25/12/2025

Եկեղեցական «Շողակաթ» TV-ն հեռարձակող ՓԲԸ-ն կլուծարվի. որոշում

infomitk@gmail.com 25/12/2025 1 min read

«Իշխանությունը այսօր Կառավարության օրակարգում ընդգրկված նախագծերից մեկի միջոցով կլուծարի «Հոգեւոր-մշակութային հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ն, որը 2011 թվականի հունվարից հեռարձակում է «Շողակաթ» տեսալսողական ծրագիրը։

Այս մասին «Ժողովուրդ» օրաթերթը տեղեկանում է Կառավարության պաշտոնական կայքից։

Կառավարությունը հոկտեմբերի 2-ին հավանություն է տվել «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագծին, որով առաջարկվում է կրճատել հանրային հեռարձակողների թիվը։ Պատգամավորներ Սիսակ Գաբրիելյանի և Թագուհի Ղազարյանի ներկայացրած օրենքի նախագծով առաջարկվում է սահմանել, հանրային հեռարձակողների թիվը։

Գործող օրենքով հանրային հեռարձակողները երեքն են՝ «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը», «Հայաստանի հանրային ռադիոընկերությունը» և «Հոգևոր-մշակութային հանրային հեռուստաընկերությունը», որը 2011 թվականի հունվարից հեռարձակում է «Շողակաթ» տեսալսողական ծրագիրը։

Շողակաթ ՀԸ-ի ինչպես նաև Եկեղեցու դեմ արշավը և ՓԲԸ-ի գործունեության դադարեցման պահանջը ձևավորվեց այն բանից հետո երբ մեկնարկեց Վարչապետի հրաժարականի պահանջով Բագրատ Սրբազանի պայքարը։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամներն այս ամենի մասին խոսում էին դեռևս անցած տարվանից՝ դժգոհելով դրա բովանդակությունից։

Դեռ հոկտեմբերին, առաջարկվող փոփոխությունը ընդունելի չէր եղել Հանրային հեռարձակողի խորհրդի համար։ Կառավարությանը ուղարկված գրության մեջ Խորհուրդը նշել էր, որ մշակութային ուղղվածության առանձին տեսալսողական ծրագրի առկայությունը և հեռարձակումը հանրային մուլտիպլեքսի միջոցով պարտադիր է։ Իսկ ահա այսօր Կառավարության օրակարգում ընդգրկված նախագի ամփոփաթերթում Հանձնաժողովը նշել է՝ «Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը «Հոգևոր-մշակութային հանրային հեռուստաընկերություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ ու դիտողություններ չունի:»

Նախագծով սահմանվում է՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին՝ ընկերության լուծարման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 15-օրյա ժամկետում ստեղծել լուծարման հանձնաժողով։

Ինչպես ակնհայտ է դառնում, իշխանություններն ամեն բան անում են, որ Վեհափառի ամանորյա շնորհավորանքն անգամ «Շողակաթ» հեռուստաընկերությամբ չհեռարձակվի»։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ես չեմ պատրաստվում Ալիեւի տնային աշխատանքը կատարել, ովքեր մասնակցում են, նրանցից հարցրեք»

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչքան հնարավոր է վարկաբեկում է, ստորացնում

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նրանք հազար ու մի անշնորհքություն կարող են անել Մայր Աթոռում, իմ երեւակայությունը չի բավականացնում՝ պատկերացնելու համար

25/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԳՆ հարթակով ցանկացած վայրից ու ցանկացած ժամի հնարավոր է կատարել մեքենայի վաճառք և գրանցում մի քանի րոպեում

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու է պետք համախմվել Վեհափառ Հայրապետի շուրջ

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանից ավար վերցրած զենքի արժեքը 5 – 6 միլիարդ դոլարի է, ինչ է բարբաջում Ալիևը

25/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ես չեմ պատրաստվում Ալիեւի տնային աշխատանքը կատարել, ովքեր մասնակցում են, նրանցից հարցրեք»

25/12/2025 infomitk@gmail.com