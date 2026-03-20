20/03/2026

EU – Armenia

Անգամ ադրբեջանական ու ռուսական մամուլում քարոզչություն անելուց զերծ չմնալ

infomitk@gmail.com 20/03/2026 1 min read

Եթե փորձենք նկարագրել այս իշխանությունների մարտավարությունը` ընտրություններին ընդառաջ, ուշագրավ տեսարան կբացվի մեր աչքի առաջ: Մի կողմից, հնարավոր շատ մարդու կաշառել` մի քանի հազար դրամ թոշակ բարձրացնելով, մեր հարկերի եւ տուրքերի հաշվին 65-ն անցած մարդկանց անվճար բուժօգնություն ցուցաբերելով:

Հրապարակ թերթը գրել է․ Մյուս կողմից, օգտվելով օրվա կառավարություն լինելու հանգամանքից, շրջագայել մարզերով` մարդկանց հետ նկարվել, գրկախառնվել, տնետուն գնալ: Միաժամանակ փիփերթով ճաշ ուտել, կուկուռուզ կրծել` ցույց տալով, որ մենք ձեզ նման պարզ մարդիկ ենք` 8 տարում չենք կոռումպացվել:

Ապա ամբողջ ուժով հակաքարոզչություն անել մրցակիցների դեմ, կանխել նրանց քարոզարշավը, սահմանափակել գործողությունների ազատությունը եւ անհավասար պայմաններ ստեղծել ընտրությունների մասնակիցների համար: Զուգահեռաբար, ինչքան ուժ ունեն` վախեցնել պատերազմով, որ եթե մենք չլինենք, Ալիեւը կհարձակվի:

Անգամ ադրբեջանական ու ռուսական մամուլում քարոզչություն անելուց զերծ չմնալ: Հետն էլ ցույց տալ, որ իրենց սիրում են Եվրոպայում եւ Ամերիկայում, ընդունում են, սատարում են, չեն թաքցնում իրենց վերաբերմունքը:

Նաեւ ամեն գնով տարածել այն կանխատեսումը, թե ինչ-որ ուժերի արգելելու ենք մասնակցել ընտրություններին, եւ եթե արդար ճանապարհով չընտրվենք, կեղծելու ենք, բռնություններ ենք կիրառելու: Ու վերջապես ամենակարեւորը` տարբեր հարցումներով, ֆեյքերով ու վճարովի ծառայություններ մատուցողներով հանրությանը ներշնչել, որ «ՔՊ-ն արդեն ընտրված է»:

Այս ներշնչանքի բեմականացումներն ուղղակի արդեն զավեշտի են հասնում: Անգամ Նիկոլ Փաշինյանն է զբաղված դրանով` ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանից ժամանող մեր հայրենակիցները մեզ են ձայն տալու, եւ անգամ՝ լրագրողների 90 տոկոսը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկ հարց․ «Խաչագողական արշավանքի» վերջը․ Տիգրան Խզմալյան

20/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի պահանջը դատավորը մասնակի բավարարել է, որ հաջորդ sms ստացողն ինքը չլինի

20/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչեւ ընտրությունները արցախցիների շրջանում «զոնդաժի» ծրագրեր են իրականացվելու

20/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեկ հարց․ «Խաչագողական արշավանքի» վերջը․ Տիգրան Խզմալյան

20/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ոչ ոք չի կարող մեզ շանտաժի ենթարկել». Առաջնորդները քննադատում են Օրբանի վետոն, երբ նա փորձարկում է ԵՄ սահմանները

20/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Իրանի պատերազմը Եվրոպայի պատերազմն է»,- ասում է Թրամփի նախկին անվտանգության խորհրդականը

20/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը պետք է անվտանգության համակարգային երաշխիքներ ունենա

20/03/2026 infomitk@gmail.com