Ինչու է ձախ կենտրոնամետները հաջողության հասնում Կոսովոյում. Լուսանկար

Քաղաքականությունը պահանջում է կենտրոնից այն կողմ անցնելու քաջություն: Այն պարգևատրում է նրանց, ովքեր ինչ-որ բանի համար են պայքարում՝ հետևողականորեն և ժամանակի ընթացքում:
Զոյա Սուրոյը Կոսովոյի վարչապետի քաղաքական խորհրդականն է:
Վարչապետ Ալբին Կուրտիի երկրորդ մեծամասնությամբ հաղթանակը Կոսովոյում ցույց է տալիս, որ հնարավոր է ոգեշնչել կառավարման միջոցով:
Հասկանալու համար, թե ինչպես է նա ստացել իր երկրորդ մանդատը, պետք է հասկանալ, թե ինչու է նա ստացել իր առաջինը՝ և դա փոփոխության ցանկությունն է: Ուղղել քաղաքական կուրսը, նախքան այն դառնա անշրջելի և շարժվել դեպի ավելի լավը:
Այդ ժամանակ ես լցված էի այնպիսի հույսով, երբ դիտում էի Հարվարդի Քենեդիի դպրոցի գրադարանի արդյունքները, դեռևս նրա կաբինետին չմիացած: Տասնամյակներ շարունակ Կոսովոն՝ ինչպես Բալկանների մեծ մասը, ենթարկվել էր տարածաշրջանի կլիշեներին. կոռուպցիան համարվում էր անխուսափելի, կայունությունը գերադասելի էր հաշվետվողականությանը, և ենթադրվում էր, որ միամտություն է հակամարտությունից հետո Բալկանյան պետությունից ավելին ակնկալել, քան պարզապես ազատ առևտուրը: Բայց սա իսկապես նոր էր թվում:
Թվում էր, թե Կուրտին քաղաքականության մեջ էր ճիշտ պատճառներով, և նա ուներ անցյալ, որը դա ապացուցում էր։ Սերբական կառավարման ներքո նախկին քաղբանտարկյալ լինելով՝ նա տարիներ անցկացրեց ընդդիմության մեջ՝ որպես Կոսովոյի իրական անկախության համար խոսող միակ հավաստի ձայներից մեկը։
Եվ նրա ներկայացրած խոստումը տարբեր էր՝ բարգավաճում, արդիականություն, կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Այնպիսի քաղաքականություն, որը մեծացնում է մասնակցությունը և հետ է քաշում նրանց, ովքեր հեռացել էին։ Կոսովոն հռչակել էր անկախություն, բայց մինչ այդ երբեք լիովին նոր սկիզբ չէր ունեցել։
Կոսովոն դարձավ անկախ երկիր 21-րդ դարում։ Նրա քաղաքական ինքնությունը երբեք չի եղել 20-րդ դարի փշրանքներով բավարարվելու մասին։ Եվ Կուրտին խուսափեց շատ առաջին ժամկետի բարեփոխիչների ճակատագրից, քանի որ նա կատարեց։ Ձեր կողմից ձեզ վրա ամենաշատը հույսը դրած մարդկանց համար տրված խոստումների կատարումը ոչ միայն ճիշտ բան է, այլև լավ քաղաքականություն։
Այդ մանդատը չէր կառուցվել շոուի կամ փայլուն մեգանախագծերի վրա։ Այն կենտրոնացած էր կառավարման ոչ հմայիչ աշխատանքի վրա՝ ոչ կոռումպացված կառավարության կառուցում, սոցիալական պաշտպանության ընդլայնում, պետական բարձրագույն կրթությունը անվճար դարձնելը և կառավարական ինստիտուտների ամրապնդում։
Այս բաները չեն տարածվում, բայց զգացվում են. Կոսովոյի դիրքը միջազգային թափանցիկության ինդեքսներում զգալիորեն բարելավվել է: Համաշխարհային բանկը հանել է Կոսովոն փխրուն և հակամարտություններից տուժած իրավիճակների ցանկից և այն կանխատեսել է որպես տարածաշրջանի ամենաարագ զարգացող տնտեսությունը: Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում Կոսովոն Կուրտիի պաշտոնավարման ընթացքում բարձրացել է 28 հորիզոնականով։
Այնուամենայնիվ, կառավարումը միայն ներքին բարեփոխումների մասին չէ, և Սերբիան մնում է հիմնական արտաքին բարդությունը: Քանի որ Կոսովոն այս ամիս հասավ իր չափահասությանը՝ որպես պետություն, նրա ինքնիշխանության շարունակական ժխտումը ավելի ու ավելի անախրոնիկ է թվում, և այնուամենայնիվ, այն շարունակվում է: Եվ չնայած Կոսովոն մնում է ԵՄ-ի կողմնակից, Սերբիան հակառակ ուղղությամբ է շարժվել՝ խորացնելով կապերը Ռուսաստանի հետ և խստացնելով ներքին քաղաքական վերահսկողությունը։
Այս դինամիկան իրական հետևանքներ ունի. Բելգրադի ազդեցությունը Կոսովոյի սերբական փոքրամասնության վրա՝ բնակչության մոտավորապես 4 տոկոսը, որի մեկ երրորդը կենտրոնացած է հյուսիսային սահմանի շուրջ, աշխատել է երկրի ինտեգրման դեմ: Քաղաքական բազմակարծությունը սահմանափակվել է, մեկ կուսակցությունը գործնականում մենաշնորհել է քաղաքական դաշտը: Եվ սրա վտանգները դաժանորեն պարզ դարձան 2023 թվականի սեպտեմբերին Բանսկայում տեղի ունեցած զինված հարձակման ժամանակ։
Այդ նպատակով Կուրտիի ամենաամբիցիոզ և վիճահարույց քաղաքականությունը եղել է հյուսիսում ինստիտուցիոնալ վակուումները փակելու նրա ջանքերը՝ ընդլայնելով Կոսովոյի վարչական իշխանության ազդեցությունը։ Որոշ միջազգային գործընկերների համար սա թվում էր շտապողական, և ԵՄ-ն արձագանքեց պատժիչ միջոցներով, որոնք այժմ վերացրել է։ Սակայն շատ կոսովարների համար դա վաղուց էր սպասվում։ Իրոք, դժվար է համոզել կոսովարին, որ Սերբիայի ներկայացրած սպառնալիքը չափազանցված է։
Ահա թե որտեղ է Կուրտիի հաղթանակը ստանում ավելի լայն իմաստ։ Անկախ նրանից՝ Կոսովոյում, թե այլուր, քաղաքականությունը պահանջում է կենտրոնից այն կողմ անցնելու քաջություն։ Այն պարգևատրում է նրանց, ովքեր ինչ-որ բանի համար են հանդես գալիս՝ հետևողականորեն և ժամանակի ընթացքում։
Կոսովոն այսօր գերազանցում է նախկինում իրենից դրված բազմաթիվ սպասումներ։ Նրա հաջողությունը նաև ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի հաջողությունն է, որոնք երկուսն էլ նպաստել են նրա հետպատերազմյան ինստիտուտների ձևավորմանը և շարունակում են խորապես ժողովրդականություն վայելել քաղաքացիների շրջանում։ Հարցն այժմ այն չէ, թե արդյոք Կոսովոն պատկանում է եվրոպական նախագծին, այլ Եվրոպայի պատրաստակամության մասին է՝ պահպանելու իր սեփական արժեքները։
