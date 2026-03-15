Ֆրանսիական ընտրություններ. Ինչպես հետևել կիրակի օրվա քվեարկությանը որպես պրոֆեսիոնալ

Մտածեք մրցույթի մասին որպես հաջորդ տարվա նախագահական մրցավազքի բացման փուլ։
Լույսերի քաղաքի ղեկավարի պաշտոնում գործող Անն Իդալգոյին փոխարինելու մրցավազքը դառնում է չափազանց մրցակցային։
ՓԱՐԻԶ — Կիրակի օրը Ֆրանսիայի ընտրողները գնում են ընտրատեղամասեր՝ ընտրությունների, որոնք կարևոր ակնարկներ կտան հաջորդ տարվա կարևորագույն նախագահական մրցավազքի վերաբերյալ, որտեղ ծայրահեղ աջերը, ըստ ամենայնի, կհաղթեն։
Քվեաթերթիկում ընդգրկված են Ֆրանսիայի 35,000-ից ավելի համայնքների քաղաքապետի և քաղաքային խորհրդի թեկնածուներ, ուստի մրցույթը հեշտ չէ արագ վերլուծել՝ ազգային միտումները հասկանալու համար։
Հիպերտեղական խնդիրները և անհատականությունները մեծ դեր կխաղան մրցույթների մեծ մասում, հաճախ ավելի շատ, քան եվրոպական կամ ազգային մակարդակներում։ Եվ քանի որ քվեարկությունը տեղի է ունենում երկու փուլով, որտեղ բոլոր թեկնածուները կիրակի օրը հավաքել են ավելի քան 10 տոկոս՝ մարտի 22-ին կայանալիք երկրորդ փուլ անցնելու համար, վաղ եզրակացություններ անելը դժվար է։
Լույսերի քաղաքի ղեկավարի պաշտոնում գործող Անն Իդալգոյին փոխարինելու մրցավազքը դառնում է չափազանց մրցակցային։ Նրա սանը՝ Էմանուել Գրեգուարը, որի հետ նա վիճաբանել է, սոցիալիստների թեկնածուն և առաջատարն է, բայց նա հարցումներում հավասար պայքարում է նախկին պահպանողական մշակույթի նախարար Ռաշիդա Դատիի հետ։ Եվս երեք թեկնածուներ նույնպես կարող են անցնել երկրորդ փուլ։ Եթե սոցիալիստները կորցնեն Փարիզի նկատմամբ վերահսկողությունը քառորդ դար իշխանությունից հետո, դա կործանարար կլինի կուսակցության համար՝ 2027 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ։
Այնուամենայնիվ, Ֆրանսիան ավելին է, քան Փարիզը, նույնիսկ եթե այն, անկասկած, երկրի ամենախիտ բնակեցված և խորհրդանշական քաղաքն է։ (Պարզապես մի՛ ասեք դա պարիզցիներին)։
Ֆրանսիայի մայրաքաղաքն ավելի շատ է թեքվում դեպի քաղաքական ձախերը, քան երկրի մնացած մասը, և Մարին Լը Պենի «Ազգային միավորումը»՝ Ֆրանսիայի ամենատարածված կուսակցությունը, ըստ հասարակական կարծիքի հարցումների մեծ մասի, երբեք չի կարողացել այնտեղ հենարան հաստատել, ուստի այն լավ ցուցանիշ չէ ազգային տրամադրության համար։
Ֆրանսիայի երկրորդ քաղաք Մարսելը նույնպես այդպիսին է։ Եվ այնտեղ գործող կենտրոնամետ թեկնածուն լուրջ մարտահրավերի է բախվում «Ազգային միավորման» կողմից։
Այլ հարավային քաղաքներ, ինչպիսիք են Նիսը, Թուլոնը և Նիմը, նույնպես ծայրահեղ աջերի թիրախներ են, ուստի ուշադրություն դարձրեք դրանց՝ հասկանալու համար, թե արդյոք ընտրողները պատրաստ են հաջորդ տարի Ելիսեյան պալատի բանալիները հանձնել Լե Պենին կամ Ջորդան Բարդելային։
Լը Հավրը նույնպես պետք է լինի ձեր ուշադրության ցուցակում, քանի որ այն նախկին վարչապետ Էդուար Ֆիլիպի տնային բազան է։ Ֆիլիպը քաղաքապետ է և վերընտրվելու է, նախքան 2027 թվականին նախագահական ընտրություններին իր նպատակը դնելը։ Նա համարվում է ծայրահեղ աջերի դեմ մրցակցելու ամենաուժեղ թեկնածուներից մեկը, սակայն հարցումները ցույց են տալիս, որ նա բախվում է վճռորոշ պայքարի՝ Լը Հավրը պահելու համար։
Ձախ կողմում «կանաչները» ռիսկի են դիմում կորցնելու վեց տարի առաջ իրենց ընտրած մի քանի խոշոր քաղաքներ, ինչպիսիք են Բորդոն կամ Լիոնը, ինչը կարող է ավելի թուլացնել կուսակցությունը՝ մի շարք հիասթափեցնող արդյունքներից հետո։ Սոցիալիստները հույս ունեն պահպանել Լիլը և Նանտը՝ Փարիզից բացի, քանի որ ձգտում են վերադարձի 2022 թվականի նախագահական ընտրություններում իրենց ամենավատ արդյունքից հետո։
Եվ ուշադրություն դարձրեք Լիլի ծայրամասում գտնվող Ռուբեին և Փարիզի Սեն Դենիի և Սեն Ուեն սյուր Սենի արվարձաններին։ Ակնկալվում էր, որ ձախակողմյան «Անհնազանդ Ֆրանսիան» լավ արդյունքներ կցուցաբերի այդ երեք տարածքներում, սակայն կուսակցության արձագանքը անցյալ ամիս ծայրահեղ աջ ակտիվիստի մահվանը կարող է սպառնալ նրա ընտրական հեռանկարներին։
Հաղթանակները, սակայն, կարող են ենթադրել, որ «Անհնազանդ Ֆրանսիան» ջանքերը՝ գրավելու կրթված, շրջակա միջավայրի նկատմամբ հոգատար երիտասարդ ընտրողներին և աշխատավոր քաղաքային բնակչությանը, որոնք հաճախ ներգաղթային ծագում ունեն, արդյունք է տալիս։
Ինչպե՞ս կզարգանան իրադարձությունները
Վեց տարին մեկ տեղի ունեցող քաղաքային ընտրությունների լուսաբանման և քարոզարշավի սահմանափակումները ուժի մեջ են մտնում շաբաթ օրը, այնպես որ դուք չեք լսի թեկնածուներից հանգստյան օրերի մեծ մասի ընթացքում։ Լրատվամիջոցներին նաև արգելվում է լուսաբանել հարցումներ կամ որոշակի մրցավազքի հետ կապված պատմություններ մինչև կիրակի օրվա քվեարկությունը։
Ընտրատեղամասերը Ֆրանսիայի ողջ տարածքում բացվում են ժամը 8-ին: Փոքր քաղաքներում դրանք փակվում են ժամը 18:00-ին, իսկ խոշոր քաղաքներում, ինչպիսիք են Փարիզը, Մարսելը և Լիոնը, ժամը 20:00-ին։
Ընտրատեղամասերի փակվելուց հետո հարցազրուցավարները կսկսեն հրապարակել գնահատականներ: Սրանք ԱՄՆ-ում տեսնվող ելքի հարցումներ չեն, այլ վաղաժամկետ քվեարկության արդյունքների վերլուծություն, որը սովորաբար բավականաչափ ներկայացուցչական է՝ պատկերացում տալու համար, թե ինչպես է քվեարկել քաղաքը։
Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը պաշտոնական տվյալները կհրապարակի գիշերվա ընթացքում և մինչև երկուշաբթի առավոտ, որի ընթացքում մենք, հավանաբար, կիմանանք, թե ով է ընտրվել և ով է անցել երկրորդ փուլ յուրաքանչյուր քաղաքում։
Մենք կիրակի օրը ուղիղ եթերում կհրապարակենք արդյունքները, այնպես որ հետևեք վերջին նորություններին։
Ի՞նչ է կատարվում արդյունքների հրապարակումից հետո
Եթե թեկնածուն առաջին փուլում հավաքում է ձայների ավելի քան 50 տոկոսը, նա հաղթում է։ Հակառակ դեպքում, մեկ շաբաթ անց կկայանա երկրորդ փուլ, որին կարող է մասնակցել յուրաքանչյուր ոք, ով հավաքում է 10 տոկոսից ավելի ձայն։
Երբ արդյունքները պարզ լինեն, մինչև երեքշաբթի՝ ժամը 18:00-ը, կլինի խելահեղ վազք՝ ռազմավարական դաշինքներ կամ հարմարության ամուսնություններ կազմելու համար այն մրցավազքերում, որտեղ երկուսից ավելի թեկնածուներ որակավորվում են երկրորդ փուլ, որից հետո պետք է վերջնականապես որոշվեն երկրորդ փուլի թեկնածությունները։
Երրորդ տեղը գրաված թեկնածուները կարող են ընդհանրապես դուրս գալ մրցավազքից, բայց նրանք ավելի հավանական է, որ փորձեն բանակցել ընտրական ցուցակների միավորման շուրջ՝ ապահովելու համար իրենց ներկայացվածությունը ապագա քաղաքային խորհրդում, եթե իրենց հավանական դաշնակիցը հաղթի։
Սպասեք … ցուցա՞կ
Քաղաքապետի թեկնածուները միայնակ չեն մասնակցում ընտրություններին։ Նրանք առաջադրում են թեկնածուների ամբողջ ցուցակ՝ ցուցակ՝ քաղաքային խորհրդում հնարավորինս շատ տեղեր շահելու հույսով։
Սենատի տեղերի կեսը մրցում են յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ, իսկ հաջորդ քվեարկությունը նախատեսված է սեպտեմբերին։ | Օրելիեն Մունիե/Getty Images
Քաղաքային խորհրդի տեղերը համամասնորեն բաշխվում են յուրաքանչյուր ցուցակի միջև՝ կախված նրանց ձայների բաժնեմասից, բայց հաղթողին երաշխավորված է մեծամասնություն՝ բացառությամբ Փարիզի, Մարսելի և Լիոնի՝ Ֆրանսիայի երեք ամենամեծ քաղաքների, որտեղ հաղթող ցուցակին երաշխավորված է տեղերի միայն մեկ քառորդը, իսկ մնացածը՝ համամասնորեն։
Տեղական ներկայացուցչությունը կարևոր է նաև ազգային քաղաքականության մեջ։
Քաղաքային խորհրդականները մոտ 162,000 պաշտոնյաներից կազմված ֆրանսիական ընտրական կոլեգիայի հիմնական մասն են կազմում, որը քվեարկում է Ֆրանսիայի Սենատը, Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմնի ավելի քիչ լիազորություններ ունեցող վերին պալատը ընտրելու համար։ Ներկայումս «Անհնազանդ Ֆրանսիան» և «Ազգային միավորումը» քիչ ներկայացվածություն ունեն Սենատում՝ հաշվի առնելով տեղական ընտրություններում իրենց պատմականորեն վատ ցուցանիշները։
Սակայն Սենատի տեղերի կեսը վիճարկվում է յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ, իսկ հաջորդ քվեարկությունը նախատեսված է սեպտեմբերին։
