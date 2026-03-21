ԵՄ առաջնորդները դատապարտում են Օրբանի «շանտաժի» համարժեք վարքագիծը

Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը բարձրացրեց Ուկրաինայի դեմ իր կառավարության կողմից ձեռնարկվող հետագա գործողությունների հնարավորությունը, որպեսզի հարկադրվի վերսկսել ռուսական նավթի մատակարարումները, որոնք դադարեցվել են հունվարից ի վեր Հունգարիա և Սլովակիա։
Կիևին 90 միլիարդ եվրո վարկի արգելափակումից մեկ օր անց Բրյուսելում լրատվամիջոցների հետ զրույցում Օրբանն ասաց, որ ինքը և իր կառավարությունը «շատ խաղաքարտեր ունեն իրենց ձեռքում», բացի Ուկրաինային անհրաժեշտ ֆինանսական օգնությունը կասեցնելուց, որը անհրաժեշտ է իր զինված ուժերը զինելու և տնտեսությունը շարունակելու համար։
«Մենք ունենք նաև այլ գործիքներ», – ասաց նա։ «Ուկրաինայի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման 40%-ը անցնում է Հունգարիայով, մենք դեռ դրան չենք դիպչել։ (ԵՄ-ն) անընդհատ ցանկանում է նոր պատժամիջոցներ մտցնել (Ռուսաստանի դեմ)։ Դա կպահանջի միաձայնություն, և մենք այն չենք տրամադրի»։
«Դրուժբա» խողովակաշարով նավթի մատակարարումները ընդհատվեցին այն բանից հետո, երբ Ուկրաինան հայտարարեց, որ ռուսական անօդաչու թռչող սարքի հարվածը վնասել է խողովակաշարի ենթակառուցվածքը: Հունգարիան և Սլովակիան ԵՄ միակ երկրներն են, որոնք շարունակում են ներմուծել ռուսական նավթ։
Օրբանը պնդում է, որ Ուկրաինան դիտավորյալ սաբոտաժի է ենթարկել խողովակաշարը՝ ապրիլի 12-ին կայանալիք լարված ընտրություններից առաջ էներգետիկ ճգնաժամ հրահրելու համար, և խոստացել է արգելափակել Կիևին օգնելու ԵՄ բոլոր միջոցառումները մինչև առաքումների վերսկսումը։
Օրբանին վարկի վրա իր արգելափակումը վերացնելու համար համոզելու նպատակով ԵՄ պաշտոնյաները երեքշաբթի օրը հայտարարեցին, որ դաշինքը Ուկրաինային տեխնիկական աջակցություն և ֆինանսավորում է առաջարկել խողովակաշարը վերանորոգելու համար, առաջարկ, որը Կիևը ընդունել է։
Ուրբաթ օրը Օրբանը նաև սպառնաց վետո դնել ԵՄ-ի հաջորդ յոթամյա բյուջեին, եթե այն ներառի Ուկրաինային տրամադրվող ֆինանսական օգնությունը՝ հավելելով. «Մենք շատ խաղաքարտեր ունենք մեր ձեռքում, ուստի չեմ կարծում, որ արժե կռիվ սկսել Հունգարիայի հետ»։
ԵՄ առաջնորդները դատապարտում են «շանտաժի» համարժեք վարքագիծը
Վրդովված ԵՄ առաջնորդները հինգշաբթի օրը հարձակվեցին Օրբանի վրա՝ Ուկրաինայի համար վարկի շարունակական արգելափակման համար՝ մեղադրելով նրան կարևոր օգնությունը խոչընդոտելու և ԵՄ որոշումների կայացումը խաթարելու մեջ՝ երկրում ընտրություններում հաղթելու նպատակով։
Դատապարտումը գլխավորել է Եվրոպական խորհրդի սովորաբար մեղմ վարվելակերպ ունեցող նախագահ Անտոնիո Կոստան, որի հեղինակությունը ուղղակիորեն կասկածի տակ է դրվում Օրբանի խափանումների պատճառով։
«Առաջնորդները ելույթ ունեցան՝ դատապարտելու Վիկտոր Օրբանի վերաբերմունքը, հիշելու, որ գործարքը գործարք է, և բոլոր առաջնորդները պետք է հարգեն այդ խոսքը», – ասաց Կոստան գագաթնաժողովի ավարտին՝ արտահայտելով հունգարացիների գործողությունների վերաբերյալ ամիսներ շարունակ ունեցած հիասթափությունը։
«Ոչ ոք չի կարող շանտաժի ենթարկել Եվրոպական խորհրդին։ Ոչ ոք չի կարող շանտաժի ենթարկել Եվրամիության ինստիտուտներին», – ասաց նա լրագրողներին՝ պնդելով, որ վարկը կվճարվի անցյալ դեկտեմբերին համաձայնեցվածի համաձայն։
Զելենսկին ասում է, որ Օրբանի մեղադրանքը Ուկրաինայի դեմ՝ «Դրուժբա» խողովակաշարին վնասելու համար նրա պատասխանատվության վերաբերյալ, անհիմն է, բայց նա նաև հրապարակավ քննադատել է Օրբանին բազմաթիվ անգամներ։
Դիվանագետի խոսքով՝ Կոստան ասել է, որ երկուսն էլ պետք է մեղմացնեն հռետորաբանությունը, բայց նաև նշել է, որ Հունգարիան սեղանին դնում է անհնարին պայմաններ, ինչպիսիք են տարանցման անվտանգության ապահովումը, մինչդեռ Ռուսաստանը շարունակում է հրթիռներով և անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել Ուկրաինային։
«Սա բարի կամքով գործելը չէ, երբ դուք դնում եք մի պայման, որը ո՛չ Եվրամիությունը, ո՛չ էլ անդամ պետությունները չեն կարող ապահովել», – ասել է Կոստան։
Քանի որ Օրբանը ապրիլի 12-ին կայանալիք իր կարիերայի ամենածանր ընտրություններին բախվում է, նա ավելի ու ավելի է ապավինում Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ արշավի, որը երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիին ներկայացնում է որպես Հունգարիայի գոյության սպառնալիք։
Նա պնդել է, որ Ուկրաինայի առաջնորդը, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ միասին, ցանկանում է Հունգարիային ներքաշել Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ, որն այժմ ընթանում է դրա հինգերորդ տարում, և պնդել է, որ իր վերընտրությունը խաղաղության և անվտանգության միակ երաշխիքն է։
