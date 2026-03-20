Հիտլերի վերադարձը և տաք գարեջուրը։ Կքվեարկե՞ք Հիտլերի, թե՞ Էպշտեյնի օգտին

Բարի գալուստ «Գաղտնազերծված» շաբաթական հումորային սյունակ։
«Գաղտնազերծված» անվանական դետերմինիզմի մրցանակի այս շաբաթվա հաղթողը (որը անկասկած իրական բան է) Քրիսփին Բլանտն է՝ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի նախկին պահպանողական անդամ, որին մեղադրանք է առաջադրվել թմրանյութերի հետ կապված հանցագործությունների համար։
Մրցանակի նախկին դափնեկիրների թվում են թռչնաբուծական ֆերմերների հոլանդական արհմիության նախկին ղեկավար Հեննի դե Հանը, բուլղարացի արգելավազորդ Վանյա Ստամբոլովան և ուրոլոգներ Ա. Ջ. Սպլատը և Դ. Ուիդոնը, որոնք գրել են բժշկական հետազոտական հոդված անզսպության վերաբերյալ։
Անունները շատ կարևոր են։ Պատկերացրեք՝ փորձում եք ընտրովի պաշտոն զբաղեցնել 2026 թվականին, եթե ձեր անունը Հիտլեր լիներ։ Դա երբեք չէր պատահի… օ՜հ։
Այո, Ֆրանսիայի մունիցիպալ ընտրությունների առաջին փուլը ուշադրության կենտրոնում էր մի Չարլզ Հիտլերի (այդ լրացուցիչ «տ»-ն իրականում չի օգնում)՝ Փարիզից հարավ-արևելք գտնվող Արսի-սյուր-Օբեի քաղաքապետի։ Եվ նրա հակառակորդներից մեկը կոչվում էր Զիելինսկի (Անտուան Ռենո-Զիելինսկի, ոչ թե Վոլոդիմիր): Չնայած Հիտլերն ընդդեմ Զելենսկիի խաղը հնչում է այնպիսի բանի պես, որը նախկինում գոյություն ուներ միայն ինտերնետի ամենամութ անկյուններից ծնված ֆանֆիկացիաներում։
Ֆրանսիայի քաղաքապետը նաև միակ Հիտլերը չէ քաղաքական ասպարեզում: Անցյալ տարի Ադոլֆ Հիտլերը պահպանեց իր տեղը Նամիբիայում տեղի ունեցած տեղական ընտրություններում: 2020 թվականի ավելի վաղ տարած հաղթանակից հետո նա Bild-ին ասել էր, որ գերիշխանության ծրագրեր չունի՝ ո՛չ նախկին գերմանական գաղութում, ո՛չ էլ ամբողջ աշխարհում։
«Հայրս ինձ անվանակոչել է այս մարդու անունով: Նա հավանաբար չէր հասկանում, թե ինչի համար է Ադոլֆ Հիտլերը պայքարում», – բավականին սարսափելիորեն ասել է նամիբիացի քաղաքական գործիչը։
Հիտլերն ու Հիտլերը միակը չեն, ովքեր ունեն անուններ, որոնք պետք է ընտրողների համար անհարմար լինեն: Կա նաև Ջեֆրի Էպշտեյնը, որը անցյալ տարի անհաջող կերպով առաջադրվել էր Մասաչուսեթս նահանգի Ֆրամինգհեմ քաղաքի քաղաքապետի պաշտոնում և շատ ակնհայտորեն դատապարտված սեռական հանցագործ չէ։
Եվ եթե քվեաթերթիկում Հիտլերի անունը տեսնելը շատերի համար անցանկալի հիշեցում է անցյալի մասին, ապա նույնն է նաև տաք գարեջրի վերադարձը։
Այս շաբաթ Մեծ Բրիտանիայի էներգետիկայի նախարար Էդ Միլիբենդը հայտարարել է, որ պանդոկները պետք է մատուցեն ավելի տաք գարեջուր՝ էներգիայի վճարների վրա գումար խնայելու համար։
Միլիբենդի գերատեսչության նոր խորհուրդը ենթադրում է, որ շշալցված գարեջուր պարունակող սառնարանները պետք է անջատվեն գիշերը. սա լավ նորություն է ավանդական գարեջրի սիրահարների համար, որոնք ունեն «Drunken Badger» կամ «The King’s Slightly Tipsy» անուններ, չնայած ոչ այնքան լավ՝ «Prost Malone» կամ «Manneken Pissed» անունով սառը եվրոպական գարեջրի սիրահարների համար։
