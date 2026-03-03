03/03/2026

EU – Armenia

Կարեն Ջալավյան` Քյոխը հայց է ներկայացրել բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանի դեմ

infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read

Արցախի Պաշտպանության բանակի «Եղնիկներ» զորամասի նախկին հրամանատար Կարեն Ջալավյանը (Քյոխ) փետրվարի 26-ին քաղաքացիական հայց է ներկայացրել բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանի դեմ:

Հայցը վերաբերում է 2026-ի փետրվարի 5-ին Ֆեյսբուքում Ռոման Բաղդասարյանի գրառումներին, որտեղ նա պնդել էր, թե Ջալավյանը զինվորներից գողացել է սնունդ, նրանց պահել առանց ջրի, «Եղնիկներում» նվաստացրել և սովի մատնել զինվորներին, ատել է Հայաստանից եկած զինվորներին։

Կարեն Ջալավյանը պահանջում է հրապարակային հերքում և 500,000 դրամ փոխհատուցում։ Հայցով պահանջվում է, որ Բաղդասարյանն իր ֆեյսբուքյան էջերում հրապարակի տեսաուղերձ ու գրավոր հայտարարություն։

Հերքման տեքստում բլոգեր պետք է հայտարարի, որ իր տարածած տեղեկությունները սուտ են և չեն համապատասխանում իրականությանը։ Հերքման հրապարակումը պետք է պահպանվի էջերում անժամկետ և լինի հանրամատչելի։

Բաց մի թողեք

1 min read

2006-ին ՀՀ-ի անունից Սերժ Սարգսյանի կնքած պայմանագիրը անվավեր է ճանաչվել. կբռնագանձվի 78,8 մլն դրամ

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը պահանջում է Էռնեստ Սողոմոնյանից հօգուտ ՀՀ-ի բռնագանձել Հյուսիսային պողոտայում գտնվող 2 տուն. Լուսանկար

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոչ թե խոշտանգողին են պատժում, այլ տեսանկարողին. Լուսանկար

03/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՊԵԿ-ը բացահայտել է խոշոր չափի՝ շուրջ 3.1 կգ թաքցված ոսկու ներմուծում. շուկայական արժեքը՝ 500 հազար դոլար. Տեսանյութ

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարությունը վարկ կվերցնի «Վեոլիա Ջուր» ընկերությանն աջակցելու համար

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարեն Ջալավյան` Քյոխը հայց է ներկայացրել բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանի դեմ

03/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստանձնել է քաղաքական պատրիարքի դեր

03/03/2026 infomitk@gmail.com