03/03/2026

EU – Armenia

Ռոնալդուն լքե՞լ է Սաուդյան Արաբիան

infomitk@gmail.com 03/03/2026 1 min read

Կրիշտիանու Ռոնալդուի 61 միլիոն ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ մասնավոր ինքնաթիռը գիշերը լքել է Սաուդյան Արաբիան, ինչը առաջացրել է խոսակցություններ այն մասին, որ ֆուտբոլիստը, հնարավոր է, շտապել է հեռանալ երկրից սրվող լարված իրավիճակի պատճառով։

Ռոնալդուն ապրում է Ռիադում իր կնոջ Ջորջինա Ռոդրիգեսի և իրենց հինգ երեխաների հետ։ Նույն շրջանում մայրաքաղաքը ենթարկվել է իրանական անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների, որոնք արդեն շարունակվում են չորրորդ օրն անընդմեջ։

Գիշերվա ընթացքում անօդաչու սարքերը հարվածել են նաև ԱՄՆ դեսպանատան շենքին Էր Ռիադում։ Մինչ օտարերկրացիների մի մասը արագ լքում է Մերձավոր Արևելքը, համացանցում տարածվել են Ռոնալդուի Մադրիդ մեկնելու մասին հաղորդագրությունները։

