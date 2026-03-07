07/03/2026

EU – Armenia

Իսրայելը սպառնացել է Լիբանանին, «Հըզբոլլահ»-ը՝ Իսրայելին, իսկ Լեհաստանի վարչապետը խոսել է նավթի գներից

infomitk@gmail.com 07/03/2026 1 min read

Դուք կվճարեք ամբողջությամբ. Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը վերջնագիր է ներկայացրել Լիբանանին։ «Հըզբոլլահ»-ի դեմ ռազմական գործողությունների ակտիվացման ֆոնին Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը դիմել է Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունին։

Նրա խոսքով՝ Բեյրութը չի կատարում Իրանի կողմից աջակցվող խմբավորմանը զինաթափելու իր պարտավորությունը, ինչպես նշված է հրադադարի համաձայնագրում։ «Դուք պարտավորվել եք կատարել համաձայնագիրը և զինաթափել «Հըզբոլլահ»-ին, բայց դա տեղի չի ունենում։ Գործեք և գործողություններ ձեռնարկեք, նախքան մենք ստիպված կլինենք ավելին անել։ Մենք թույլ չենք տա հարձակումներ մեր համայնքների և մեր զինվորների վրա», – հայտարարել է պաշտպանության նախարարը։

Ըստ նրա՝Լիբանանի կառավարությունը և ամբողջ Լիբանանը կվճարեն ամբողջությամբ, եթե բախում տեղի ունենա։

– Լիբանանի արևելքում Իսրայելի ավիահարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 41-ի, ավելի վաղ հայտնել էր երկրի առողջապահության նախարարությունը։ Տասնյակներ էլ վիրավորվել են։

– Իրանին աջակցող «Հըզբոլլահ»-ը նախազգուշացում է հրապարակել Լիբանանի սահմանի մոտ իսրայելական Կիրյաթ Շմոնա քաղաքի բնակիչներին։ Խմբավորումը կոչ է արել քաղաքացիներին անհապաղ լքել քաղաքը և ուղևորվել դեպի հարավ։

– «Մերձավոր Արևելքում պատերազմը շարունակվում է, և քաոսը տարածվում է։ Նավթի գները բարձրանում են։ Վաշինգտոնը կարող է վերացնել ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Ո՞վ է այստեղ իրական հաղթողը»,- գրել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գեներալին մահապատժի են ենթարկել Իրանում․ Լուսանկար

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն ունեցել է մոտ 200 զnh և վիրավnր Իրանի կողմից «Ալ-Զաֆրա» ավիաբազային հասցված հարվածների հետևանքով

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չենք վստահում, չենք բանակցում․ Իրանը՝ ԱՄՆ-ի մասին. Լուսանկար

07/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գեներալին մահապատժի են ենթարկել Իրանում․ Լուսանկար

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աբրբեջանը բեմադրել է Իրանի կողմից անօդաչուի հարված ու սրել է ատամները

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նորից տեղումներ կլինեն․ եղանակի տեսություն

07/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

3 անշարժ գույք, 57 մլն դրամ կանխիկ գումար, 1 մեքենա․ ի՞նչ ունի ՔՊ-ի «սև ցուցակում» հայտնված Դավիթ Դանիելյանը

07/03/2026 infomitk@gmail.com