Ինչ է կատարվում ՔԿ-ի շենքի մոտ

«Հանրային վերահսկողություն» հասարակական կազմակերպությունը բողոքի ակցիա է անցկացնում Քննչական կոմիտեի շենքի դիմաց՝ ներդրումային խարդախություններից և կիբերհանցագործություններից տուժած քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը ապահովելու նպատակով։
Կազմակերպությունը նշում է, որ իրավապահ մարմինների հետ հանդիպումների պարագայում անգամ տուժածների ֆինանսական իրավունքները լիարժեք չեն վերականգնվել։ Տասնյակ ու հարյուրավոր քաղաքացիներ դեռևս մնացել են առանց փոխհատուցման, և համակարգային լուծումներ այդ ուղղությամբ չեն կիրառվել։
Ակցիայի մասնակիցների հիմնական պահանջներն են՝ պատճառված վնասների փոխհատուցման հստակ և արդյունավետ մեխանիզմների ներդրում, գործնական ու չափելի լուծումների կիրառություն, քաղաքացիների ֆինանսական իրավունքների լիարժեք պաշտպանություն։
Բաց մի թողեք
Խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել․ ճակատ ճակատի մեքենաներ են բախվել․ վիրավոր կա․ Լուսանկար
ՀՀ-ում Իրանի դեսպանը հրատապ մամուլի ասուլիս է տալիս. Տեսանյութ
Իրանում տեղի ունեցող զարգացումների ֆոնին արդյոք ՀՀ բանակը բերված է բարձր պատրաստվածության աստիճանի