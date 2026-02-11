Բրիտանական Կոլումբիայում դպրոցում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով առնվազն 10 մարդ զոհվել է, տասնյակները՝ վիրավորվել

Բրիտանական Կոլումբիայում դպրոցում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով առնվազն 10 մարդ զոհվել է, այդ թվում՝ Բրիտանական Կոլումբիայում դպրոցում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով հրաձիգը, իսկ ևս երկու մարդ մահացած է գտնվել տանը, որը կանադական իշխանությունները կարծում են, որ կապված է հարձակման հետ։
Բրիտանական Կոլումբիայում դպրոցում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով առնվազն ութ մարդ է զոհվել։ Կասկածյալը մահացածների թվում է, իսկ ևս երկու մարդ մահացած է գտնվել տանը, որը կանադական իշխանությունները կարծում են, որ կապված է գործի հետ, երեքշաբթի օրը։
Թամբլեր Ռիջի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցած կրակոցների հետևանքով ավելի քան 25 մարդ վիրավորվել է, ինչպես նաև երկուսը՝ կյանքին սպառնացող վերքերով, ըստ Կանադայի թագավորական հեծյալ ոստիկանության։
«Վեց լրացուցիչ անձինք, բացի կասկածյալից, հայտնաբերվել են դպրոցի ներսում մահացած վիճակում։ Երկու զոհ ուղղաթիռով տեղափոխվել են հիվանդանոց՝ լուրջ կամ կյանքին սպառնացող վնասվածքներով։ Երրորդ զոհը մահացել է հիվանդանոց տեղափոխվելիս», – ասվում է Կանադայի թագավորական հեծյալ ոստիկանության հայտարարության մեջ։
Լրագրողների հետ զրույցում RCMP-ի վերահսկիչ Քեն Ֆլոյդը նշել է, որ քննիչները գիտեն կրակողի ինքնությունը, բայց չեն հրապարակի անունը, սակայն կրակոցի պատճառը մնում է անհայտ։
«Մենք դեռ չենք կարողանում հասկանալ, թե ինչու կամ ինչ կարող էր լինել այս ողբերգության դրդապատճառը», – ասել է Ֆլոյդը։
Ֆլոյդը հավելել է, որ ոստիկանությունը դեռևս հետաքննում է, թե ինչպես են զոհերը կապված կրակողի հետ։
«Ակտիվ կրակոցներին նախնական արձագանքի շրջանակներում ոստիկանությունը մտել է դպրոց՝ սպառնալիքը գտնելու համար։ Խուզարկության ընթացքում ոստիկանները հայտնաբերել են մի քանի զոհերի։ Կրակող համարվող անձը նույնպես մահացած է գտնվել՝ ինքնավնասվածքով», – ասվում է RCMP-ի հայտարարության մեջ։
Երեքշաբթի օրը ավելի վաղ Փիս Ռիվեր Սաութ շրջանը հայտարարել էր, որ թե՛ միջնակարգ դպրոցը, թե՛ Թամբլեր Ռիջ տարրական դպրոցը «մեկուսացվել են, ապահովվել և պահվել»։
Փիս Ռիվեր Սաութի օրենսդիր մարմնի անդամ Լարի Նոյֆելդի խոսքով՝ համայնքում տեղակայվել են «ավելորդ» ռեսուրսներ, այդ թվում՝ RCMP և շտապօգնության աջակցություն, առանց լրացուցիչ տեղեկություններ հրապարակելու՝ ընթացիկ գործողության անվտանգությունը վտանգելու մտավախությունների վերաբերյալ։
Ավելի վաղ Թագավորական թագավորական կինոփառատոնը (RCMP) ոստիկանության արտակարգ տագնապ էր տարածել ակտիվ հրաձիգի մասին, սակայն այն այժմ չեղարկվել է։
Բաց մի թողեք
Անկարայում 35 տարեկան տղամարդը սպանել է իր ընտանիքի երեք անդամներին, ներառյալ մանկահասակ դստերն ու ինքնասպան եղել
Վենսի միջազգային այցերի վիճակագրությունը
Լիտվայի «B պլանը»՝ ավելի քիչ ամերիկյան զորքերով Եվրոպայի համար