Թրամփի Իրանի պատերազմը հրատապություն է հաղորդում Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև Brexit-ի վերագործարկմանը

Այն, որ Brexit-ը աղետ է, այլևս կասկածի տակ չէ, թե ինչ է լինելու հաջորդը:
Ոչ այնքան վաղուց ոչ մի եվրոպացի առաջնորդ չէր համարձակվի հայտնվել Լոնդոնում և հրապարակավ Brexit-ը համեմատել առողջ ոտքի անդամահատման հետ։
Սակայն, երբ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստաբը դա արեց երեքշաբթի օրը մայրաքաղաքի Chatham House վերլուծական կենտրոնում ունեցած ելույթի ժամանակ, դահլիճը ծիծաղեց, և պահը հազիվ թե անցավ այդ սահմանը։
Այն, որ Brexit-ը ազգային ինքնավնասի հսկայական ակտ էր, այժմ հազիվ թե վիճարկվի, նույնիսկ շատ համառ կողմնակիցների կողմից։
Հինգ հարգված տնտեսագետների կողմից վերջերս անցկացված ուսումնասիրությունը եզրակացրել է, որ ԵՄ-ից դուրս գալը Մեծ Բրիտանիայի ՀՆԱ-ն կրճատել է 6-8%-ով։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ բրիտանացիների 58%-ը այժմ Brexit-ը համարում է սխալ, մինչդեռ 30%-ը դեռևս աջակցում է դրան, մինչդեռ 52%-ը կքվեարկեր վերադառնալու օգտին։
Լոնդոնի մյուս ծայրում, հենց այն պահին, երբ Ստաբը նստած էր, Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարար Ռեյչել Ռիվզը ոտքի էր կանգնել՝ իր սեփական դատավճիռը հայտնելու համար։ Քաղաքային համալսարանում դասախոսության ժամանակ նա Եվրոպայի հետ ավելի սերտ համագործակցությունը դարձրեց իր աճի օրակարգի կենտրոնական կետը։
Նա ասաց, որ Brexit-ը «խորը վնաս հասցրեց»։ Այն նշանակում էր «ավելի բարձր ծախսեր բիզնեսների համար, և, հետևաբար, ավելի բարձր ծախսեր մեր խանութներում»։ «Դա նշանակում էր շուկաների կրճատում Մեծ Բրիտանիայի արտահանողների համար, և մեր ռազմավարական արդյունաբերությունները բաց էին, քանի որ բարձրանում էին պաշտպանողական խոչընդոտները»։
Այնուամենայնիվ, այս ելույթները պարզապես 2016 թվականի հանրաքվեն վերանայելու վերջին փորձը չէին։ Համագործակցության խորացման վերաբերյալ բանավեճը նոր հրատապություն է ստացել համաշխարհային կարգի փլուզման և տրանսատլանտյան պառակտման ֆոնին։
Այդ պառակտումն ավելի է սրվել այն բանից հետո, երբ Ամերիկան սկսեց Իրանի դեմ պատերազմ, որը Եվրոպան չէր ձգտում և որի վերաբերյալ խորհրդակցություններ չէր ունեցել։ Եվրոպացի առաջնորդները հայտնվել են նախագահ Դոնալդ Թրամփի հռետորական հարձակման տակ՝ հրաժարվելու համար զորքեր ուղարկել այն հակամարտությանը, որը նրանք համարում են անխոհեմ և անօրինական՝ համաձայն միջազգային իրավունքի, և որը, նրանց կարծիքով, կարող է լուծվել միայն դիվանագիտության միջոցով։
Միևնույն ժամանակ, նրանք խորապես գիտեն, որ Իրանի պատերազմը լուրջ հետևանքներ կունենա Եվրոպայի արևելյան սահմանին գոյաբանական հակամարտության համար՝ ավելի հավանական դարձնելով, որ Վաշինգտոնը կփորձի Ուկրաինային պարտադրել նվաստացուցիչ կարգավորում կամ պարզապես ընդհանրապես լքել Կիևը։
Միևնույն ժամանակ, Մեծ Բրիտանիան հայտնաբերել է, որ ԱՄՆ-ի հետ իր այդքան գովաբանված «հատուկ հարաբերությունները» որևէ պաշտպանություն չեն առաջարկում քմահաճ և վրեժխնդիր նախագահի դեմ։ Վաշինգտոնից նրա կախվածությունը՝ անվտանգության, առևտրի, տեխնոլոգիաների և ֆինանսների առումով, խոցելի է եղել։
Չնայած Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը թույլ է տվել Ամերիկային օգտագործել բրիտանական բազաները պաշտպանական գործողությունների համար, երբ Իրանում պատերազմը սկսվել էր, նա ենթարկվել է մի շարք սուր վիրավորանքների, այդ թվում՝ ակնհայտ հաճույքով հնչեցված կրկնվող դիտարկմանը, որ ինքը «Չերչիլը չէ», ոչ միայն Թրամփի կողմից։
Այնուամենայնիվ, եթե և՛ Մեծ Բրիտանիան, և՛ ԵՄ-ն ունեն համագործակցությունը խորացնելու հզոր խթաններ, դա անելու ճանապարհը լի է խոչընդոտներով, որոնք կողմերից ոչ մեկը մեծ պատրաստակամություն չի ցուցաբերել հաղթահարելու համար։
Անցյալ տարի մեծ շուքով հայտարարված «վերագործարկումը» քիչ տեսանելի առաջընթաց է ապահովել։ Նոր հարաբերությունների անկյունաքարը համարվող անվտանգության և պաշտպանության մասին լայնորեն գովազդված պայմանագիրը խաթարվեց իր առաջին իսկ փորձության ժամանակ, երբ Ֆրանսիան հաջողությամբ փորձեց խոչընդոտել Մեծ Բրիտանիայի մուտքը ԵՄ SAFE պաշտպանական վարկային ծրագրին։ Սա հիասթափեցրեց դաշինքի շատերին, ովքեր կարծում էին, որ եվրոպական անվտանգության պահանջները ստորադասվել են ազգային պրոտեկցիոնիզմին։
Նմանապես, սահմանային լարվածությունը նվազեցնելու և Մեծ Բրիտանիայի ու ԵՄ էներգետիկ համակարգերը կապելու նոր սանիտարական և բուսասանիտարական համաձայնագիր կնքելու սկզբունքային համաձայնությունները կանգ են առել տեխնիկական մանրամասների պատճառով։ Եվ լայնորեն գովազդված երիտասարդական շարժունակության ծրագիրը, որը ԵՄ հիմնական պահանջն է, ներկայումս խոչընդոտվում է Մեծ Բրիտանիայի՝ ԵՄ ուսանողների համար համալսարանական ուսման վարձը կրճատելու դժկամությամբ։
Հաշվի առնելով հարաբերությունների ցածր մակարդակի վրա գտնվող պտուղը համարվող այս դժվարությունները, զարմանալի չէ, որ երկու կողմերը դժվարանում են համաձայնության գալ այս տարվա վերջին սպասվող Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ հաջորդ գագաթնաժողովի օրակարգի շուրջ։
Ռիվզը ազդարարեց, որ ինքը կցանկանար ավելի լայն համաձայնագիր, որը կներառի ոլորտների ավելի լայն շրջանակ, և որ կառավարությունը պատրաստ է համաձայնվել ԵՄ կանոնակարգերի հետ՝ միասնական շուկա մուտք գործելու հնարավորություն ստեղծելու համար։ «Այժմ կան ոլորտներ, որտեղ կարգավորող ինքնավարությունը կարող է անհրաժեշտ լինել՝ Մեծ Բրիտանիայի համար եզակի բնութագրեր կամ ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտների համար։ Սակայն դա պետք է լինի բացառություն, այլ ոչ թե նորմա»։
ԵՄ-ում շատերի համար դա կհիշեցնի այնպիսի «ընտրող» մոտեցում, որը Բրյուսելը մշտապես մերժել է։ Այնուամենայնիվ, ոմանք կարող են այժմ պատրաստ լինել ավելի ճկուն լինել։ Բրյուսելն արդեն իսկ ընդունել է որոշակի ընտրողականություն «վերագործարկման» հարցում՝ համաձայնվելով թույլատրել Մեծ Բրիտանիայի մասնակցությունը սննդի և էներգիայի միասնական շուկային։ Ֆինլանդիայի ներկայացուցիչ Ստաբն իր ելույթում կոչ արեց երկու կողմերին էլ պրագմատիզմի։
Սակայն մյուսները շարունակում են ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել: Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Նոել Բարոն, որը նույնպես ելույթ ունեցավ երեքշաբթի օրը, ասաց, որ Մեծ Բրիտանիան «կողջունվի բաց ձեռքերով», եթե այն ձգտի վերադառնալ մաքսային միությանը և միասնական շուկային՝ «բոլոր դրան կից արտոնություններով և պարտականություններով»։
Դա երաժշտություն էր բրիտանացի եվրոպամետների ականջներին, ովքեր կարծում են, որ այդ կառույցները հնարավորություն են տալիս վերադառնալ լիիրավ անդամակցության: Այնուամենայնիվ, այդ պարտականությունները ներառում են ԵՄ բյուջեին մուծում կատարելը, ամբողջական acquis-ի ընդունումը և ազատ տեղաշարժի թույլտվությունը՝ բոլորը դեռևս նևրալգիկ խնդիրներ են Մեծ Բրիտանիայում, և, անշուշտ, ավելի շատ կլինեն ենթակա կարգավիճակում, որտեղ Մեծ Բրիտանիան իրավունք չուներ կանոնների նկատմամբ։
Փաստորեն, նույնիսկ Ռիվզի՝ ոլորտների մեծ մասում համաձայնեցման հանձնառության պահպանումը կլինի զգալի քաղաքական և բյուրոկրատական մարտահրավեր: Լա Մանշի երկու կողմերում կարգավորումներն արդեն զգալիորեն տարբերվում են շատ ոլորտներում, հիմնականում կլիմայի, էներգիայի և տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ԵՄ գերակտիվ քաղաքականության պատճառով: Այդ բաժանումները կամուրջ դնելը կպահանջի քաղաքական կապիտալի զգալի ներդրում, որը ներկայիս կառավարության համար պակասում է։
Ռիսկն այն է, որ այն իրեն ենթարկում է զգալի քաղաքական ցավերի՝ համեմատաբար համեստ տնտեսական շահույթի դիմաց։
Այնուամենայնիվ, Լա Մանշի երկու կողմերում լայն կոնսենսուսը՝ որ ավելի սերտ համագործակցությունն այժմ տնտեսական և ռազմավարական անհրաժեշտություն է, ստեղծում է քաղաքական հնարավորության իրական պահ։ Ռիվզը ընդունում է, որ դրանից օգտվելը «կպահանջի մեզանից քաղաքական փաստարկներ ներկայացնել և հաղթել։ Եվ հավատացեք ինձ, ես պատրաստ եմ դրան»։
Նա ավելի շատ հնարավորություն կունենար հաղթելու այդ փաստարկներում՝ Մեծ Բրիտանիայում և Բրյուսելում, եթե ընդուներ, որ Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ հարաբերությունները վերականգնելու միակ հաստատուն ճանապարհը, վերջին հաշվով, այդ առողջ բացակայող վերջույթը վերականգնելն է։
Բաց մի թողեք
Նիդեռլանդները խստացնում են իրանցի այլախոհների անվտանգությունը գրեթե մահացու կրակոցից հետո
ԵՄ առաջնորդները դատապարտում են Օրբանի «շանտաժի» համարժեք վարքագիծը
Սլովենիան որոշում է չմիանալ ՄԱԿ-ի Միջազգային դատարանի կողմից Իսրայելի դեմ հարուցված գործին