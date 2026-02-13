Բելգիայի ամրոցում կայացած գագաթնաժողովը ցույց է տալիս, որ կառավարությունները ընդունում են, որ Եվրոպան անհապաղ պետք է փոխի իր գործունեության ձևը, եթե չի ուզում հետ մնալ։
ԵՄ-ն միշտ հպարտացել է իր բոլոր անդամներով, որոնք առաջ են շարժվում որպես մեկ ամբողջություն։ Այդ դարաշրջանն ավարտվել է։
Հինգշաբթի օրը Բելգիայի արևելքում կայացած հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և այլ երկրների առաջնորդները աջակցել են ավելի փոքր խմբերով նախաձեռնություններին միանալու և առանձնանալու ծրագրերին, որոնք նրանք կմշակեն արդեն հաջորդ ամիս Եվրոպական խորհրդում։
Կառավարությունները խոսել են այն մասին, որ իրենք համակված են հրատապության զգացումով, քանի որ Եվրոպայի մրցակցային առավելությունը նվազում է, քանի որ նրա գաղափարներից շատերը խրվում են անվճռականության և անհամաձայնության մեջ։
«Մենք պետք է արագ գործենք», – ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով, կարծես, անցյալում թողել է իր գերմանացի գործընկերոջ հետ վերջերս ունեցած տարաձայնությունները, երբ նրանք երկուսն էլ կոչ են արել ԵՄ-ին վարել այնպիսի քաղաքականություն, որը կխթանի տնտեսական աճը։
Քանի որ դաշինքը բազմաթիվ աշխարհաքաղաքական ճգնաժամերի մեջ է, այն սկսում է գիտակցել, որ չի կարող հաղթահարել դրանք, եթե գործի միայն այն դեպքում, երբ բոլոր 27 անդամ երկրները համաձայն են։ Պաշտպանությունից մինչև էներգետիկա և ներդրումներ, կանոնները սահմանող Եվրոպական հանձնաժողովը և ազգային կառավարությունները, որոնք պետք է իրականացնեն դրանք, հայտնվել են դժվարին վիճակում։ Միևնույն ժամանակ, բիզնեսները խոսում են բյուրոկրատիայի և էներգիայի բարձր գների պատճառով խեղդվելու մասին։
Դոնալդ Թրամփի՝ Գրենլանդիան գրավելու սպառնալիքները և Ուկրաինային Ռուսաստանից պաշտպանվելու հարցում օգնելու նրա տատանումները, զուգորդված Չինաստանի՝ Եվրոպան արհեստականորեն էժան ապրանքներով ողողելու ռազմավարության հետ, խթան են հանդիսացել ԵՄ ամենաբարձրաստիճան որոշում կայացնողների համար վերջապես գործի անցնելու համար։
ԵՄ առաջնորդների հինգշաբթի օրվա գագաթնաժողովը՝ հոլանդական Մաաստրիխտ քաղաքից ընդամենը 15 կիլոմետր հեռավորության վրա, որտեղ 1992 թվականին ստորագրվել է դաշինքի հիմքում ընկած ամենակարևոր պայմանագրերից մեկը, առիթ է հանդիսացել որոշ «ռազմավարական մտորումների»՝ «մեր բարգավաճումը խթանելու, բարձրորակ աշխատատեղեր ստեղծելու և մատչելիությունը ապահովելու» վերաբերյալ, ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան։
«Այսօրվա քննարկումը նոր էներգիա և այդ նպատակի շուրջ ընդհանուր հրատապության զգացում բերեց», – ասաց նա։
Հաջորդ ամիս Բրյուսելում կայանալիք գագաթնաժողովում Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կներկայացնի այն, ինչ նա անվանել է «Մեկ Եվրոպա, մեկ շուկա, ճանապարհային քարտեզ և գործողությունների ծրագիր», որը սահմանում է բարեփոխումներ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են վարչական բեռի կրճատումը և մասնավոր ու պետական կապիտալի ազատ արձակումը՝ եվրոպական ստարտափներին օգնելու համար: Առաջնորդները կքվեարկեն ծրագրի շուրջ, երբ կրկին հանդիպեն մինչև ամառ:
Եթե բոլոր 27 երկրները համաձայնության չգան որոշ ոլորտներում, ԵՄ-ն կօգտագործի այն, ինչն անվանում է «ընդլայնված համագործակցություն»՝ անդամ երկրների փոքր խմբավորումներ, որոնք ավելի արագ են առաջ շարժվում քաղաքականության առաջարկների շուրջ, որը, չնայած որոշ առաջնորդների կողմից նախկինում պաշտպանվել է, մեծ մասամբ խուսափվել է և որակվել որպես բաժանարար:
«Ընդլայնված համագործակցության մասին խոսակցությունները կարող են որոշակիորեն խթանող գործոն լինել անդամ պետություններին ներգրավելու համար», – ասաց եվրոպական երկրից մի դիվանագետ, որին անանունությունը թույլատրվեց՝ գաղտնի քննարկումների մասին խոսելու համար: Դիվանագետը բացատրեց, որ քիչ մայրաքաղաքներ կցանկանան ռիսկի դիմել՝ բարգավաճման խթանող միջոցառումների հարցում հետ մնալու համար, նույնիսկ եթե նրանք մտահոգություններ ունեն այդ քաղաքականության որոշակի ասպեկտների վերաբերյալ:
«Աշխարհաքաղաքական իրականություն»
«Երկու կամ երեք տարի առաջ մենք, հավանաբար, չէինք ունենա այսօրվա նման քննարկում», – ասաց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը: «Մենք բախվում ենք բոլորովին նոր աշխարհաքաղաքական իրավիճակի, և մենք պատրաստ ենք դիմակայել այս աշխարհաքաղաքական իրականությանը: Բայց Եվրոպան կկարողանա դիմակայել միայն այն դեպքում, եթե մենք մրցունակ լինենք»:
Մի տեղ, որտեղ կարող է օգտագործվել «ընդլայնված համագործակցությունը»
Խնայողությունների և ներդրումների միությունն է, որը ԵՄ-ի կողմից ԱՄՆ ոճի կապիտալի շուկայի ստեղծման ձգտումն է: Հանձնաժողովը ցանկանում է ունենալ ԵՄ համարժեքը Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովին, բայց ԵՄ-ի լայնածավալ վերահսկողությունը պետք է աջակցի մայրաքաղաքներին, այդ թվում՝ Դուբլինին և Լյուքսեմբուրգին, որտեղ գտնվում են ֆոնդերի մեծ մասը, և որոնք դժկամությամբ են հրաժարվել իրենց լիազորություններից:
Ճանապարհային քարտեզը կսահմանի չափելի նպատակներ այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են հեռահաղորդակցությունը, կապիտալի շուկաները, ծառայությունները և էներգետիկան: Ֆոն դեր Լեյենն ասել է, որ ցանկանում է, որ բոլոր նպատակները հասնեն մինչև 2027 թվականի վերջը։
Առաջին առաջարկը կլինի «28-րդ ռեժիմը», որը ԵՄ-ում գործող ստարտափների համար բարենպաստ կորպորատիվ օրենք է, որը նախատեսվում է ներկայացնել մարտի 18-ին։ Այն թույլ կտա ընկերություններին 100 տոկոսով գրանցվել առցանց 48 ժամվա ընթացքում և կհեշտացնի նրանց համար ԵՄ սահմաններից դուրս ընդլայնվելը։
Գագաթնաժողովում համաձայնություն է ձեռք բերվել չորս հիմնական ոլորտներում, ըստ բանակցություններին ծանոթ երկու անձանց՝ եվրոպացիների խնայողությունները բացելու և դրանք ԵՄ հիմնական բիզնեսներում ներդրումներ կատարելու համար օգտագործելու անհրաժեշտությունը, դաշինքի որոշ մասերում բարձր էներգիայի ծախսերը լուծելու ցանկությունը, այդ թվում՝ հնարավոր է՝ վերանայելով այնպիսի հարցերի շուրջ հին բանավեճերը, ինչպիսին է արտանետումների առևտրի համակարգը՝ գները իջեցնելու համար, ԵՄ-ի կողմից նոր գործընկերների հետ առևտրային համաձայնագրերի շարունակականությունը՝ իր կախվածությունները դիվերսիֆիկացնելու համար, և ավելի մեծ համակրանք եվրոպական նախընտրության՝ այսինքն՝ Մակրոնի «գնիր եվրոպական» ընտանի կենդանիների քաղաքականությունը, նկատմամբ։
Վերջին կետը, թերևս, ամրոցի հանգստի ամենամեծ հաղթանակն էր, երբ առաջնորդները Հանձնաժողովին թույլատրեցին մշակել կախվածությունների ոլորտային ցանկ, որտեղ եվրոպական ընկերություններին պետք է արտոնյալ վերաբերմունք տրվի՝ օգնելու համար աջակցել հիմնական ոլորտներին, ինչպիսիք են ավտոմեքենաների արտադրությունը և դեղագործությունը։
Վատ արյուն
ԵՄ խոշոր տնտեսական խաղացողների և մնացածի միջև տարաձայնությունները ակնհայտ էին գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ։
Հանդիպումից առաջ ԵՄ երկրներից բազմաթիվ փաստաթղթեր և հակափաստաթղթեր հայտնվեցին, որտեղ Ֆրանսիան և Գերմանիան երկու կողմերում էլ «գնիր եվրոպականը» պառակտված էին և այլ լուրջ անհամաձայնություններ ունեին միասնական շուկայի ավարտման հարցում։
Գագաթնաժողովից առաջ 19 առաջնորդներ հանդիպեցին՝ քննարկելու առկա հարցերը, որոշ երկրներ, այդ թվում՝ Իսպանիայի, Իռլանդիայի, Բալթյան երկրների և Սլովենիայի առաջնորդները, հրավիրված չէին։
Մերցի կողմից որոշված հյուրերի ցուցակում ընդգրկվածները՝ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին և Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը, ընտրվեցին, քանի որ նրանք համաձայն էին բյուրոկրատական քաշքշուկների կրճատման և ազատ առևտրի ավելի մեծացման հարցում, ըստ ծրագրերի հետ ծանոթ ԵՄ դիվանագետի։
Գագաթնաժողովից առաջ մասնակցած առաջնորդներից մի քանիսը ուշացել էին Ալդեն Բիեզեն ժամանելուց, ինչը գրեթե մեկ ժամով հետաձգել էր աշխատանքները։ Մերցը, Մելոնին և Մակրոնը այնքան ուշացան, որ Կոստան սկսեց առանց նրանց։
ԵՄ երկրների և Հանձնաժողովի միջև նույնպես ակնհայտ էին տարաձայնություններ։ Գերմանիան և Իտալիան հայտարարություն տարածեցին, որում ասվում էր, որ ԵՄ-ն պետք է «սահմանափակվի» նոր կանոնների հետապնդման հարցում, մինչդեռ ֆոն դեր Լեյենը մեղադրեց ազգային կանոններին արդյունաբերությանը հասցվող բազմաթիվ խնդիրների համար։
Բայց Մակրոնը, ամեն դեպքում, ժպտում էր, երբ հեռանում էր Ալդեն Բիզենից՝ ցուցադրելով ներդաշնակություն հին մրցակից Գերմանիայի հետ մերձեցումից և որոշ ընդհանուր հիմքերի հայտնաբերումից հետո։
Մակրոնին հարցրել են, թե արդյոք նա այժմ լավ ընկեր է Մերցի հետ, որի հետ նա առավոտյան հայտնվել էր կողք կողքի։ «Այո», – ծիծաղեց Մակրոնը, – «միշտ»։
