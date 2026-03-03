Նոր ազատումներ ՆԳՆ-ում. մանրամասներ

Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ ՀՀ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի մարտի 3-ի հրամաններով՝ համակարգում ազատումներ են եղել։
Գրիգոր Մկրտչյանն ազատվել է ՆԳՆ տնտեսական վարչության պետի պաշտոնից։
Վարդան Պետրոսյանն ազատվել է ՆԳՆ ֆինանսաբյուջետային վարչության պետի պաշտոնից։
ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության օպերատիվ-վերլուծության վարչության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Արթուր Բդոյանն ազատվել է ոստիկանությունում ծառայությունից։
ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի հրամանատար, ոստիկանության փոխգնդապետ Անդրանիկ Իսախանյանը ազատվել է ոստիկանությունում ծառայությունից:
