EU Inc-ը նպատակ ունի նորարարներին պահել Ատլանտյան օվկիանոսի այս կողմում

ԵՄ-ում ստարտափների կյանքը հեշտացնելու ծրագիրը նախատեսվում է հրապարակել առաջիկա չորեքշաբթի օրը:
Եվրոպական հանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը կներկայացնի «EU Inc»-ը՝ մի ծրագիր, որը նպատակ ունի հեշտացնել ստարտափների կյանքը ԵՄ-ում: Պարզապես մի՛ սպասեք հրաշքի:
Հիմնական նպատակներից մեկը նորարարների ուղեղների արտահոսքը դեպի Միացյալ Նահանգներ զսպելն է, և առաջարկը սահմանում է նոր կանոններ ԵՄ մակարդակով, օրինակ՝ հիմնադիրներին հնարավորություն տալով գրանցել նոր ընկերություն՝ լիովին թվային եղանակով, 48 ժամվա ընթացքում և 100 եվրոյով:
Միայն սա մեծ քայլ կլինի կանոնների ներկայիս խառնաշփոթը լուծելու ուղղությամբ:
Հիմնական նպատակն է խրախուսել ներդրողներին ֆինանսավորել նոր եվրոպական ընկերությունները՝ ներդրումները հեշտացնելով: 27 ազգային կանոնագրքերի փոխարեն նրանք պետք է հասկանան միայն մեկ ամբողջություն:
Տարբեր կանոնների առատությունը հիմնական խնդիր է եղել եվրոպական տեխնոլոգիական էկոհամակարգի համար, որը, համեմատած ԱՄՆ-ի հետ, թերֆինանսավորված է: Դա նշանակում է, որ պատմականորեն, նոր, նորարարական գաղափարներ ունեցող եվրոպական ընկերությունները հաճախ ընտրում են Միացյալ Նահանգներ գնալը, քանի որ ֆինանսավորում ապահովելը համարվում է ավելի հեշտ։
Այնուամենայնիվ, «EU Inc»-ը, ինչպես այն այժմ կոչվում է, չի լուծի ամեն ինչ և չի էլ նախատեսված լուծելու համար։
ԵՄ սահմաններից այն կողմ աճել ծրագրող ընկերությունների համար խոչընդոտները կմնան, ինչպիսիք են մասնատված կապիտալի շուկան կամ ազգային իշխանությունների կողմից տարբեր կերպ կիրառվող կանոնները։
Դրանց հաղթահարումը կպահանջի, որ մայրաքաղաքները ավելի շատ լիազորություններ զիջեն Բրյուսելին, ինչը մինչ այժմ դժվար է եղել, չնայած այն հանգամանքին, որ առաջնորդները բազմիցս կոչ են արել բարելավել եվրոպական մրցունակությունը։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը 2024 թվականին իր երկրորդ ժամկետի սկզբում ներկայացրեց EU Inc-ի ծրագրերը։
Այնուամենայնիվ, գաղափարը տարածվել է մի խումբ եվրոպական ստարտափ ակտիվիստների կողմից, որոնք միավորվել են EU Inc-ի դրոշի ներքո, որի անունը ֆոն դեր Լեյենը ի վերջո կոոպտացրեց։
Ծրագրի հստակ դառնալուց կարճ ժամանակ անց խումբը սկսեց ճնշում գործադրել Հանձնաժողովի վրա՝ առաջարկելով հավակնոտ առաջարկ՝ նշելով, որ մայրաքաղաքները չպետք է որևէ ազատություն ստանան կանոնների կիրառման հարցում, քանի որ դա էապես կխաթարի EU Inc նախագծի նպատակը։
Ի տարբերություն դրա, արհմիությունները սկեպտիկորեն են վերաբերվել ծրագրին։
Նրանք զգուշացնում են, որ դա կարող է հանգեցնել աշխատակիցների կողմից իրենց ընկերություններում ազդեցության կորստին, որը երաշխավորված է որոշ ԵՄ երկրներում։ Անցյալում աշխատողների իրավունքների վերաբերյալ մտահոգությունները հանգեցրել են նմանատիպ առաջարկների ձախողմանը։
Հանձնաժողովը նաև ընտրել է ռիսկային իրավական ռազմավարություն՝ փորձելով իր հավակնոտ առաջարկը անցկացնել Խորհրդում՝ առանց բոլոր 27 մայրաքաղաքների միաձայն համաձայնության անհրաժեշտության։
