Սլովենիան որոշում է չմիանալ ՄԱԿ-ի Միջազգային դատարանի կողմից Իսրայելի դեմ հարուցված գործին, քանի որ քաղաքական սկանդալները խորանում են
Սլովենիայի արտաքին գործերի նախարար Տանյա Ֆայոնը հայտարարել է, որ ափսոսում է կառավարության կողմից ՄԱԿ-ի Միջազգային դատարանում Իսրայելի դեմ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ցեղասպանության գործին չմիանալու քայլի համար՝ պնդելով, որ որոշմանը նպաստել է արտաքին «ճնշումը»։
Սլովենիայի կառավարությունը որոշել է չմիանալ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության կողմից Իսրայելի դեմ հարուցված ցեղասպանության գործին Միջազգային դատարանում, չնայած նախկինում ցանկություն էր հայտնել մասնակցելու գործընթացին։
Մի քանի երկրներ, այդ թվում՝ Նիդեռլանդները, Իսլանդիան, Հունգարիան, ԱՄՆ-ն, Ֆիջին և Նամիբիան, վերջին օրերին միջնորդություններ են ներկայացրել՝ ներկայացնելու իրենց դիտարկումները պայմանագրի մեկնաբանության վերաբերյալ։
Սլովենիան որոշել է չմասնակցել «անվտանգության ռիսկերի» պատճառով։ Չնայած վարչապետ Ռոբերտ Գոլոբը սկզբում հակված էր առաջարկին հավանություն տալ, տեղական լրատվամիջոցները, ի վերջո, նրան համոզել են ազգային անվտանգության պաշտոնյաները։
Նրանք, ըստ հաղորդումների, զգուշացրել են, որ դատական գործընթացին միանալը կարող է վտանգել Սլովենիայի ազգային անվտանգությունը՝ նշելով, որ երկրի կիբերպաշտպանության համակարգերի մեծ մասը իսրայելական ծագում ունի։
Հաղորդվում է նաև, որ Իսրայելի իշխանությունները կարևոր դեր են խաղում Գազայում Սլովենիայի մարդասիրական գործողությունների հեշտացման, ինչպես նաև Մերձավոր Արևելքից Սլովենիայի քաղաքացիների տարհանման գործում։
Արտաքին գործերի նախարար Տանյա Ֆայոնը ափսոսանք է հայտնել որոշման կապակցությամբ՝ հավելելով, որ քննարկումը «բավականին հուզական և ուժասպառիչ» էր։ Նա չի նշել, թե որ նախարարներն են քվեարկել առաջարկի օգտին կամ դեմ։
Ֆայոնը շեշտել է, որ Սլովենիան կշարունակի պահպանել իր դիրքորոշումը միջազգային և մարդասիրական իրավունքի վերաբերյալ և շարունակում է հարգել միջազգային դատարանների աշխատանքը։
«Սլովենիայի կառավարությունը, իր սկզբունքային քաղաքականությամբ, պարբերաբար զգուշացրել և դեմ է արտահայտվել Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուի՝ պաղեստինյան բնակչության նկատմամբ վարած քաղաքականությանը։ Սլովենիան կշարունակի դա անել», – ասել է արտաքին գործերի նախարարությունը։
Հարցին, թե արդյոք որոշումը ազդվել է արտաքին ճնշումներից, նա պատասխանել է. «Ակնհայտ է, որ այդ ճնշումները գոյություն ունեն, մենք բոլորս ենթարկվում ենք դրանց գերտերությունների կողմից, և, ի վերջո, դա պետք է հաշվի առնվի որոշում կայացնելիս։ Բայց կրկին, մեկ բան է սկզբունքային դիրքորոշումները, մեկ այլ բան կարող են լինել ազգային անվտանգության հարցերը»։
Ընտրարշավը ստվերվել է սկանդալի պատճառով
Այս քայլը տեղի է ունեցել լարված, շարունակվող ընտրարշավի ֆոնին, որը ստվերվել է սկանդալներով և ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքներով։
Հինգշաբթի օրը վարչապետ Գոլոբը խնդրել է ԵՄ-ին հետաքննել ենթադրյալ ընտրական միջամտությունը, այն բանից հետո, երբ այս շաբաթավերջին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ հեռարձակվել են գաղտնի ձայնագրված տեսանյութեր։
Գոլոբի լիբերալները լարված մրցակցության մեջ են նախկին վարչապետ Յանեզ Յանշայի պահպանողականների հետ, որին Գոլոբը հեռացրել էր պաշտոնից չորս տարի առաջ։
Մարտի 22-ի ընտրություններին նախորդող շաբաթներին հրապարակվել է գաղտնի ձայնագրված զրույցների շարք, որոնցում ներգրավված են սլովենացի լոբբիստ, փաստաբան, նախկին նախարար և մենեջեր։
Տեսանյութերում, իբր, պաշտոնյաները առաջարկում են Գոլոբի կենտրոն-ձախ կոալիցիոն կառավարության որոշում կայացնողների վրա ազդելու եղանակներ՝ ընթացակարգերը արագացնելու կամ պայմանագրեր շահելու համար։
Սլովենիայի իրավապաշտպան խումբը՝ հետաքննող լրագրողի և երկու հետազոտողների հետ միասին, երկուշաբթի օրը պնդել է, որ տեսանյութերի հետևում կանգնած է իսրայելական «Black Cube» հետախուզական ընկերությունը, և որ ընկերությունը կապված է Յանշայի Սլովենիայի դեմոկրատական կուսակցության (SDS) հետ։
ՍԴՍ-ն մերժել է մեղադրանքները՝ հայտարարության մեջ նշելով, որ երբեք չի լսել «Սև խորանարդի» մասին։
ՍԴՍ-ն կոչ է արել անկախ հետաքննություններ անցկացնել՝ քննադատելով Գոլոբի վարչակազմին պետական ռեսուրսների ենթադրյալ չարաշահման և լրատվամիջոցների մանիպուլյացիաների համար, և մեղադրելով կառավարությանը սեփական չարաշահումներից շեղելու փորձերի մեջ։
Այս շաբաթվա սկզբին Սլովենիայի արտաքին գործերի նախարար Տանյա Ֆայոնը տեսանյութերը որակեց որպես «մեր ինքնիշխանության դեմ ուղղակի հարձակում»։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Գոլոբը «երրորդ երկրների» կողմից «ակնհայտ միջամտության» և ապատեղեկատվության զոհ է դարձել։
«Այսօր, Եվրոպայում անցկացվող յուրաքանչյուր ընտրության ժամանակ, կան միջամտություններ, որոնք խաթարում են ընտրական գործընթացները», – ասել է Մակրոնը՝ կոչ անելով ԵՄ գործադիր մարմնին մշակել միջամտության դեմ պայքարի ուղեցույցներ։
Թրամփի Իրանի պատերազմը հրատապություն է հաղորդում Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև Brexit-ի վերագործարկմանը
Նիդեռլանդները խստացնում են իրանցի այլախոհների անվտանգությունը գրեթե մահացու կրակոցից հետո
ԵՄ առաջնորդները դատապարտում են Օրբանի «շանտաժի» համարժեք վարքագիծը