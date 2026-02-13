Բելգիայի դաշնային ոստիկանությունը խուզարկություն է իրականացրել Եվրոպական հանձնաժողովի գրասենյակներում՝ անշարժ գույքի վաճառքի ենթադրյալ խախտումների պատճառով:
Բելգիայի դաշնային ոստիկանությունը հինգշաբթի օրը խուզարկություն է իրականացրել Եվրոպական հանձնաժողովի մի քանի շենքերում՝ 2024 թվականին կատարված անշարժ գույքի գործարքներում կասկածելի խախտումների հետաքննության շրջանակներում։
Բելգիայի դաշնային ոստիկանությունը հինգշաբթի օրը խուզարկություն է իրականացրել Եվրոպական հանձնաժողովի մի քանի շենքերում՝ Բելգիայի կառավարության ներդրումային ստորաբաժանում՝ «Ֆեդերալ մասնակցության և ներդրումային ընկերություն» ընկերությանը անշարժ գույքի 2024 թվականին վաճառքի հետաքննության շրջանակներում։
Հետաքննության կենտրոնում է Հանձնաժողովի 23 շենքերի գնումը, որոնց արժեքը, ըստ որոշ տեղեկությունների, մոտ 900 միլիոն եվրո է։
Վաճառքը տեղի է ունեցել նախորդ մանդատի ընթացքում, երբ Յոհաննես Հանը բյուջեի և կառավարման հարցերով եվրահանձնակատարն էր։
Euronews-ը կապ է հաստատել Եվրոպական դատախազության հետ՝ մեկնաբանություն ստանալու համար, սակայն հրապարակումից առաջ պատասխան չի ստացել։
Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը մեկնաբանել է հետաքննությունը՝ ասելով, որ հանձնառու է համագործակցել համապատասխան մարմինների հետ՝ «տրամադրելով ցանկացած տեղեկատվություն և օգնություն, որը անհրաժեշտ է այս հարցի վերաբերյալ մանրակրկիտ և անկախ հետաքննություն ապահովելու համար»։
«Ինչ վերաբերում է Եվրոպական հանձնաժողովին, շենքերի վաճառքը կատարվել է սահմանված ընթացակարգերին և արձանագրություններին համապատասխան, և մենք վստահ ենք, որ գործընթացը իրականացվել է համապատասխան ձևով», – հավելել է խոսնակը։
Քննիչները լրատվամիջոցներից թաքցնում են լրացուցիչ մանրամասներ՝ հետաքննությունը չվտանգելու համար։
