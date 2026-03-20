Ջորջիա Մելոնին հաղթական շարք է շարունակում Հռոմում և Բրյուսելում: Հանրաքվեն կարող է վերջ դնել դրան

Դատական բարեփոխումների վերաբերյալ հանրաքվեն կարող է Իտալիայի առաջնորդին գայթակղեցնել հենց այն պահին, երբ նա գտնվում է իր իշխանության գագաթնակետին։
Երբ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին 2022 թվականի դեկտեմբերին Բրյուսելում մասնակցեց իր առաջին եվրոպական առաջնորդների գագաթնաժողովին, քչերը կսպասեին, որ չորս տարի անց նա կդառնար սեղանի շուրջ նստած ամենաարդյունավետ քաղաքական գործիչներից մեկը։
Իրականում, քչերը կսպասեին, որ նա դեռ այնտեղ կլինի, քանի որ իտալացի առաջնորդները հայտնի են իրենց կարճատև կյանքով։ Հատկանշական է, որ նրա աջակողմյան «Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցությունը հարցումներում նույնքան ամուր է թվում, որքան չորս տարի առաջ, և այժմ նա աչք է դրել Իտալիայի վարչապետի համար ռեկորդային երկարատև ժամկետի վրա՝ մի նվաճում, որը նա պետք է իրականացնի սեպտեմբերին։
Դատական բարեփոխումների դառը և բարդ հարցի շուրջ մարտի 22-ին և 23-ին կայանալիք վճռորոշ հանրաքվեում պարտությունը նրա առաջին լուրջ պարտությունը կլիներ և կխաթարեր քաղաքական անպարտելիության մթնոլորտը, որը նա ճառագում է ոչ միայն Հռոմում, այլև Բրյուսելում։
Մելոնին ծաղկում է ապրել եվրոպական ասպարեզում և հմտացել է ԵՄ մեխանիզմն իր օգտին օգտագործելու հարցում։ Միայն վերջին ամիսներին նա վճռական միջամտություններ է կատարել ԵՄ ամենամեծ գործերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են ռուսական ակտիվները, Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագիրը և ածխածնային շուկաները՝ օգտագործելով Իտալիայի ծանրքաշային կարգավիճակը՝ զիջումներ ստանալու համար այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են գյուղատնտեսական սուբսիդիաները։
Օգտվելով Ֆրանսիայի թուլությունից՝ Մելոնին նաև ամուր գործընկերություն է հաստատում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ՝ կրկնակի գործողություն ԵՄ թիվ 1 և թիվ 3 տնտեսությունների միջև՝ դաշինքի քաղաքականությունը ձևավորելու համար՝ նախապատվությունը տալով արտադրությանը և ազատ առևտրին։
Փլուզվում է գետնին
Եվս մի քանի օր, առնվազն, Մելոնին թվում է եզակիորեն կայուն և ազդեցիկ իտալացի առաջնորդ։
«Իտալիայի եղբայրներ» Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, Մելոնիին շատ մոտ և Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների (ECR) խմբի համանախագահ Նիկոլա Պրոկաչչինին կառավարության երկարակեցությունը անվանել է «իրական նորություն» եվրոպական քաղաքական դաշտում։
«Մինչև վերջերս Իտալիան չէր կարողանում ներգրավվել Եվրոպական Միությունը ձևավորողների դինամիկայում՝ ըստ էության՝ ֆրանկո-գերմանական առանցքում, քանի որ այնտեղ բացակայում էին կառավարություններ, որոնք կարող էին գոյատևել նույնիսկ մեկ տարի», – ասել է Եվրախորհրդարանի պատգամավորը։ «Ջորջիա Մելոնին պարզապես համբերատար առաջնորդ չէ. նա առաջնորդ է, որը ձևավորում է որոշումներ և ազդում է ընդունվող ուղղության վրա»։
Սակայն վարչապետի քննադատները նշել են, որ հանրաքվեում ձախողումը կնշանակի կարևոր շրջադարձային պահ։ Նրա մրցակիցները վերջապես կնկատի ճեղք նրա զրահում և կփորձեն հարձակվել նրա գործունեության վրա, մասնավորապես՝ երկրի ներսում տնտեսական թուլությունների վրա։ ԵՄ մյուս առաջնորդներին ուղղված անսպասելի, նոր ուղերձը պարզ կլինի. նա այստեղ հավերժ չի լինի։
Իտալիայի ձախակենտրոն ընդդիմադիր Դեմոկրատական կուսակցության Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Բրանդո Բենիֆեյը խոստովանել է, որ ԵՄ մյուս առաջնորդները նրան համարում են «ուլտրակայուն կառավարության» առաջնորդ։ Սակայն, եթե նա պարտվի հանրաքվեում, նա պնդում էր, որ «նա անխուսափելիորեն կկորցնի այդ աուրան»։
«Բոլորը հիշում են, թե ինչպես ավարտվեց Ռենցիի կոալիցիան հանրաքվեում պարտվելուց հետո», – հավելեց Բենիֆեյը՝ նկատի ունենալով նախկին Դեմոկրատական կուսակցության վարչապետ Մատեո Ռենցիին, որը հրաժարական տվեց 2016 թվականի իր սեփական ձախողված հանրաքվեից հետո։
Մելոնին ԵՄ ասպարեզում իր հաջողության մեծ մասը պարտական է խորամանկ օպորտունիզմին։ Տարվա սկզբին նա խորամանկորեն նկատեց հնարավորություն՝ հանկարծակի տատանվելով Մերկոսուրի առևտրային համաձայնագրի հարցում, որը Հռոմը վաղուց է աջակցում՝ լրացուցիչ գումար շահելու ֆերմերների համար, ինչը կուրախացներ իր հզոր գյուղատնտեսական միություններին հայրենիքում։ Նա զերծ մնաց համաձայնագիրը իրականում չեղյալ հայտարարելուց, ինչը կկորցներ իր ընկերներին այլ մայրաքաղաքներում։
Իտալացի առաջնորդը «գիտի, թե ինչպես շատ լավ կարդալ իրավիճակը», – ասել է մի եվրոպացի դիվանագետ, որին անանունություն է տրամադրվել Եվրոպական խորհրդի դինամիկան քննարկելու համար։
Եվրոպական արտաքին հարաբերությունների խորհրդի Հռոմի գրասենյակի փոխղեկավար Թերեզա Կորատելան ասել է, որ Մելոնին ունի «քաղաքական խորամանկություն», որը թույլ է տվել նրան կառուցել «փոփոխական երկրաչափություններ»՝ հերթով դաշինք կնքելով տարբեր եվրոպական առաջնորդների հետ՝ հիմնվելով քննարկվող թեմայի վրա։
Նրա առաջին հաղթանակներից մեկը տեղի ունեցավ միգրացիայի հարցում 2023 թվականին։ Նա կարողացավ հարցը բարձրացնել Եվրոպական խորհրդի բարձրագույն մակարդակին և նույնիսկ կարողացավ ապահովել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի այցը Թունիս, ինչը, ի վերջո, հանգեցրեց այս հարցի վերաբերյալ համաձայնագրի ստորագրմանը։
Հաջորդեցին այլ հաղթանակներ
Անցյալ դեկտեմբերին, անթերի ժամանակին, Մելոնին անսպասելիորեն վերջին րոպեին միացավ Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերին՝ խափանելով Ուկրաինայի պաշտպանությունը ռուսական սառեցված ակտիվներով ֆինանսավորելու ծրագիրը, փոխարենը պնդելով ԵՄ համատեղ պարտքի ավելացման վրա։
Իտալացի դիվանագետները նշել են, որ Մելոնին ուշադիր ուսանող է, գագաթնաժողովներին ներկայանում է միշտ համապատասխան փաստաթղթերը կարդացած լինելով և համապատասխան հարցեր տալով։ Դա միշտ չէ, որ պատահել է Իտալիայի նախկին վարչապետների հետ։
Նրանք ասել են, որ նրա պաշտոնյաների ընտրությունը՝ քաղաքական պատկանելությունից վերև կոմպետենտությունը գնահատելը, նույնպես օգնում է։ Նրանց թվում են նրա գլխավոր դիվանագիտական խորհրդական Ֆաբրիցիո Սաջոն և ԵՄ-ում դեսպան Վինչենցո Սելեստեն։ Նրանցից ոչ մեկը քաղաքականապես մոտ չի համարվում Մելոնիին։
Նրա ամենամեծ հաջողությունը, սակայն, Ֆրանսիային որպես Գերմանիայի հիմնական եվրոպական գործընկեր անտեսելն է եղել կարևոր հարցերում, իսկ Մերցի հետ նրա գործընկերությունը նույնիսկ անվանվել է «Մերզոնի»։
Խաղադրույքներ գլորելը
Մելոնիի ուժը մասամբ բացատրում է, թե ինչու նա համարձակվեց հանրաքվե անցկացնել։
Իտալիայի աջակողմյանները տասնամյակներ շարունակ բողոքել են, որ դատական համակարգը կողմնակալ է դեպի ձախ։ Սա թշնամանք է, որը սկիզբ է առնում 1990-ականների «Մաքուր ձեռքեր» (Mani Pulite) կոռուպցիայի դեմ պայքարից, որը փոշիացրեց այդ ժամանակվա քաղաքական էլիտան, և ժամանակակից կենտրոնամետ աջակողմյանների հոր՝ փլեյբոյ վարչապետ և մեդիա մագնատ Սիլվիո Բեռլուսկոնիի դեմ անընդհատ դատական գործընթացներից։
Հանրաքվեի առաջարկը դատական համակարգի վերակառուցումն է։ Սակայն դա բարձր խաղադրույքներով խաղադրույք է, և թե ինչու է նա դա անվանել, կարծես թե մի տեսակ հանելուկ է։ Բարեփոխումներն ինքնին խիստ տեխնիկական են, և կառավարության սեփական խոստովանությամբ, իրականում չեն արագացնի Իտալիայի հայտնի երկար դատական գործընթացները։
Փոխարենը, քվեարկությունը վերածվել է Մելոնիի և նրա կառավարության նկատմամբ ավելի ընդհանուր վստահության քվեարկության։ Ժամանակը դժվար է, քանի որ իտալացիները լայնորեն չեն սիրում նրա դաշնակից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին և վախենում են, որ Իրանի պատերազմը կբարձրացնի իրենց արդեն իսկ բարձր էլեկտրաէներգիայի գները։
Այնուամենայնիվ, նա վճռականորեն տրամադրված է չկրել Ռենցիի ճակատագիրը և պնդում է, որ չի հրաժարական տա, նույնիսկ եթե պարտվի հանրաքվեում։
Հինգշաբթի օրը կայացած համաժողովում հարցին, թե արդյոք պարտությունը Հռոմին պակաս կայուն կթվա՞ այլ եվրոպական մայրաքաղաքների հետ հարաբերություններում, արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տայանին անսասանորեն պնդեց, որ հանրաքվեն «բացարձակապես կապ չունի կառավարության կայունության հետ»։
«Այս կառավարությունը կտևի մինչև հաջորդ ազգային ընտրությունների օրը», – հավելեց նա։
Երկուշաբթի օրվա հաղթանակը քամին կբարձրացնի նրա առագաստների մեջ մինչև հաջորդ ընդհանուր ընտրությունները, որոնք պետք է անցկացվեն մինչև 2027 թվականի վերջը։ Այն նաև հիմք կհանդիսանա այլ բարեփոխումների համար, որոնք Մելոնին ցանկանում է իրականացնել. անցում դեպի ավելի նախագահական համակարգ՝ վարչապետի ուղղակի ընտրությամբ, ինչը դերը ավելի շատ կնմանեցնի Ֆրանսիայի նախագահությանը։
Սակայն պարտությունը կշարժի ընդդիմությունը՝ բաժանված պոպուլիստական «5 աստղերի շարժման» և ավանդական ձախակենտրոն Դեմոկրատական կուսակցության միջև։
Վտանգն այն է, որ նրա մրցակիցները կշրջապատեն նրան, մասնավորապես՝ տնտեսության հարցում։ Նույնիսկ հաշվի առնելով այն փաստը, որ Իտալիան օգտվել է Covid-ի դարաշրջանի վերականգնման փաթեթի ամենամեծ տրանշից՝ աճը դանդաղ է եղել՝ մշտապես 1 տոկոսից ցածր, 2025 թվականին իջնելով մինչև 0.5 տոկոս։
«Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ երկիրը գնալով ավելի ու ավելի է գնում դեպի լճացում, և մենք պետք է ինքներս մեզ հարցնենք, թե ինչ կլիներ, եթե չունենայինք Վերականգնման հիմնադրամի խթանը», – ասաց Ռենցիի «Italia Viva» կուսակցության սենատոր Էնրիկո Բորգին։
Սակայն Պրոկաչչինին պաշտպանեց նրան թե՛ զբաղվածության, թե՛ աճի հարցերում։
«Կարող էր ավելի լավ լինել», – ընդունեց նա։ «Բայց մենք դեռ խոսում ենք աճի մասին, ի տարբերություն այն երկրների, որոնք այս պատմական փուլում անկում են գրանցում, ինչպես Գերմանիայի դեպքում»։
