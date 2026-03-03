03/03/2026

EU – Armenia

Ինչ է կատարվում ՔԿ-ի շենքի մոտ

infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read

«Հանրային վերահսկողություն» հասարակական կազմակերպությունը բողոքի ակցիա է անցկացնում Քննչական կոմիտեի շենքի դիմաց՝ ներդրումային խարդախություններից և կիբերհանցագործություններից տուժած քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը ապահովելու նպատակով։

Կազմակերպությունը նշում է, որ իրավապահ մարմինների հետ հանդիպումների պարագայում անգամ տուժածների ֆինանսական իրավունքները լիարժեք չեն վերականգնվել։ Տասնյակ ու հարյուրավոր քաղաքացիներ դեռևս մնացել են առանց փոխհատուցման, և համակարգային լուծումներ այդ ուղղությամբ չեն կիրառվել։

Ակցիայի մասնակիցների հիմնական պահանջներն են՝ պատճառված վնասների փոխհատուցման հստակ և արդյունավետ մեխանիզմների ներդրում, գործնական ու չափելի լուծումների կիրառություն, քաղաքացիների ֆինանսական իրավունքների լիարժեք պաշտպանություն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել․ ճակատ ճակատի մեքենաներ են բախվել․ վիրավոր կա․ Լուսանկար

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ-ում Իրանի դեսպանը հրատապ մամուլի ասուլիս է տալիս. Տեսանյութ

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում տեղի ունեցող զարգացումների ֆոնին արդյոք ՀՀ բանակը բերված է բարձր պատրաստվածության աստիճանի

02/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՊԵԿ-ը բացահայտել է խոշոր չափի՝ շուրջ 3.1 կգ թաքցված ոսկու ներմուծում. շուկայական արժեքը՝ 500 հազար դոլար. Տեսանյութ

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարությունը վարկ կվերցնի «Վեոլիա Ջուր» ընկերությանն աջակցելու համար

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարեն Ջալավյան` Քյոխը հայց է ներկայացրել բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանի դեմ

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստանձնել է քաղաքական պատրիարքի դեր

03/03/2026 infomitk@gmail.com