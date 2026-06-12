Կալլասի Իսրայելի մասին մեկնաբանությունները խորացնում են ԵՄ արտաքին քաղաքականության ճգնաժամը

Նրա վերջին դիվանագիտական սխալը Իսրայելը Հարավային Աֆրիկայի ապարտհեյդի հետ համեմատելն է։
Կայա Կալլասը Մեքսիկայում բարձր մակարդակի բանակցությունների ժամանակ Իսրայելը համեմատել է Հարավային Աֆրիկայի ռասիստական ապարտհեյդի դարաշրջանի հետ՝ խզելով կապերը ԵՄ պաշտոնական արտաքին քաղաքականության հետ և խորացնելով իր ղեկավարության շուրջ առաջացած հակասությունները։
Դիտողությունը հնչում է այն ժամանակ, երբ նրա ղեկավարած Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը (EEAS) աննախադեպ քննադատության է ենթարկվում Դոնալդ Թրամփի երկրորդ ժամկետի ընթացքում իր նպատակին համապատասխանելու և աշխարհաքաղաքական ավելի մեծ անորոշության պայմաններում։
Էստոնիայի նախկին վարչապետ Կալլասը մայիսի 20-ից 22-ը մեկնել է Մեխիկո՝ որպես երկրում անցկացվող խոշոր գագաթնաժողովին մասնակցող ԵՄ ավագ պատվիրակության անդամ։
Մեքսիկայի կառավարության ներկայացուցիչների հետ փակ դռների հետևում և գաղտնի հանդիպումների ժամանակ Կալլասը համեմատել է Իսրայելի վերաբերմունքը Գազայում և Արևմտյան ափին պաղեստինցիների նկատմամբ Հարավային Աֆրիկայի ռասիստական ապարտհեյդի քաղաքականության հետ, որն ավարտվել է 1990-ականների սկզբին։
Պաշտոնյաներն ու դիվանագետները, այդ թվում՝ հանդիպմանը ներկաները, Euractiv-ին պատմել են, որ նա նկարագրել է, թե որքան է հուզվել անցյալ տարի Հարավային Աֆրիկա և մայրաքաղաք Յոհաննեսբուրգում գտնվող նրա ապարտհեյդի թանգարան կատարած այցից։
Հարավային Աֆրիկան ուներ սպիտակամորթների և սևամորթների միջև հարկադիր ռասայական տարանջատման խիստ պետական քաղաքականություն, որը հայտնի է որպես ապարտհեյդ, որը տևել է 1948 թվականից մինչև 1990-ականների սկիզբը, մինչև Նելսոն Մանդելայի նման գործիչների կողմից տապալվելը։
Կոշտ խոսակցություն
Այն մեղադրանքը, որ Իսրայելի քաղաքականությունն ու ռազմական գործողությունները, որոնք տեղի են ունեցել 2023 թվականի հոկտեմբերին Համասի կողմից իրականացված հարձակումներից հետո, արմատավորված են պաղեստինցիների կամ արաբների նկատմամբ ապարտհեյդի տիպի ռասիզմի քաղաքականության մեջ, խիստ վիճահարույց է։
Չնայած Իռլանդիայի և Իսպանիայի կառավարությունների կողմից որոշակի համակրանք կա, ԵՄ-ն խուսափել է նման պնդումներից, որոնք կտրականապես մերժվել են այնպիսի երկրների կողմից, ինչպիսիք են Գերմանիան և Ֆրանսիան։
Պնդումը նաև հիմք է հանդիսանում Հաագայի Միջազգային դատարանում Հարավային Աֆրիկայի գործի համար, որտեղ երկիրը պնդում է, որ Իսրայելը խախտել է Ղազայում ցեղասպանության մասին կոնվենցիայով ստանձնած իր պարտավորությունները։
ԵՄ քաղաքականությանը համապատասխան՝ Կալլասը ճանաչել է Իսրայելի ինքնապաշտպանության իրավունքը, սակայն ասել է, որ պատասխանը պետք է լինի համաչափ, միաժամանակ քննադատելով Արևմտյան ափին իսրայելական բնակավայրերը՝ որպես երկու պետությունների լուծման հնարավորությունը խաթարող։
«ԵՄ-ն քննադատում է Իսրայելին և աջակցում է երկու պետությունների լուծմանը։ Ապարտեիդի հետ համեմատությունը անընդունելի է և չի համապատասխանում ԵՄ քաղաքականությանը։ Մեծ խնդիր է, եթե նա նման հայտարարություններ է անում՝ միաժամանակ պաշտոնապես ներկայացնելով ԵՄ-ն համաշխարհային ասպարեզում», – ասել է ԵՄ դիվանագետներից մեկը։
Կալլասի գրասենյակից երկուշաբթի օրը պատասխան են խնդրել, սակայն նա հրաժարվել է մեկնաբանել՝ ո՛չ հաստատելով, ո՛չ էլ հերքելով հաղորդագրությունը։
Սա Կալլասի կողմից վերջին շաբաթների ընթացքում թույլ տրված առաջին դիվանագիտական սխալը չէ։
Մայիսի 28-ին Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքում ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ Կալլասը սխալ է թույլ տվել, որը կարող էր լարվածություն առաջացնել ԵՄ-ԱՄՆ հարաբերություններում։
Արձագանքելով Մոսկվայի կողմից օտարերկրյա դիվանագետներին ուղղված Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևից հեռանալու մասին նախազգուշացմանը՝ սպառնալով, որ լայնածավալ հարձակումներ են անխուսափելի, նա հայտարարել է, որ Պուտինը փորձում է վախ տարածել։ Կալլասը շարունակեց և ասաց. «Բոլոր եվրոպական դեսպանատները մնացին, ամերիկացիները հեռացան»։
Նրա հայտարարությունը սխալ էր, քանի որ ամերիկացի դիվանագետները չէին լքել Կիևը։ «Այս սխալները անընդունելի են ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավարի համար», – ասաց մեկ այլ ԵՄ դիվանագետ։
Քաղաքականության ճգնաժամ
Կալլասի մեկնաբանությունները ամրապնդել և խորացրել են ԵՄ արտաքին քաղաքականության վարման վերաբերյալ ԵՄ արտաքին քաղաքականության շրջանակներում և ԵՄ ինստիտուտներում ներքին քաղաքական ճգնաժամը։
Հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը նշել է, որ նրա «բազմաթիվ անգամներ անխոհեմ խոսքերը» ամրապնդում են աճող թվով ազգային կառավարությունների, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի և Իռլանդիայի քննադատությունը։
«Եթե ազգային արտաքին գործերի նախարարը անխոհեմ և ոչ դիվանագիտական բաներ է ասում, ապա ձեզ կարող է կանչել ձեր վարչապետը կամ նմանատիպ մեկը։ ԵՄ համակարգում դա չի գործում։ Եվ այնուամենայնիվ [Կալլասը] խոսում է 27 անդամ պետությունների անունից», – հավելեց պաշտոնյան։
Կալլասի զբաղեցրած պաշտոնը միաժամանակ Միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչն է և Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահը։
Այս դերը ԵՄ ինստիտուցիոնալ ճարտարապետության մեջ զբաղեցնում է ԵՄ արտաքին գործերի ծառայության (EEAS) անհարմար տեղը՝ որպես ձևականորեն անկախ, բայց քաղաքականապես կապված և՛ Հանձնաժողովի, և՛ անդամ պետությունների հետ։
EEAS-ը ճգնաժամի մեջ է. Ո՞վ է խոսում Եվրոպայի անունից
Բրյուսելի աղբյուրները նշել են, որ EEAS-ի հինգ բարձր պաշտոններից երեքը՝ Կալլասից ցածր, ներկայումս թափուր են դիվանագիտական ծառայությունում։
Մինչդեռ ԵՄ պայմանագրային օրենսդրության մեջ ներառված է Գերագույն հանձնակատարի և Եվրոպական արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնը, որոշ ազգային արտաքին գործերի նախարարություններում, այդ թվում՝ Ֆրանսիայում, բանավեճ է սկսվում դրա ապագայի վերաբերյալ։
«Ակնհայտ է, որ մենք չենք կարող այսպես շարունակել», – ասել է դիվանագետներից մեկը։
Հինգշաբթի օրը Կալլասը պատասխանել է քննադատությանը։ «Կարևոր է հիշել, որ ԵՄ ինստիտուտների դերերն ու պարտականությունները հստակ սահմանված են պայմանագրերում։ Այդ շրջանակը մնում է անփոփոխ», – գրել է նա աշխատակիցներին ուղղված էլեկտրոնային նամակում։
Բաց մի թողեք
Կալասը պաշտպանում է ԵՄ արտաքին ծառայությունը, այն բանից հետո, երբ ֆրանսիական թերթը կասկածի տակ է դնում դրա գոյատևումը
Աջ ծայրահեղականների աճը Մերցի կոալիցիային դրդում է հաջողության հասնել
Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ գագաթնաժողովը վտանգված է, քանի որ երիտասարդական վիզաների վերաբերյալ բանակցությունները նոր խոչընդոտի են բախվում