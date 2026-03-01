Եվրոպայի Իրանի հետ կապված հաշվարկները` ժամանակն է, որ Եվրոպան դադարի դիտելուց և սկսի գործել

Եվրոպան պետք է որոշի՝ արձագանքե՞լ իրադարձություններին, թե՞ օգնել դրանց սահմանմանը։
Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելի աննախադեպ համատեղ հարվածը փոխել է Մերձավոր Արևելքում ռազմավարական հաշվարկը։ Տարիներ շարունակ եվրոպացի առաջնորդները Իսլամական Հանրապետությանը վերաբերվել են որպես քրոնիկ, բայց կառավարելի խնդիր՝ անկայունացնող ուժ, որը պետք է զսպել դիվանագիտության, պատժամիջոցների և պարբերական ռիսկերի միջոցով։ Այդ ենթադրությունն այլևս ուժի մեջ չէ։ Հարվածը բացահայտել է ռեժիմի փխրունությունը և ստեղծել մի բաց, որը Եվրոպան չպետք է վատնի։
Արևմտյան մայրաքաղաքներում շրջանառվող հետախուզական գնահատականները ենթադրում են, որ իրանական ռեժիմի հենասյուները գտնվում են լուրջ ճնշման տակ։ Տնտեսական փլուզումը, խմբակային ներքին պայքարը և ժողովրդական անկարգությունները միավորվել են այնպիսի ձևերով, որոնք տասնամյակներ շարունակ չեն տեսնվել։ Հունվարին բռնկված զանգվածային բողոքի ցույցերը և դրան հաջորդած դաժան ճնշումները կոտրել են ներքին լեգիտիմության մնացած ցանկացած պատրանք։ Ըստ հաղորդումների, տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ սպանվել կամ ձերբակալվել են։ Այդ բռնաճնշումների հիշողությունը մնում է թարմ, և երկրի ներսում և դրսում գտնվող ընդդիմադիր ցանցերը ներկայիս պահը համարում են վճռորոշ։
Եվրոպայի համար սա պարզապես ճնշված ժողովրդի հետ համերաշխության հարց չէ։ Սա անվտանգության հարց է։
Գրեթե հինգ տասնամյակների ընթացքում Իսլամական Հանրապետությունը ներկայացել է որպես Արևմուտքի հակառակորդ։ Մերձավոր Արևելքում՝ Լիբանանի «Հեզբոլլահ»-ից մինչև Եմենի «Հուսիթներ»-ը, նրա աջակցությունը անկայունություն է առաջացրել կարևորագույն առևտրային միջանցքներում։ Հորմուզի նեղուցում նրա գործողությունները սպառնացել են էներգետիկ մատակարարումներին և ծովային անվտանգությանը։ Եվրոպացի քաղաքացիները ձերբակալվել և օգտագործվել են որպես գործարքի առարկա։ Մայրցամաքի հետախուզական ծառայությունները Թեհրանին կապել են մահափորձերի և եվրոպական հողում իրականացվող հսկողության գործողությունների հետ։
Վերջերս, Իրանի կողմից Ռուսաստանին Ուկրաինայում օգտագործելու համար զենքի մատակարարումը նրան ուղղակիորեն բախման մեջ է դրել Եվրոպայի հիմնական ռազմավարական շահերի հետ։ Թեհրանի կողմից մատակարարված անօդաչու թռչող սարքերն ու հրթիռները տեղակայվել են ուկրաինական քաղաքների դեմ՝ նպաստելով քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերին և ենթակառուցվածքների ոչնչացմանը։ Փաստորեն, Իսլամական Հանրապետությունը միացել է պատերազմական ջանքերին, որոնք ուղղակիորեն մարտահրավեր են նետում եվրոպական անվտանգությանը։
Միջուկային չափումը թաքնված է այս ամենի վրա։ Տարիներ տևած բանակցություններից, մասնակի համաձայնություններից և նորացված պատժամիջոցներից հետո Իրանի միջուկային և հեռահար հրթիռային կարողությունները կայուն զարգացել են։ Շատ եվրոպացի պաշտոնյաներ այժմ ընդունում են, մասնավոր, եթե ոչ հրապարակավ, որ միայն դիվանագիտությունը չի զսպել Թեհրանի հավակնությունները։ Փոխարենը, ռեժիմն օգտագործել է ներգրավվածության ժամանակաշրջանները՝ իշխանությունը ամրապնդելու և իր ազդեցությունը ընդլայնելու համար։
Այս ֆոնի վրա, ռեժիմի փոփոխության կոչերը, որոնք մի ժամանակ սահմանափակվում էին աքսորված ընդդիմադիր գործիչներով և կռվարար քաղաքական գործիչներով, մոտենում են եվրոպական բանավեճի հիմնական թեմային։
Փաստարկը պարզ է։ Քանի դեռ ներկայիս ռեժիմը մնում է իշխանության գլուխ, Արևմուտքի նկատմամբ կառուցվածքային թշնամանքը կշարունակվի։ Դրա գաղափարախոսական հիմքերը արմատավորված են առճակատման մեջ։ Ժամանակավոր զինադադարները կամ գործարքային համաձայնագրերը կարող են դանդաղեցնել լարվածության սրումը, բայց դրանք չեն փոխում հիմքում ընկած հետագիծը։ Ի տարբերություն դրա, ժողովրդավարական Իրանը ոչ միայն կթեթևացնի տարածաշրջանային անկայունության հիմնական աղբյուրը, այլև կարող է դառնալ ռազմավարական գործընկեր՝ տնտեսապես, քաղաքականապես և էներգետիկ համագործակցության ոլորտում։
Քննադատները զգուշացնում են, որ ռեժիմի փոփոխությունը վտանգավոր ձգտում է։ Իրաքի և Լիբիայի դասերը թարմ են եվրոպական հիշողության մեջ։ Իշխանության վակուումները կարող են քաոս առաջացնել. արտաքին միջամտությունը կարող է լեգիտիմացնել ներքին շարժումները։ Սակայն կողմնակիցները հակադարձում են, որ Իրանի իրավիճակը յուրահատուկ է։ Փոփոխության ձգտումը չի ստեղծվում արտասահմանում։ Այն մղվում է հենց իրանցիների կողմից՝ կանանց կողմից, ովքեր անտեսել են պարտադիր գլխաշոր կրելու օրենքները, ուսանողների և աշխատողների կողմից, որոնք պատասխանատվություն են պահանջում, ընտանիքների կողմից, որոնք կրել են բռնաճնշումների ծանրությունը։
Կանանց միջազգային օրը եվրոպացի առաջնորդները հրապարակավ միացան Իրանի կանանց, որոնց քաջությունը դարձավ բողոքի շարժման դեմքը։ Սակայն խորհրդանշականությունը այլևս բավարար չի համարվում։ Հարցն այն է, թե արդյոք Եվրոպան պատրաստ է հռետորաբանությունը համատեղել գործողությունների հետ։
Որոշ քաղաքական գործիչներ պնդում են, որ Եվրոպան պետք է աջակցի ռեժիմի անկումը արագացնող ցանկացած միջոցառման, այդ թվում՝ խստացված պատժամիջոցների, դիվանագիտական մեկուսացման և դաշնակիցների հետ անվտանգության միջոցառումների համակարգման: Մյուսները ավելի հեռու են գնում՝ ենթադրելով, որ եթե ռազմական ճնշումը նպաստում է ռեժիմի թուլացմանը, որը մշտական սպառնալիք է ներկայացնում, Եվրոպան չպետք է ռեֆլեքսիվորեն դեմ լինի դրան։
Սա պարտադիր չէ, որ նշանակի զորքերի տեղակայում կամ միակողմանի սրացում: Դա նշանակում է ճանաչել, որ ստատուս քվոն անընդունելի է: Քառասուն տարվա փորձերից հետո ռեժիմը չի մեղմացել: Փոխարենը, այն արմատավորել է ճնշումները երկրի ներսում և դիմակայությունը արտերկրում։
Կա նաև բարոյական չափում, որը արձագանք է գտնում աշխարհաքաղաքականությունից այն կողմ: Հունվարյան կոտորածը, այլախոհների բանտարկությունը, կանանց և փոքրամասնությունների նկատմամբ համակարգային խտրականությունը՝ սրանք վերացական հարցեր չեն: Դրանք ամենօրյա իրականություններ են միլիոնավոր իրանցիների համար: Եթե Եվրոպան իրեն սահմանում է որպես մարդու իրավունքների և ժողովրդավարական արժեքների վրա հիմնված համայնք, ապա նրա Իրանի նկատմամբ քաղաքականությունը չի կարող անջատվել այդ սկզբունքներից։
Ավելի կոշտ գծի կողմնակիցների շրջանում ձևավորվող կոնսենսուսն այն է, որ Եվրոպան պետք է աջակցի ժողովրդավարական ընտրությունների անցմանը և ճանաչի միասնական, ներկայացուցչական ընդդիմությունը որպես իրանական ժողովրդի օրինական ձայն: Նման ճանաչումը հզոր ազդանշան կհղեր թե՛ ռեժիմին, թե՛ Թեհրանի, Սպահանի և Մաշհադի փողոցներում իրենց կյանքը վտանգողներին։
Սրանք չեն երաշխավորում հարթ կամ արագ վերափոխում։ Ավտորիտար համակարգերը հազվադեպ են հրաժարվում իշխանությունից առանց դիմադրության։ Սակայն ռազմավարական փոփոխության պահերը հազվադեպ են լինում։ Վերջերս տեղի ունեցած հարվածը ստեղծեց այդպիսին։
Եվրոպան այժմ պետք է որոշի՝ նահանջե՞լ լարվածության թուլացման և երկխոսության ծանոթ լեզվին, թե՞ ընդունել, որ հիմնարար փոփոխություն է տեղի ունենում։
Նրանց համար, ովքեր Իսլամական Հանրապետությունը համարում են եվրոպական անվտանգության, տնտեսության և արժեքների համար մշտական և աճող սպառնալիք, ընտրությունը պարզ է՝ աջակցել Իրանի ժողովրդին ազատագրման համար պայքարում և պատրաստվել ռեժիմից հետո հաստատված կարգին։
Այլ կերպ ասած՝ ժամանակն է, որ Եվրոպան դադարի դիտելուց և սկսի գործել։
