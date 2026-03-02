02/03/2026

EU – Armenia

Կարգի հրավիրեք Մելքոնյան Գագիկին․ Գեղամ Մանուկյան

infomitk@gmail.com 02/03/2026 1 min read

«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում դիմել է հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին՝ պահանջելով կարգի հրավիրել հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանին։

Պատգամավոր Մանուկյանը նշել է, որ Մելքոնյանը վերջին շրջանում բազմիցս հարցազրույցներում անպատասխանատու հայտարարություններ է արել Բաքվում գտնվող ռազմաքաղաքական ղեկավարության վերաբերյալ. «Արգելեք նրան այս թեմայով խոսել, մյուս անգամ այդ մարդկանց մասին խոսել չթողեք»:

