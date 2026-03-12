12/03/2026

Իրանի ԱԳՆ-ն հաստատել է՝ նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին վիրավոր է

«Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին վիրավոր է, բայց իրեն լավ է զգում»։

Այս մասին հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղեին։

«Նա վիրավոր է, բայց իրեն լավ է զգում։ Ես չգիտեմ, թե երբ է նա իր առաջին ելույթը ունենալու։ Գերագույն առաջնորդի պաշտոնի համար պայքարում էր երեք կամ չորս մարդ, բայց Փորձագետների խորհրդի մեծամասնությունը նրան ընտրեց»,- ասել է նա իտալական «Corriere della Sera» թերթին տված հարցազրույցում։

Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Իրանի նորընտիր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին վիրավորվել է ԱՄՆ-Իսրայել համատեղ հարվածների ընթացքում, սակայն նրա վնասվածքների ամբողջական հանգամանքները դեռևս հստակ չեն. վնասվել են նրա ոտքերը:

