Նորվեգիան որպես Եվրոպայի էներգետիկ փրկարար

Քանի որ Իրանի պատերազմը խաթարում է նավթի և գազի մատակարարումը, Օսլոն իրեն դիրքավորում է որպես Եվրոպայի էներգետիկ հարուստ փրկիչ։
Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորեն ասել է, որ Մերձավոր Արևելքում ընդլայնվող հակամարտությունը ընդգծում է, թե ինչու է Եվրոպային անհրաժեշտ կայուն էներգետիկ գործընկերներ։
ՕՍԼՈ — Նորվեգիան կրկնապատկում է իր դերը որպես Եվրոպայի էներգետիկ փրկարար, քանի որ պատերազմներն ու աշխարհաքաղաքական խառնաշփոթը ցնցում են համաշխարհային շուկաները։
Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գահր Ստյորեն ասել է, որ Մերձավոր Արևելքում ընդլայնվող հակամարտությունը, որն արդեն իսկ բարձրացրել է նավթի գները և նվազեցրել մատակարարումը, ընդգծում է, թե ինչու է Եվրոպային անհրաժեշտ կայուն էներգետիկ գործընկերներ։
«Սա պատերազմ է, որը, կարծես, ծրագիր չունի», – ասել է Ստյորեն հինգշաբթի օրը Օսլոյում կայացած Offshore Norge-ի ամենամյա համաժողովում՝ անդրադառնալով ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարձակումներին։ «Նման անկանխատեսելի ժամանակներում Նորվեգիան պետք է հուսալի լինի»։
Մոսկվայի կողմից Ուկրաինա լիարժեք ներխուժումից ի վեր Նորվեգիան դարձել է Եվրոպայի խոշորագույն խողովակաշարային գազի մատակարարը՝ փոխարինելով Ռուսաստանից մի ժամանակ հոսող վառելիքի մեծ մասը։
«Նորվեգիայում մեր արտադրած ամբողջ գազը գնում է Եվրոպա, իսկ մեր արտադրած նավթի մոտ 90-95 տոկոսը գնում է Եվրոպա», – ասել է նորվեգական Equinor նավթագազային ընկերության գործադիր տնօրեն Անդերս Օպեդալը։
Սակայն, մինչ Օսլոն իրեն դիրքավորում է որպես Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության հենասյուն, նորվեգացի պաշտոնյաները նշում են, որ երկիրը չի կարող արագորեն ավելացնել արտադրությունը, նույնիսկ եթե աշխարհաքաղաքական լարվածությունը սահմանափակի համաշխարհային մատակարարումը։
Նորվեգիայի էներգետիկայի նախարար Տերյե Աասլանդն ասել է, որ իր երկիրն արդեն գործում է առավելագույն արտադրությանը մոտ։ «Մենք հենց հիմա գտնվում ենք արտադրական հզորության գագաթնակետին», – ասել է նա։
Մատակարարման ավելացումը կպահանջի նոր հետախուզական աշխատանքներ և ներդրումներ, ասել է Աասլանդը, քանի որ իր կառավարությունը աշխատում է դանդաղեցնել 2030 թվականից հետո արտադրության սպասվող անկումը՝ Նորվեգիայի մայրցամաքային շելֆում լրացուցիչ ռեսուրսներ զարգացնելով։
«Մեր նպատակն է լինել կայուն, երկարատև և կանխատեսելի էներգիայի մատակարար եվրոպական շուկայի համար», – ասել է նա։
Արկտիկական լարվածություն
Միևնույն ժամանակ, Նորվեգիան հակադարձում է Բրյուսելի կոչերին՝ դադարեցնել Արկտիկայում նավթի և գազի մշակումը, քանի որ ԵՄ-ն վերանայում է իր արկտիկական ռազմավարությունը։
ԵՄ ներկայիս քաղաքականությունը պարտավորեցնում է դաշինքին միջազգային մորատորիում սահմանել Արկտիկայի նավթի և գազի արդյունահանման վերաբերյալ, սակայն ռազմավարությունն այժմ վերանայման փուլում է, հանրային խորհրդակցությունները կավարտվեն մարտի 16-ին, իսկ վերանայված տարբերակը սպասվում է մինչև ամառ։
Նորվեգացի պաշտոնյաները, արդյունաբերական խմբերը և արհմիությունները լոբբինգ են անում Բրյուսելում՝ հրաժարվելու այդ գաղափարից՝ պնդելով, որ Եվրոպան կշարունակի կարիք ունենալ նորվեգական արկտիկական գազին, քանի որ այն աստիճանաբար դադարեցնում է ռուսական մատակարարումները։
Աասլանդը պաշտպանեց Նորվեգիայի դիրքը տարածաշրջանում՝ որպես պատասխանատու զարգացման օրինակ մատնանշելով Բարենցի ծովը, որտեղ երկիրը անցյալ օգոստոսին գործարկեց Յոհան Կաստբերգի նավթահանքը։
«Մենք մի քանի տասնամյակ շարունակ Արկտիկայից նավթ և գազ ենք մատակարարել եվրոպական շուկա», – ասաց նա։ «Եվ մենք կզարգացնենք այն»։
Արդյունաբերության առաջատարները նշում են, որ Արկտիկայի արտադրությունն արդեն իսկ դեր է խաղում ռուսական մատակարարումները փոխարինելու գործում։ «Երբ մենք անցյալ տարի բացեցինք Յոհան Կաստբերգի հանքավայրը, առաջին բեռը ուղիղ գնաց Եվրոպա՝ փոխարինելով ռուսական նավթին», – ասաց Օպեդալը։ «Այստեղ ցանկացած մորատորիում իրականում կնվազեցնի Եվրոպայի մատակարարման անվտանգությունը»։
Նորվեգիան մատակարարում է ԵՄ գազի ներմուծման մոտ մեկ երրորդը, չնայած արկտիկական գազը կազմում է դաշինքի ներմուծման շատ ավելի փոքր մասնաբաժին՝ մոտ 3 տոկոսը։
Այնուամենայնիվ, Նորվեգիայի ղեկավարները պնդում են, որ մորատորիումը սխալ ազդանշան կուղարկի, մինչդեռ Եվրոպան շարունակում է կախված լինել արտաքին էներգամատակարարումներից։
Նորվեգիայի պահպանողական կուսակցության առաջնորդ Ինե Էրիկսեն Սյորեյդեն ասել է, որ Արկտիկայում զարգացումը դադարեցնելու կոչերը հակասում են Եվրոպայի ներկայիս էներգետիկ անվտանգության առաջնահերթություններին։ «Շատ վատ ազդանշան է ուղարկում, երբ հանձնաժողովն ասում է, որ մենք պետք է դադարեցնենք նավթի և գազի զարգացումը Արկտիկայում, քանի որ դա այն զարգացումն է, որի վրա ԵՄ-ն հույսը դնում է», – ասել է նա։
Մասնագետները նշում են, որ Արկտիկայի ավելի լայն էներգետիկ պատկերը գերիշխում է Ռուսաստանը, որն ունի հեղուկացված բնական գազի արտադրությունը ընդլայնելու խոշոր ծրագրեր՝ այնպիսի նախագծերի միջոցով, ինչպիսիք են «Յամալ» հեղուկացված բնական գազը և «Արկտիկա» հեղուկացված բնական գազ 2-ը։
Արկտիկայի ինստիտուտի հիմնադիր և ավագ գիտաշխատող Մալտե Համպերտն ասել է, որ կլիմայի փոփոխությունը արագորեն վերափոխում է մի ժամանակ անհասանելի տարածաշրջանը։
«Եթե մենք կլիմայի փոփոխություն չունենայինք, մենք չէինք խոսի Արկտիկայի աշխարհաքաղաքականության մասին», – ասել է նա։ «Կլիմայի փոփոխությունը ակտիվորեն վերաձևավորում է քարտեզը, որտեղ հանկարծակի հայտնվում են նոր առևտրային ուղիներ, որոնք գոյություն չունեին նույնիսկ 10, 15 տարի առաջ»։
Նավթն ու գազը առայժմ ոչ մի տեղ չեն գնում
Օսլոյի քաղաքական սպեկտրում ուղերձը ընդհանուր առմամբ նույնն է. Եվրոպան դեռևս կարիք ունի հուսալի բրածո վառելիքի մատակարարների, և Նորվեգիան մտադիր է մնալ դրանցից մեկը։
Աջակողմյան «Առաջընթաց» կուսակցության ընդդիմադիր առաջնորդ Սիլվի Լիստհաուգը պնդում էր, որ Եվրոպան պետք է խրախուսի Նորվեգիային ավելի շատ նավթ և գազ արտադրել՝ ավտորիտար ռեժիմներից կախվածությունը նվազեցնելու համար: Նա ասաց. «Որքան շատ Նորվեգիան կարողանա գազ արտադրել, այնքան քիչ կախված կլինի Եվրոպան» ոչ ժողովրդավարական արտադրողներից։
Լիստհաուգը նաև զգուշացրեց, որ էներգիայի բարձր գները կարող են խաթարել Եվրոպայի մրցունակությունը: «Էներգիան և տնտեսական աճը միմյանց հետ փոխհարաբերություններ են», – ասաց նա։
Նույնիսկ այն դեպքում, երբ Նորվեգիան ընդլայնում է վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները, առաջնորդները պնդում են, որ բրածո վառելիքը կարևոր դեր կխաղա Եվրոպայի էներգետիկ համակարգի համար ավելի մաքուր այլընտրանքների երկարատև անցման ընթացքում։
«Մենք պետք է միաժամանակ երկու միտք ունենանք մեր գլխում», – ասաց Աասլանդը։
