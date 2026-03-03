03/03/2026

EU – Armenia

Նոր ազատումներ ՆԳՆ-ում. մանրամասներ

infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read

Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ ՀՀ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի մարտի 3-ի հրամաններով՝ համակարգում ազատումներ են եղել։

Գրիգոր Մկրտչյանն ազատվել է ՆԳՆ տնտեսական վարչության պետի պաշտոնից։

Վարդան Պետրոսյանն ազատվել է ՆԳՆ ֆինանսաբյուջետային վարչության պետի պաշտոնից։

ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության օպերատիվ-վերլուծության վարչության պետի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Արթուր Բդոյանն ազատվել է ոստիկանությունում ծառայությունից։

ՆԳՆ ոստիկանության պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի հրամանատար, ոստիկանության փոխգնդապետ Անդրանիկ Իսախանյանը ազատվել է ոստիկանությունում ծառայությունից:

Արարատ Միրզոյանը և Կայա Կալասը անդրադարձ են կատարել Մերձավոր Արևելքում ստեղծված իրավիճակին, այդ թվում՝ հումանիտար բնույթի հարցերի

Ունենք անհետ կորած 195 անձ, որից 175-ը՝ զինծառայող, մյուսները՝ խաղաղ բնակիչ․ Գալյան

Հեսա ընտրություններ են, ի՞նչ իմպիչմենթ, ի՞նչ փողոցային պայքար․ Ալեն Սիմոնյան

«Առաքյալները» ցույց տվեցին, որ ռոքը կարող է աղոթել, իսկ Մեսչյանի ճարտարապետությունը՝ որ քարն էլ կարող է երգել

Մարտի 4-ի աստղագուշակ․ Նման մարդկանց հետ շփումը այսօր շատ վտանգավոր է ձեր հեղինակության համար

Ռուսաստանում մեծ ընկերության տնօրեն է ձերբակալվել

Երևանում կառուցվող էլիտար նորակառույց շենքի շինհրապարակում հայտնաբերվել է 49-ամյա ամրանագործի մարմինը

