Արևմտյան երկրները տեսնում են Երրորդ համաշխարհային պատերազմի մոտալուտ լինելը

Առաջատար դաշնակից պետությունների ընտրողները լայնորեն կողմ են պաշտպանության ծախսերի ավելացմանը, բայց հրաժարվում են, երբ բախվում են քաղաքականության փոխզիջումների։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Արևմտյան երկրները ավելի ու ավելի են հավատում, որ աշխարհը գնում է դեպի համաշխարհային պատերազմ, ըստ The POLITICO հարցման արդյունքների, որոնք մանրամասն նկարագրում են հասարակության աճող տագնապը հակամարտության նոր դարաշրջանի ռիսկի և արժեքի վերաբերյալ։
Հարցմանը մասնակցած բոլոր հինգ երկրներում՝ ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում և Գերմանիայում, հարցվածների մեծամասնությունը կարծում է, որ աշխարհն ավելի վտանգավոր է դառնում։ Երրորդ համաշխարհային պատերազմի բռնկումը ամերիկացի, կանադացի, ֆրանսիացի և բրիտանացի հարցվածների կողմից ավելի հավանական է համարվում, քան ոչ՝ առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում։
Նոր համաշխարհային հակամարտություն կանխատեսող ընտրողների մասնաբաժինը կտրուկ աճել է այն բանից հետո, երբ անկախ հարցման կազմակերպություններ Public First-ը հարց է տվել 2025 թվականի մարտին: «Արևմտյան հանրության մեկ տարուց էլ պակաս ժամանակահատվածում փոփոխված վերաբերմունքը արտացոլում է դրամատիկ անցումը դեպի ավելի անապահով աշխարհ, որտեղ պատերազմը համարվում է հավանական, իսկ դաշինքները՝ անկայուն», – ասել է Public First-ի հարցումների ղեկավար Սեբ Ռայդը։
Սակայն հարցումը նաև բացահայտել է արևմտյան հանրության սահմանափակ պատրաստակամություն՝ զոհողություններ անելու ռազմական ծախսերի ավելացման համար: Չնայած Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և Կանադայում պաշտպանության բյուջեների ավելացման վերաբերյալ սկզբունքորեն լայն աջակցություն կա, այդ աջակցությունը կտրուկ նվազել է, երբ մարդիկ իմացել են, որ դա կարող է նշանակել ավելի շատ պետական պարտքի ստանձնում, այլ ծառայությունների կրճատում կամ հարկերի բարձրացում։
«Մեր հարցումները ցույց են տալիս, որ պատերազմի վերաբերյալ աճող մտահոգությունը առաջնորդներին թույլտվություն չի տալիս մեծ գումարներ ծախսել պաշտպանության վրա», – ասել է Ռայդը։ «Ամեն դեպքում, ընտրողներն այժմ ավելի քիչ են պատրաստ գնալ ռազմական անվտանգությունը բարելավելու համար անհրաժեշտ փոխզիջումների: Այսպիսով, եվրոպացի առաջնորդները մնում են դժվարին իրավիճակում՝ չկարողանալով հույսը դնել ԱՄՆ-ի վրա, չկարողանալով դա օգտագործել որպես ներքին ներդրումներ կատարելու պատճառ, և ավելի մեծ ճնշման տակ են՝ շտապ լուծելու այս խնդիրը այնպիսի աշխարհում, որտեղ հակամարտությունն ավելի մոտ է թվում, քան նախկինում»:
Փետրվարի 6-ից 9-ը յուրաքանչյուր երկրում ավելի քան 2000 ընտրողների շրջանում անցկացված հարցումների արդյունքները բացահայտում են ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների առջև ծառացած մարտահրավերը, երբ նրանք փորձում են ամրապնդել անվտանգությունը այն ժամանակ, երբ պետական ֆինանսները սուղ են:
Այդ պայքարը կձևավորի աշխարհի տարբեր երկրների քաղաքական գործիչների քննարկումները, երբ նրանք մեկնեն Գերմանիա՝ մասնակցելու ուրբաթ օրը մեկնարկող Մյունխենի անվտանգության ամենամյա համաժողովին:
Քանի որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ չորս տարվա լայնածավալ պատերազմի անխուսափելի ավարտի և ԱՄՆ-ի կողմից Իրանում, Սիրիայում, Վենեսուելայում և Աֆրիկայում նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք ռազմական գործողություններ սկսելու որևէ նշան չկա, շատ ընտրողներ տեսնում են համաշխարհային հակամարտության աճող ռիսկ:
Այս միտումը հատկապես ակնհայտ է Միացյալ Թագավորությունում, որտեղ հարցվածների 43 տոկոսը կարծում է, որ նոր համաշխարհային պատերազմը «հավանական» կամ «շատ հավանական» է մինչև 2031 թվականը՝ 2025 թվականի մարտի 30 տոկոսի համեմատ։
Ամերիկացիների գրեթե կեսը՝ 46 տոկոսը, կարծում է, որ նոր համաշխարհային պատերազմը «հավանական» կամ «շատ հավանական» է մինչև 2031 թվականը՝ նախորդ տարվա 38 տոկոսի համեմատ։ Հինգ երկրներից միայն Գերմանիայի բնակիչներն են ընդհանուր առմամբ կարծում, որ երրորդ համաշխարհային պատերազմը հավանական չէ հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում։
Երբ խոսքը վերաբերում է առանձին երկրների ռազմական գործողություններին, ԱՄՆ հարցվածներն ամենաշատն էին կարծում, որ իրենց երկիրը պատերազմի մեջ կլինի հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում, որին հաջորդում են Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի հարցվածները։
Սա ենթադրում է, որ ՆԱՏՕ-ի միջուկային տերությունները կարող են ավելի պատրաստ լինել հակամարտության, քան մյուս ազգերը, և որ Թրամփի «խաղաղության նախագահի» կերպարը չի համոզում ընտրողներին երկրում։
ԱՄՆ-ում, Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում և Կանադայում առնվազն յուրաքանչյուր երրորդը կարծում է, որ միջուկային զենքի կիրառումը հավանական է կամ շատ հավանական է հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում։
Ռուսաստանը համարվում է Եվրոպայում խաղաղության ամենամեծ սպառնալիքը, մինչդեռ կանադացիները Թրամփի Ամերիկան համարում են անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքը։ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և Մեծ Բրիտանիայում երկրորդ ամենամեծ սպառնալիքը համարվում է ԱՄՆ-ն, որը հարցվածները շատ ավելի հաճախ են նշել, քան Չինաստանը։
Որքա՞ն կարժենա դա
Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում և Կանադայում ընտրողների մեծամասնությունը նշել է, որ իրենց երկիրը պետք է ավելի շատ ծախսեր պաշտպանության վրա, և այդ տրամադրությունն առավել ուժեղ է Մեծ Բրիտանիայում և Կանադայում։
Սակայն հարցն այն է, թե ինչպես վճարել դրա համար։ Հարցումը ցույց է տվել, որ պաշտպանական ծախսերի ավելացման աջակցությունը նվազել է, երբ մարդկանց առաջարկվել է քննարկել, թե արդյոք այդ ֆինանսավորումը պետք է ստացվի այլ բյուջեների կրճատումներից, պետական ավելի շատ վարկերի վերցումից, թե հարկերի բարձրացումից։
Արդյունքների համաձայն՝ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի հասարակությունները ծախսերի փոխզիջման համատեքստում այժմ ավելի քիչ հակված են աջակցելու պաշտպանության ավելի բարձր բյուջեներին, քան անցյալ տարի։
Գերմանիայում պաշտպանության ծախսերը եղել են փողի ամենաքիչ տարածված օգտագործումներից մեկը՝ առաջ անցնելով միայն արտասահմանյան օգնությունից։
2025 թվականին Ֆրանսիայի հասարակության 40 տոկոսը և Գերմանիայի հասարակության 37 տոկոսը նշել են, որ կողմ կլինեն պաշտպանության ծախսերի ավելացմանը, երբ խոսվի փոխզիջումների մասին։
Այս տարի Ֆրանսիայում այդ աջակցության մակարդակը նվազել է՝ հասնելով ընդամենը 28 տոկոսի, իսկ Գերմանիայում՝ 24 տոկոսի։
Երկու երկրներն էլ այժմ ավելի հակված են դեմ լինել պաշտպանության վրա ծախսերի ավելացմանը, երբ պետք է մտածեն, թե ինչպես վճարել հաշիվը։
Հարցումը ցույց է տվել, որ կա նաև զգալի հանրային կասկածամտություն մեկ կենտրոնական հրամանատարության ներքո ԵՄ մշտական բանակ ստեղծելու վերաբերյալ, որը հիշատակվել է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից։ Առաջարկը ստացել է Գերմանիայի բնակչության միայն 22 տոկոսի և Ֆրանսիայի բնակչության 17 տոկոսի աջակցությունը։
Պարտադիր զինվորական ծառայությունը ամենատարածվածն էր Գերմանիայում և Ֆրանսիայում, որտեղ մարդկանց մոտ կեսը աջակցում է այդ գաղափարին։
