Եվրոպական Միությունը ՌԴ-ի դեմ նոր պատժամիջոցներ է կիրառել

Եվրոպական Միությունը Ռուսաստանի Դաշնության դատավորների և դատախազների նկատմամբ կիրառել է պատժամիջոցներ, որոնք դուրս են 20-րդ փաթեթից։

Պատժամիջոցները վերաբերում են երեք քրեակատարողական գաղութների ղեկավարներին, նախնական կալանքի վայրի ղեկավարին, երկու դատավորի, մեկ դատախազի և ավագ քննիչի։

Պատժամիջոցները, ըստ Բրյուսելի, կապված են «մարդու իրավունքների խախտումների» հետ։ Միջոցառումները ներառում են ԵՄ երկրներ մուտք գործելու արգելքներ և Եվրոպայում ակտիվների սառեցում։

