեն մտածել, որ մենք իսկապես կարող ենք անցնել երկրորդ փուլ՝ ընդդեմ ծայրահեղ աջերի», – ասաց նա։
Վերադարձի երեխա
Մելանշոնի համար ազգային հարցումները դրամատիկ վերադարձ են մարտ ամսին կայացած քաղաքային ընտրությունների բախումներից հետո մեծ մասամբ անտեսված լինելուց հետո։ Հասարակական կարծիքի հարցումները բազմիցս ցույց են տալիս, որ 74-ամյա արմատական ձախակողմյանը ֆրանսիացի ամենից շատ դուր չեկող քաղաքական գործիչներից մեկն է։
Սակայն Մելանշոնը իր էներգետիկ քարոզարշավի համար արժանացել է մրցակիցների դժկամ հիացմունքին, քանի որ մայիսին հայտարարեց, որ մասնակցելու է հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններին։
Հունիսի 7-ին ծայրահեղ ձախակողմյան կողմնակիցները պլանավորում են ուժի ցուցադրություն Սեն Դենիում՝ Փարիզի հյուսիսում գտնվող աղքատ արվարձանում, որտեղ «Անհնազանդ Ֆրանսիան» հաղթել է տեղական ընտրություններում։
«Դժվար է չխոստովանել, որ Մելանշոնը, հավանաբար, ավելի լավ է հասկացել, քան որևէ մեկը, թե ինչ տեսք ունի ժամանակակից նախագահական քարոզարշավը», – գրել է Ստանիսլաս Ռիգոն՝ Էրիկ Զեմուրի ծայրահեղ աջակողմյան «Վերաիմաստավորել» կուսակցության նախկին խոսնակը։
Մելանշոնի և ծայրահեղ աջակողմյան Բարդելայի (կամ գուցե Մարին Լե Պենի, եթե նրան թույլատրվի առաջադրվել) միջև հնարավոր դիմակայությունը մի բան է, որը երկու ճամբարներն էլ փորձում են խաղարկել։
Վերջին տարիներին Մելանշոնը բազմիցս պնդել է, որ վերջում դա կլինի «մենք ընդդեմ նրանց» պայքար ծայրահեղ աջերի դեմ, քանի որ ավանդական կենտրոնակենտրոն և կենտրոնակենտրոն կուսակցությունները կփլուզվեն։ Մյուս կողմից, Ազգային միավորման անդամները նշել են, որ Բարդելան համոզված է, որ կմրցի Մեի հետ։
Բաց մի թողեք
Յոթ անուն և մի մեծ երազանք՝ հանուն մեր երեխաների վաղվա օրվա
ԵՄ-ն դուրս մնաց Գաբրիել Աթալի նախագահական թեկնածության առաջադրումից
Իսպանիան հեռանում է ԵՄ-ին Չինաստանի նկատմամբ ավելի խիստ դիրքորոշում ցուցաբերելու կոչից