Ռոնալդուն լքե՞լ է Սաուդյան Արաբիան

Կրիշտիանու Ռոնալդուի 61 միլիոն ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ մասնավոր ինքնաթիռը գիշերը լքել է Սաուդյան Արաբիան, ինչը առաջացրել է խոսակցություններ այն մասին, որ ֆուտբոլիստը, հնարավոր է, շտապել է հեռանալ երկրից սրվող լարված իրավիճակի պատճառով։
Ռոնալդուն ապրում է Ռիադում իր կնոջ Ջորջինա Ռոդրիգեսի և իրենց հինգ երեխաների հետ։ Նույն շրջանում մայրաքաղաքը ենթարկվել է իրանական անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների, որոնք արդեն շարունակվում են չորրորդ օրն անընդմեջ։
Գիշերվա ընթացքում անօդաչու սարքերը հարվածել են նաև ԱՄՆ դեսպանատան շենքին Էր Ռիադում։ Մինչ օտարերկրացիների մի մասը արագ լքում է Մերձավոր Արևելքը, համացանցում տարածվել են Ռոնալդուի Մադրիդ մեկնելու մասին հաղորդագրությունները։
Բաց մի թողեք
Կանգ առ, աշխարհ, ուր ես գլորվում ․․․ Սիմոն Սարգսյան․ Լուսանկար
Մարտ ամսին 9 օր ոչ աշխատանքային կլինի
Պատկերացրեք, որ դուք լռեցնում եք ձեր նպատակները․ Մարիամ Փաշինյանը «սեր է խոստովանել» Լոգանին․ Լուսանկար