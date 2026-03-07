Իսրայելը սպառնացել է Լիբանանին, «Հըզբոլլահ»-ը՝ Իսրայելին, իսկ Լեհաստանի վարչապետը խոսել է նավթի գներից

Դուք կվճարեք ամբողջությամբ. Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը վերջնագիր է ներկայացրել Լիբանանին։ «Հըզբոլլահ»-ի դեմ ռազմական գործողությունների ակտիվացման ֆոնին Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը դիմել է Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունին։
Նրա խոսքով՝ Բեյրութը չի կատարում Իրանի կողմից աջակցվող խմբավորմանը զինաթափելու իր պարտավորությունը, ինչպես նշված է հրադադարի համաձայնագրում։ «Դուք պարտավորվել եք կատարել համաձայնագիրը և զինաթափել «Հըզբոլլահ»-ին, բայց դա տեղի չի ունենում։ Գործեք և գործողություններ ձեռնարկեք, նախքան մենք ստիպված կլինենք ավելին անել։ Մենք թույլ չենք տա հարձակումներ մեր համայնքների և մեր զինվորների վրա», – հայտարարել է պաշտպանության նախարարը։
Ըստ նրա՝Լիբանանի կառավարությունը և ամբողջ Լիբանանը կվճարեն ամբողջությամբ, եթե բախում տեղի ունենա։
– Լիբանանի արևելքում Իսրայելի ավիահարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 41-ի, ավելի վաղ հայտնել էր երկրի առողջապահության նախարարությունը։ Տասնյակներ էլ վիրավորվել են։
– Իրանին աջակցող «Հըզբոլլահ»-ը նախազգուշացում է հրապարակել Լիբանանի սահմանի մոտ իսրայելական Կիրյաթ Շմոնա քաղաքի բնակիչներին։ Խմբավորումը կոչ է արել քաղաքացիներին անհապաղ լքել քաղաքը և ուղևորվել դեպի հարավ։
– «Մերձավոր Արևելքում պատերազմը շարունակվում է, և քաոսը տարածվում է։ Նավթի գները բարձրանում են։ Վաշինգտոնը կարող է վերացնել ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Ո՞վ է այստեղ իրական հաղթողը»,- գրել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։
