Համառոտագիր. Արդյո՞ք ԵՄ-ն դառնում է Բելգիա

Բարտ դե Վևերն ասել է, որ 27 երկրներից բաղկացած դաշինքը գնալով ավելի է նմանվում Բելգիայի հայտնի բարդ դաշնային համակարգին։
Հինգշաբթի օրը իր 26 եվրոպացի գործընկերների հետ հանդիպման ժամանակ Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը չկարողացավ դիմադրել չոր հարվածին. «ԵՄ-ն,- նշել է նա,- սկսում է նմանվել Բելգիային»։
Դա դժվար թե որպես գովասանք էր նախատեսված։ Ֆլամանդացի վարչապետը, ըստ երեք ԵՄ դիվանագետների, ասել է, որ 27 երկրներից բաղկացած դաշինքը գնալով ավելի է նմանվում Բելգիայի հայտնի բարդ դաշնային համակարգին, որտեղ համաձայնագրերի կնքման համար կարող են ամիսներ կամ նույնիսկ տարիներ պահանջվել։
Սա մի զգացողություն է, որը կարող է ծանոթ թվալ ԵՄ առաջնորդներին, ովքեր փորձում են համոզել Հունգարիայի անհնազանդ վարչապետ Վիկտոր Օրբանին (կրկին) համաձայնության գալ Ուկրաինայի համար 90 միլիարդ եվրո վարկի վերաբերյալ։
Օրբանը հրաժարվում է համաձայնություն տալ վարկին Կիևի հետ խողովակաշարի վեճի պատճառով։
Մինչ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսազանգի միջոցով դիմում էր առաջնորդներին, Օրբանը թափառում էր շուրջը։ Սենյակում հիասթափությունը եռում էր, և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան բացահայտորեն Հունգարիայի դիրքորոշումը անվանեց «անընդունելի»՝ պնդելով, որ խողովակաշարի վեճը կապ չունի վարկի հետ։
Կուլիսներում դիվանագետները նկարագրում են հնարավոր տրամաբանությունը, որը տարածվում է, կամ առնվազն ընդհանուր հույսը։
Առաջին սցենարում Օրբանը պարտվում է ապրիլյան ընտրություններում, և 90 միլիարդ եվրոյի վարկը հոսում է։ Մեկ այլ սցենարում նա կհաղթի, լարվածությունը կհանդարտվի, և նա, ի վերջո, կանաչ լույս կտա։
Ամեն դեպքում, չնայած շատ մայրաքաղաքներ խաղադրույք են կատարում, որ ժամանակը կլուծի խնդիրը, նրանք պատրաստ չեն նրան քաղաքական հաղթանակ պարգևել՝ պարտադրելով բախում, որը նա կարող է օգտագործել տանը քարոզարշավի ժամանակ, ասացին երկու դիվանագետներ։
Այսպիսով, առայժմ, կարծես թե առաջնորդները, և Ուկրաինան, ստիպված կլինեն սպասել։
Հունգարիայի ընտրությունների հետ կապված հույսեր. ԵՄ առաջնորդները բարձրաձայն չեն ասի դա, բայց այժմ նրանք ունեն հստակ ծրագիր՝ հաղթահարելու Վիկտոր Օրբանի կողմից Ուկրաինայի համար վարկ տրամադրելու շրջափակումը՝ Հունգարիայի առաջիկա ընտրությունները։ Հինգշաբթի օրը կայացած գագաթնաժողովում ԵՄ առաջնորդները չկարողացան համոզել Հունգարիայի վարչապետին 90 միլիարդ եվրոյի հատկացման վերաբերյալ իր վետոն անջատել Կիևի կողմից ռուսական նավթի մատակարարումները իր ցամաքով շրջափակված երկիր վերսկսելու պահանջից։ Կարդալ ավելին։
«Համաս, թե՞ մենք». Թուրքիան պետք է որոշի՝ աջակցում է ԵՄ-ի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասին, թե՞ կանգնած է Եվրոպայի կողքին, Euractiv-ին ասել է Եվրահանձնաժողովի նախկին փոխնախագահ Մարգարիտիս Շինասը բացառիկ հարցազրույցում։
Առևտրի հանձնաժողովը հաստատում է ԱՄՆ-ի հետ կնքված գործարքը. Խորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովը հրաժարվել է անցյալ ամռանը ԱՄՆ-ի հետ կնքված վիճահարույց առևտրային համաձայնագրից՝ Վաշինգտոնի կողմից նոր սակագնային սպառնալիքների պատճառով ամիսներ տևած տատանումներից հետո։ Միջոցառումը չեղարկում է ԱՄՆ-ի հարյուրավոր գյուղատնտեսական և արդյունաբերական ապրանքների սակագները։ Վերջնական լիագումար քվեարկությունը նախատեսված է հաջորդ շաբաթ։
Ուկրաինացիների արտակարգ կարգավիճակը, հավանաբար, կերկարաձգվի. ԵՄ-ն ուսումնասիրում է, թե արդյոք կրկին երկարաձգի պատերազմից ավերված հայրենիքից փախչող ուկրաինացիներին տրված ժամանակավոր բնակության և զբաղվածության իրավունքները։ Սկզբնապես նախատեսված լինելով որպես կարճաժամկետ արտակարգ միջոցառում, այն կարող է ձգվել մինչև վեցերորդ տարին։
Shein-ը միացված է – Գերարագ նորաձևության առցանց խանութի՝ Shein-ի դեմ արգելափակում չի լինի Ֆրանսիայում, հինգշաբթի օրը հայտարարեց Փարիզի վերաքննիչ դատարանը՝ հաստատելով գործի վերաբերյալ դատարանի նախկին որոշումը: Ֆրանսիայի կառավարությունը անցյալ տարվա նոյեմբերին պահանջել էր Shein-ի մուտքի արգելք, այն բանից հետո, երբ հարթակում հայտնաբերվել էին մանկական սեքս տիկնիկներ վաճառքի համար:
Լարվածություն Գրենլանդիայում. Դանիան, ըստ լուրերի, պատրաստվում էր պայթեցնել Գրենլանդիայում իր սեփական թռիչքուղիները՝ մտավախությունների ֆոնին, որ Միացյալ Նահանգները կարող է փորձել ուժով գրավել Արկտիկայի տարածքը հունվարին: Դանիական ազգային հեռարձակող DR-ի տվյալներով՝ 2026 թվականի հունվարին Գրենլանդիա տեղակայված դանիական ուժերը պայթուցիկներ էին կրում, որոնք նախատեսված էին Նուուկում և Կանգերլուսուակում գտնվող կարևոր օդանավակայանները ոչնչացնելու համար՝ ամենավատ դեպքում ԱՄՆ ցանկացած ռազմական ինքնաթիռի մուտքը արգելելու համար:
Բունդեսվերին միանալու հետաքրքրությունը – Գերմանիան գրանցել է իր զինված ուժերի նկատմամբ աճող հետաքրքրություն իր զորակոչի արշավի մեկնարկից հետո, դիմորդների թիվը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 20%-ով, ըստ պաշտպանության նախարարության նոր տվյալների: Երկիրը ցանկանում է մինչև 2035 թվականը զորակոչել մոտ 100,000 լրացուցիչ ակտիվ զինվորների:
Մեծ Բրիտանիայում բռնկումից հետո մենինգիտի ռիսկը «ցածր» է. Անգլիայի հարավ-արևելքում գտնվող համալսարանական գիշերային ակումբի հետ կապված մենինգիտի բռնկումը խլել է երկու մարդու կյանք և տասնյակներով վարակվել, ինչը տագնապ է առաջացրել Մեծ Բրիտանիայում, չնայած ԵՄ առողջապահական մարմինները նշում են, որ ավելի լայն ռիսկը մնում է «շատ ցածր»: Երկու մարդ մահացել է բռնկումից հետո, որը կապված է Քենթերբերիի գիշերային ակումբում տեղի ունեցած միջոցառման հետ, որի մասին առաջին անգամ հայտնի դարձավ շաբաթավերջին:
