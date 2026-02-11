ԵՄ-ն պե՞տք է ուղղակիորեն խոսի Պուտինի հետ. Առաջնորդները համաձայն են, որ առայժմ համաձայն չեն

ԵՄ առաջնորդները բաժանված են Վլադիմիր Պուտինի հետ ուղիղ բանակցությունների հարցի շուրջ։
Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու խաղաղության բանակցությունների շրջանակներում Կրեմլի հետ վերամիավորվելու գաղափարը կտրուկ պառակտել է ԵՄ երկրները, որոնցից ոմանք կոչ են անում հատուկ դեսպան նշանակել, իսկ մյուսները պնդում են, որ Ռուսաստանը նախ զիջումների գնա։
Պե՞տք է Եվրամիությունը վերցնի հեռախոսը և զանգահարի Վլադիմիր Պուտինին։ Կախված է նրանից, թե ում եք հարցնում։
Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու շարունակական ջանքերի շրջանակներում Կրեմլի հետ դիվանագիտական վերամիավորվելու գաղափարը կտրուկ պառակտել է 27 անդամ պետություններին, որոնցից ոմանք կողմ են, մյուսները՝ դեմ, իսկ մեծ մասը կողմ է՝ փորձելով ջերմաստիճանը։
Չնայած բանավեճը բոլորովին նոր չէ, այն նոր շեշտադրում է ստացել այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին անցյալ ամիս անընդմեջ հրապարակային հայտարարություններում հաստատել են այդ գաղափարը։
Երկու առաջնորդները, որոնք անցյալում բախվել են, համաձայնել են, որ որպես Ուկրաինայի ամենամեծ դոնոր, ԵՄ-ն պետք է մշտական տեղ ունենա բանակցությունների սեղանի շուրջ՝ մայրցամաքի անվտանգության ճարտարապետության ապագան ձևավորելու համար՝ առանց Սպիտակ տնից կախված լինելու, որն այսօր Կրեմլի հետ գլխավոր զրուցակիցն է։
Եվրոպացիների և ամերիկացիների կողմից պատերազմից հետո նախատեսված անվտանգության երաշխիքները, այդ թվում՝ ապագա հարձակման դեպքում Կիևին օգնելու իրավաբանորեն պարտավորեցնող պարտավորությունը, վերաներգրավման անհրաժեշտությունն ավելի համոզիչ են դարձնում։
«Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ Եվրոպան նույնպես խոսի Ռուսաստանի հետ», – լրագրողներին ասաց Մելոնին Փարիզում «Կամավորների կոալիցիայի» հանդիպմանը մասնակցելուց մի քանի օր անց։ «Եթե Եվրոպան որոշի մասնակցել բանակցությունների այս փուլին՝ խոսելով միայն երկու կողմերից մեկի հետ, վախենում եմ, որ վերջում դրա դրական ներդրումը սահմանափակ կլինի»։
Այդ ժամանակվանից ի վեր, այն մասին, թե արդյոք ԵՄ-ն պետք է դիմի Կրեմլին, բանավեճը միայն սրվել է՝ աճելով կոչերը նշանակել հատուկ դեսպանորդ, որը կարող է ներկայացնել բոլոր անդամ պետություններին և խուսափել «շատ ձայներ խոսելու» սցենարից, ինչպես Մելոնին ասաց։
Ավստրիան, Չեխիան և Լյուքսեմբուրգը աջակցություն են հայտնել այս գաղափարին։
«Մինչ Եվրոպայի անվտանգությունը քննարկվում է, Եվրոպան սեղանի շուրջ չէ», – հայտարարության մեջ ասել է Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Բեատե Մայնլ-Ռեյզինգերը։ «Եվրոպան ամենաուժեղն է, երբ խոսում է մեկ ձայնով։ Մեզ անհրաժեշտ է միասնական եվրոպական գիծ, այլ ոչ թե 27 ազգային ուղիներ»։
Սակայն ոչ բոլորն են համաձայն։
Գերմանիան, Էստոնիան, Լիտվան և Կիպրոսը արտահայտել են իրենց կտրուկ դեմ դիրքորոշումը՝ մատնանշելով Պուտինի մաքսիմալիստական պահանջները և Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտների և քաղաքացիական տարածքների շարունակական ռմբակոծությունը զրոյից ցածր ջերմաստիճանների ժամանակ՝ որպես ապացույց այն բանի, որ Մոսկվան պատրաստ չէ որևէ զիջում անել խաղաղության համար։
«Մենք ներկայումս անհրաժեշտություն չենք տեսնում բացելու լրացուցիչ հաղորդակցման ուղիներ», – անցյալ ամիս ասել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը՝ այս հարցի վերաբերյալ հարցնելիս։
«Մոսկվան պետք է պատրաստ լինի դադարեցնել պատերազմը։ Եթե Մոսկվան դա չանի, այս պատերազմի համար վճարվող գինը, այդ թվում՝ տնտեսական գինը, շաբաթ առ շաբաթ կաճի», – ավելացրեց նա։
Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը խոստովանեց, որ Եվրոպան «որոշ պահի» կվերաբացի դիվանագիտական ուղիները, սակայն ընդգծեց, որ նման որոշումը պետք է հիմնված լինի Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի հետ խաղաղության համաձայնագրի կնքման «լուրջ գործընթացի» մեջ ներգրավվելու վրա։
«Այս պատերազմի ավարտը շատ բան կասի երկարաժամկետ հարաբերությունների հնարավորությունների մասին», – շվեդական Expressen թերթին տված հարցազրույցում ասել է Քրիստերսոնը։
«Մենք չենք կարող խոսել ուրիշների անունից։ Իհարկե, կարող են լինել այլ երկրներ, որոնք պատրաստ են բացել առևտրային կապերը և այլն Ռուսաստանի հետ, բայց մեր հիմնարար վերաբերմունքը սկեպտիցիզմն է, մինչև հակառակը չապացուցվի, ինչը, կարծում եմ, լիովին բնական է»։
Բոլոր ժամանակների դեսպան
Բրյուսելում կտրուկ տարաձայնությունները աննկատ չեն մնացել, քանի որ ԵՄ ինստիտուտները ուշադիր հետևում են հրապարակային հայտարարությունների հաջորդականությանը և զգուշորեն քայլում են՝ խուսափելու համար կողմերից որևէ մեկը ընտրելուց, նախքան երկու կողմերը հաշտվեն։
Շփոթությունն ավելի է սրվում այն փաստով, որ նրանք, ովքեր կողմ են վերամիավորմանը, կարծես թե չեն կիսում նույն տեսլականը այն մասին, թե ինչպիսին պետք է լինի այդ վերամիավորումը։
Անցյալ շաբաթ Մակրոնը իր գլխավոր դիվանագիտական խորհրդական Էմանուել Բոնին ուղարկեց Մոսկվա։ Ֆրանսիական մամուլի կողմից հետագայում բացահայտված ուղևորությունը կատարվել է աննկատ՝ Մակրոնի և Պուտինի միջև հեռախոսազրույցը նախապատրաստելու համար, որը վերջին անգամ խոսել էր 2025 թվականի հուլիսին։
Նախաձեռնությունը ձախողվեց։ Ըստ լուրերի՝ Բոնը վերադարձել է ձեռնունայն, և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ուղևորությունը քննադատել է որպես «մի տեսակ անմխիթար դիվանագիտություն»։
Մակրոնը հետագայում ասել է, որ երկխոսության վերսկսումը պետք է տեղի ունենա առանց «չափազանց շատ զրուցակիցների» և «տվյալ մանդատով»։
«Իմ ցանկությունն է սա կիսվել իմ եվրոպացի գործընկերների հետ և ունենալ լավ կազմակերպված եվրոպական մոտեցում», – ասել է Մակրոնը մի քանի եվրոպական թերթերի հետ հարցազրույցում: «Անկախ նրանից, թե մենք սիրում ենք Ռուսաստանը, թե ոչ, Ռուսաստանը վաղը դեռ այնտեղ կլինի»։
Եթե Ֆրանսիան վերամիավորումը պատկերացնում է որպես պետությունների ղեկավարների միջև անհատական փոխազդեցություններ, մյուս անդամ պետություններն այլ կարծիք ունեն։
Լատվիայի վարչապետ Էվիկա Սիլինան կաշխատի մասնակցելու Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ եռակողմ բանակցություններին, այլ ոչ թե միայն Մոսկվայի, և տնտեսական պատժամիջոցները պետք է մնան ուժի մեջ։
«Մենք պետք է լինենք բանակցությունների սեղանի շուրջ, քանի որ ուկրաինացիներն իրենք են սկսել բանակցել: Այսպիսով, ինչո՞ւ չպետք է եվրոպացիները բանակցեն», – ասել է Սիլինան։
Միևնույն ժամանակ, գերագույն ներկայացուցիչ Կայա Կալասը առաջարկել է եվրոպացիներին սահմանել այն քաղաքական նպատակները, որոնք ցանկացած դեսպան կամ ցանկացած հեռախոսազանգ պետք է հետապնդի՝ նախքան հետագա քայլեր ձեռնարկելը: Կալասը նաև կասկածի տակ է դրել իրազեկման արշավի օգտակարությունը՝ հաշվի առնելով Ռուսաստանի միտումը՝ պահանջել «բացարձակ առավելագույնը» բանակցություններում։
«Հիմա խնդիրը ոչ թե այն անձն է, ով դա անում է, այլ այն, թե ինչպես և ինչ ենք մենք ուզում ստանալ դրանից», – ասել է ԵՄ բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը։
«Եթե ռուսները կարծում են, որ ամերիկացիներից ստանում են իրենց առավելագույն նպատակները, ապա ինչո՞ւ պետք է ցանկանան խոսել եվրոպացիների հետ», – հավելել է նա։
Մասնավոր զրույցներում ԵՄ պաշտոնյաներն ու դիվանագետները նշում են, որ բանավեճը լուրջ է դարձել, բայց զգուշացնում են, որ այն դեռևս ընթանում է վերացական մակարդակով՝ առանց հստակ կառուցվածքի կամ ուղղության։ Մայրաքաղաքների միջև կտրուկ բաժանումը մեծապես ազդում է կուլիսներում ընթացող քննարկումների վրա։
Չկա որևէ ցուցում այն մասին, թե երբ կարող են այս թեժ հարցը պատշաճ կերպով քննարկել 27 առաջնորդները միասին։ Նրանց հաջորդ պաշտոնական գագաթնաժողովը նախատեսված է մարտի 19-ին։
Հատուկ դեսպանի պաշտոնի համար արդեն իսկ պատահականորեն շրջանառվում են որոշակի անուններ, ինչպիսիք են Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը և մրցակցային քաղաքականության հարցերով նախկին երկու ժամկետով եվրահանձնակատար Մարգրետե Վեստագերը։
Մեկ այլ սկանդինավյան անուն, որը շրջանառվում է, Ֆինլանդիայի նախկին նախագահ Սաուլի Նիինիստյոն է, ով հեղինակել է քաղաքացիական և ռազմական պատրաստվածության վերաբերյալ ԵՄ զեկույցը։ Նիինիստյոն որոշակիորեն տիրապետում է ռուսերենին և պաշտոնավարման ընթացքում մի քանի անգամ հանդիպել է Պուտինի հետ։
Ոմանց համար վերամիավորումն այժմ անխուսափելի է։ Աբու Դաբիում եվրոպացիների առանց սեղանի շուրջ ԱՄՆ-Ուկրաինա-Ռուսաստան եռակողմ բանակցությունների պատկերները ոչինչ չտվեցին, բացի խաղադրույքների վրա կենտրոնանալուց։ ԵՄ առաջնորդների կողմից Կիևին աջակցելու համար համաձայնեցված 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, որը կպահանջի համատեղ պարտքի թողարկում, դիտվում է որպես դիվանագիտությունը ակտիվացնելու ևս մեկ պատճառ։
Մյուսները կոչ են անում զգուշավորության՝ մտահոգված լինելով, որ միջամտության շտապ քայլը կարող է վտանգել Ուկրաինայի ետևում գնալը և խաթարել վերջին չորս տարիների ընթացքում կառուցված ընդհանուր եվրոպական ճակատը, որը Հունգարիան և Սլովակիան անտեսել են Մոսկվայի հետ ավելի սերտ կապեր հաստատելու համար։
«Մենք աջակցում ենք Ուկրաինայում արդար և երկարատև խաղաղության հասնելուն ուղղված ցանկացած դիվանագիտական ջանքին, որը հիմնված կլինի միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության վրա», – ասել է Սլովենիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։
«ԵՄ կողմից Ռուսաստանի հետ քաղաքական երկխոսությունը պետք է իրականացվի ԵՄ միասնական դիրքորոշման հիման վրա, որը համաձայնեցված կլինի բոլոր 27 անդամ պետությունների կողմից»։
