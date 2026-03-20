Եթե փորձենք նկարագրել այս իշխանությունների մարտավարությունը` ընտրություններին ընդառաջ, ուշագրավ տեսարան կբացվի մեր աչքի առաջ: Մի կողմից, հնարավոր շատ մարդու կաշառել` մի քանի հազար դրամ թոշակ բարձրացնելով, մեր հարկերի եւ տուրքերի հաշվին 65-ն անցած մարդկանց անվճար բուժօգնություն ցուցաբերելով:
Հրապարակ թերթը գրել է․ Մյուս կողմից, օգտվելով օրվա կառավարություն լինելու հանգամանքից, շրջագայել մարզերով` մարդկանց հետ նկարվել, գրկախառնվել, տնետուն գնալ: Միաժամանակ փիփերթով ճաշ ուտել, կուկուռուզ կրծել` ցույց տալով, որ մենք ձեզ նման պարզ մարդիկ ենք` 8 տարում չենք կոռումպացվել:
Ապա ամբողջ ուժով հակաքարոզչություն անել մրցակիցների դեմ, կանխել նրանց քարոզարշավը, սահմանափակել գործողությունների ազատությունը եւ անհավասար պայմաններ ստեղծել ընտրությունների մասնակիցների համար: Զուգահեռաբար, ինչքան ուժ ունեն` վախեցնել պատերազմով, որ եթե մենք չլինենք, Ալիեւը կհարձակվի:
Անգամ ադրբեջանական ու ռուսական մամուլում քարոզչություն անելուց զերծ չմնալ: Հետն էլ ցույց տալ, որ իրենց սիրում են Եվրոպայում եւ Ամերիկայում, ընդունում են, սատարում են, չեն թաքցնում իրենց վերաբերմունքը:
Նաեւ ամեն գնով տարածել այն կանխատեսումը, թե ինչ-որ ուժերի արգելելու ենք մասնակցել ընտրություններին, եւ եթե արդար ճանապարհով չընտրվենք, կեղծելու ենք, բռնություններ ենք կիրառելու: Ու վերջապես ամենակարեւորը` տարբեր հարցումներով, ֆեյքերով ու վճարովի ծառայություններ մատուցողներով հանրությանը ներշնչել, որ «ՔՊ-ն արդեն ընտրված է»:
Այս ներշնչանքի բեմականացումներն ուղղակի արդեն զավեշտի են հասնում: Անգամ Նիկոլ Փաշինյանն է զբաղված դրանով` ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանից ժամանող մեր հայրենակիցները մեզ են ձայն տալու, եւ անգամ՝ լրագրողների 90 տոկոսը:
