23/02/2026

EU – Armenia

EU – Armenia

20-ից ավելի երիտասարդ ծեծել է մեկ այլ երիտասարդի. միջամտել է ոստիկանության գվարդիան, հնչել է կրակոց. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 23/02/2026 1 min read

Փետրվարի 23-ին՝ ժամը 10։30-ի սահմաններում, ՆԳՆ ոստիկանության գվարդիայի ծառայողը ծառայություն իրականացնելիս նկատել է, որ Ազգային գրադարանի հարակից հատվածում երկու տասնյակից ավելի երիտասարդներ ծեծի են ենթարկում մեկ այլ երիտասարդի։

Ոստիկանության գվարդիայի ծառայողները կանխել են հետագա զարգացումները, ինչի ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով նախազգուշական երկու կրակոց են արձակել օդ։

Ոստիկանները ձերբակալել են մեկ անձի և ներկայացրել Համայնքային ոստիկանության Կենտրոնի բաժին։

Ձեռնարկվում են միջոցառումներ միջադեպի մասնակից մյուս երիտասարդներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դերասանուհու որդին հիվանդանոցում մահացել է. որն էր եղել վեճի բուն պատճառը, ինչու էին կրակել նրան

23/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աղջկան մոտենալը մարդկային կյանք արժեցավ. Աջափնյակում կրակոցների պատճառը

23/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աջափնյակում սպանության և սպանության փորձի դեպքի մասնակիցների նկատմամբ սահմանվել են խափանման միջոցներ

23/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փետրվարի 24-ի աստղագուշակ․ Օգտակար կլինի մտերիմների հետ ընդհանուր գործերն ու ծրագրերը քննարկելը

23/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացին ինքնասպան է եղել հոսանքի մալուխով կախվելու միջոցով․ որտեղ է հայտնաբերվել դին․ ՔԿ

23/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական Միությունը ՌԴ-ի դեմ նոր պատժամիջոցներ է կիրառել

23/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

20-ից ավելի երիտասարդ ծեծել է մեկ այլ երիտասարդի. միջամտել է ոստիկանության գվարդիան, հնչել է կրակոց. Տեսանյութ

23/02/2026 infomitk@gmail.com