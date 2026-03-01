ԵՄ-ն ձգտում է միասնության, քանի որ Իրանի ճգնաժամը բացահայտում է տրանսատլանտյան պառակտումը

Բրյուսելը անցել է ճգնաժամային ռեժիմի, շաբաթ և կիրակի օրերին տեղի են ունենում արտակարգ հանդիպումներ։
Մինչ եվրոպացի առաջնորդները շտապում էին արձագանքել Մերձավոր Արևելքում շաբաթ օրը արագ սրվող հակամարտությանը, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը հարվածներ հասցրին Իրանին, ճգնաժամը բացահայտեց Եվրոպայի ներսում և Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմում գտնվող խզումները։
Ամերիկյան և իսրայելական ուժերը շաբաթ օրը վաղ առավոտյան հարվածներ հասցրին իրանական թիրախներին՝ Թեհրանի հետ միջուկային բանակցությունների դադարեցումից հետո։ Այնուհետև Իրանը պատասխան հարձակումներ ձեռնարկեց տարածաշրջանում՝ առաջացնելով օդային տարածքի խափանումներ և ռազմական տագնապ Պարսից ծոցի մի քանի երկրներում և առաջացնելով Մերձավոր Արևելքի ավելի լայն հրդեհի վախեր։
Բրյուսելը արագորեն գործեց՝ զգուշավոր տոն ընդունելով։ ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը X-ի եթերում զգուշացրեց, որ իրավիճակը «վտանգավոր է», մինչդեռ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը շեշտեց, որ «չափազանց կարևոր է» կանխել հետագա սրացումը։ Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան նույնպես կոչ արեց զսպվածության։
Սակայն ազգային մակարդակում Եվրոպայի ուղերձը պակաս միասնական էր։ Համատեղ հայտարարության մեջ Ֆրանսիան, Գերմանիան և Միացյալ Թագավորությունը շեշտեցին, որ «չեն մասնակցել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի այս հարվածներին», միաժամանակ դատապարտելով Իրանի հակագրոհները և կոչ անելով Թեհրանին ձգտել «բանակցային լուծման»։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը ընդօրինակեց այդ հավասարակշռող գործողությունը՝ ասելով, որ Մեծ Բրիտանիան «որևէ դեր չի խաղացել» հարվածներում, միաժամանակ դատապարտելով Իրանի «զզվելի» ռեժիմը և ասելով, որ Վաշինգտոնի «հիմնական նպատակն» է կանխել Թեհրանի կողմից միջուկային զենքի ձեռքբերումը։ Սթարմերը հավելեց, որ բրիտանական ինքնաթիռներն արդեն օդում էին համակարգված տարածաշրջանային պաշտպանական գործողությունների շրջանակներում։
Եվրոպայի այլ վայրերում Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը դատապարտեց ԱՄՆ-Իսրայել գործողությունը՝ այն համարելով «միակողմանի ռազմական գործողություն», որը կարող է ստեղծել ավելի թշնամական համաշխարհային կարգ։ Մինչդեռ, Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը հակառակ դիրքորոշումն ընդունեց՝ ասելով, որ Պրահան «կանգնում է իր դաշնակիցների կողքին» և զգուշացնելով, որ Իրանի միջուկային նկրտումները և նրա «ահաբեկչության աջակցությունը» սպառնալիք են ներկայացնում Եվրոպայի համար։
Սկանդինավյան և Արևելյան Եվրոպայի առաջնորդները ավելի շատ անվտանգության վրա կենտրոնացած դիրքորոշում ընդունեցին։ Շվեդիայի վարչապետը զգուշացրեց «լուրջ սրման» մասին և ընդգծեց, որ Եվրոպայի շահերից է բխում, որ Թեհրանը «երբեք չկարողանա մշակել միջուկային զենք», միաժամանակ կոչ անելով զսպվածության և միջազգային իրավունքի նկատմամբ հարգանքի: Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հայտարարեց, որ Վարշավան ուշադիր հետևում է իրավիճակին և պատրաստվում է «տարբեր սցենարների», հավելելով, որ Լեհաստանի քաղաքացիները, այդ թվում՝ Թեհրանում գտնվող դեսպանատան աշխատակիցները, մնում են անվտանգ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավելի սերտորեն համագործակցեց Վաշինգտոնի հետ՝ գովաբանելով ԱՄՆ վճռականությունը և պնդելով, որ «երբ կա ամերիկյան վճռականություն, համաշխարհային հանցագործները թուլանում են». սա նրա խոսքով՝ հստակ ուղերձ է, որը պետք է արձագանք գտնի Մոսկվայում։
Վաշինգտոնի քննադատությունը
Եվրոպական դիրքորոշումը, մասնավորապես՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումը, առաջացրեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մտերիմ դաշնակից, ամերիկացի սենատոր Լինդսի Գրեհեմի կոշտ արձագանքը՝ ընդգծելով Ատլանտյան օվկիանոսում այժմ ալիք առնող աշխարհաքաղաքական լարվածությունը։
«Ասել, որ հիասթափված եմ համատեղ հայտարարությունից… թերագնահատական է», – գրել է Գրեհեմը X-ում՝ մեղադրելով Արևմտյան Եվրոպային «անբավարար մեղմացման» մեջ և կոչ անելով եվրոպացի առաջնորդներին աջակցել Թեհրանի ռեժիմին դիմակայելու ջանքերին: Նա իրանցի ժողովրդին ասել է, որ Թրամփը «լսել է ձեր աղաղակները» և որ «օգնությունը մեծ մասամբ է հասել»:
Անսովոր սուր լեզուն ընդգծում է, թե ինչպես է Մերձավոր Արևելքի ճգնաժամը արագորեն վերածվում տրանսատլանտյան միասնության իրական սթրեսային փորձության, նույնիսկ այն դեպքում, երբ եվրոպական մայրաքաղաքները փորձում են հավասարակշռել Վաշինգտոնին ցուցաբերվող աջակցությունը լարվածության թուլացման կոչերի հետ:
Բրյուսելն այժմ անցնում է ճգնաժամային ռեժիմի: Արտակարգ հանդիպումներ են կուտակվում ամբողջ Եվրոպայում և բազմակողմ համակարգում, իսկ Քաղաքական և անվտանգության կոմիտեում ԵՄ դեսպանները պատրաստվում են հավաքվել շաբաթ օրը՝ ավելի ուշ՝ Բրյուսելում, մինչդեռ ԵՄ 27 երկրների դեսպանները կիրակի օրը կանցկացնեն արտակարգ նիստ:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը շաբաթ երեկոյան կհանդիպի Մեծ Բրիտանիայի նախագահությամբ, մինչդեռ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փարիզում գումարել է իր սեփական պաշտպանության խորհուրդը:
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը երկուշաբթի օրը հրավիրել է Անվտանգության կոլեգիա:
Աշխարհաքաղաքական ցնցումների ֆոնին եվրոպացի պաշտոնյաները պատրաստվում են առճակատման, որը կարող է ավելի լարվածություն առաջացնել Արևմուտքի միասնության մեջ առաջիկա օրերին և շաբաթներին։
