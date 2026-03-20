«Արցախ» բառը երկրի երեսից ջնջել-ոչնչացնելու մոլուցքով տառապող Նիկոլ Փաշինյանը Արցախը հանձնելուց երկուսուկես տարի անց՝ նախօրեին, որոշեց վերջապես հանդիպել արցախցիների հետ, ավելի ճիշտ՝ մի խմբի։
Հրապարակ թերթը գրել է․ Եվ արդեն երկու օր է՝ ակտիվ հանրությունը վրդովված քննարկում է Փաշինյանի մասնակցությամբ կայացած այդ հանդիպումը, որը կազմակերպվել էր «Ներառական զարգացում. ձեռքբերումներ եւ անելիքներ» խորագրով համաժողովի անվան տակ:
Ամենից շատ քննարկվողը, իհարկե, արցախցի մի տղամարդու շնորհակալական ելույթն էր` ուղղված Փաշինյանին ու նրա իշխանությանը։ Իսկ համաժողովին մասնակցող վարչապետն ու նախարարները քննարկում էին Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում երեւանամերձ համայնքներում 1 անձի հաշվարկով տրամադրվող գումարը 3 միլիոնից 4 միլիոն դարձնելու հարցը:
Տղամարդն էլ հոտնկայս շնորհակալություն էր հայտնում Փաշինյանին` նման աննախադեպ հոգատարության համար։ Նրա խոսքով՝ եթե պետական աջակցությունը չլիներ, ապա տեղահանվածներից շատերը կարող էին լքել Հայաստանը։
Թեեւ մենք գիտենք, որ մեծ թվով արցախցիներ արդեն իսկ լքել են Հայաստանը` մեկնելով տարբեր երկրներ: Միեւնույն ժամանակ, քաղաքացին խոսում էր առկա խնդիրների մասին՝ ընդգծելով, որ, օրինակ, Աշտարակ համայնքում բնակարանների գները բարձր են, ինչի պատճառով մարդիկ չեն կարողանում օգտվել բնակապահովման ծրագրերից։
«Մարդկանց մեծամասնությունը ցանկանում է հաստատվել Աշտարակում եւ իրենց ապագան կապել համայնքի հետ։ Սակայն 3 միլիոն դրամ սերտիֆիկատը բավարար չէ։ Խնդրում ենք վերանայել ծրագիրը եւ այն դարձնել 4 միլիոն դրամ։ Էջմիածնում սերտիֆիկատները 4 միլիոն դարձնելուց հետո բավականին շատ ընտանիքներ արդեն բնակարան են ձեռք բերել»,- նշել է նա։
Ավելի ուշ պարզ դարձավ, որ Փաշինյանին իր երախտագիտությունը հայտնող արցախցի տղամարդն Արագածոտնի մարզպետի օգնականն է։ Մեր աղբյուրներն ասում են, որ մինչեւ ընտրությունները արցախցիների շրջանում «զոնդաժի» ծրագրեր են իրականացվելու, որ հունիսի 7-ի ընտրություններից առաջ վտարանդի դարձած մեր հայրենակիցների թեկուզ մի մասն իրենց ընտրի։
Այդ աշխատանքները, ըստ տեղեկությունների, տարվում են երկու ճակատով, մեկը համակարգում է արցախցի հասարակական գործիչ Լիանա Պետրոսյանը, որը ջերմ հարաբերություններ ունի ներկայիս իշխանությունների հետ եւ նախօրեի հանդիպում-համաժողովի կազմակերպիչներից է եղել, թեպետ քիչ թվով մարդկանց է կարողացել հավաքագրել:
Մյուսն Անվտանգության խորհրդի քարտուղար, արցախցի Արմեն Գրիգորյանի հորեղբորորդին է՝ Անդրանիկ Գրիգորյանը, որն Արցախում ԱԱԾ օպեր է եղել եւ ավելի շատ կոնտակտ է պահում մարտունեցիների հետ: Պատմեցին, որ իր համերկրացիներին վերջերս անգամ տարել՝ Կիրանցի պատմական պատի հետ է ծանոթացրել։
Լիանա Պետրոսյանին էլ արցախցիները համարում են Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մարդը, եւ Հայաստանում նույն անուն-ազգանունով քաղաքական «տանիքի» տակ է այժմ նա գործում՝ հանձին Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի։
Կոնկրետ Լիանա Պետրոսյանի վրա խնդիր է դրված վտարանդի, հայրենազուրկ արցախցիներին բերել բացառապես սոցիալ-տնտեսական թեմաների տիրույթ եւ մոռացության տալ վերադարձի ու այլ հարցերի, մյուս իրավունքների հետ կապված պահանջատիրությունը։
Նույնն էլ Արմեն Գրիգորյանի զարմիկն է անում` իր մտերիմների շրջանում զոնդաժ է անում, որ արցախցիներին պրոպագանդեն այս գիծը եւ համոզեն, որ ներկայում Արցախ վերադարձի հարցը ոչ միայն անիրատեսական է, այլեւ՝ վտանգավոր։
Պարզ ասած՝ իշխանությունը մի քանի ուղղությամբ է գործում․ փորձում է փողի եւ սիրաշահելու միջոցով իր կողմը բերել արցախցիներին: Ի դեպ, ում կարողացել են իրենց կողմ բերել, շատ արագ ՀՀ քաղաքացիություն են տալիս, որ գնան իրենց ընտրեն, ի տարբերություն մյուսների, որոնք փաստաթղթեր ստանալու դժվարություններ ունեն, իսկ առանց ՀՀ անձնագրի չեն կարողանա ընտրություններին մասնակցել եւ ընդդիմության օգտին քվեարկել:
