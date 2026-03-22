Ֆրանսիացի դատախազները կասկածում են, որ Մասկը խրախուսել է դիփֆեյքերը X-ի արժեքը բարձրացնելու համար

Սեռական բնույթի բացահայտ արհեստական ինտելեկտի պատկերների շուրջ վեճը կարող է լինել ընկերությունների արժեքը «արհեստականորեն բարձրացնելու» հնարք՝ միաձուլումից առաջ։
Ֆրանսիացի դատախազները շաբաթ օրը հայտարարել են, որ ԱՄՆ իշխանություններին տեղեկացրել են այն կասկածի մասին, որ տեխնոլոգիական մագնատ Էլոն Մասկը խրախուսել է X-ում սեռականացված դիփֆեյքերը՝ իր ընկերության արժեքը «արհեստականորեն» բարձրացնելու համար։
«Գրոկի (X-ի արհեստական ինտելեկտի) կողմից ստեղծված սեռական բնույթի դիփֆեյքերի պատճառով առաջացած վեճը կարող է դիտավորյալ ստեղծված լինել՝ X և X AI ընկերությունների արժեքը արհեստականորեն բարձրացնելու համար», Space X-ի և X AI-ի միջև «միաձուլման արդյունքում ստեղծված նոր կազմակերպության 2026 թվականի հունիսին ֆոնդային բորսայում ցուցակագրման նպատակով», – հայտնել է Փարիզի դատախազությունը։
Այն հայտարարել է, որ երեքշաբթի օրը կապ է հաստատել ԱՄՆ Արդարադատության նախարարության, ինչպես նաև ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) ֆրանսիացի փաստաբանների հետ, որը ֆինանսական շուկայի կարգավորման մարմին է,՝ իրենց մտահոգությունները կիսելու համար։
Անցյալ տարվանից ի վեր Ֆրանսիայի իշխանությունները հետաքննում են X-ը՝ կապված այն մեղադրանքների հետ, որ դրա ալգորիթմը օգտագործվել է ֆրանսիական քաղաքականությանը միջամտելու համար։
Այժմ այն ներառում է նաև Grok AI գործիքի կողմից Հոլոքոստի ժխտման և սեռական դիպֆեյքերի տարածման հետաքննություն։
Ֆրանսիական իշխանությունները անցյալ ամիս Մասկին կանչել են «կամավոր հարցազրույցի» և խուզարկել նրա սոցիալական ցանցի տեղական գրասենյակները, ինչը Մասկը անվանել է «քաղաքական հարձակում»։
Եվ՛ Մեծ Բրիտանիան, և՛ Եվրամիությունը նույնպես հետաքննություններ են սկսել Մասկի Grok AI չաթբոտի կողմից կանանց և երեխաների սեռականացված դիպֆեյքերի ստեղծման վերաբերյալ։
Դանդաղ և հաստատուն. Յորգենսենը կոչ է անում ԵՄ-ին սկսել գազի պաշարների կուտակում. Լուսանկար
Իրանի պատերազմը ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովը վերածում է էներգետիկ դիմակայության
193 միլիարդ դրամ մնացել է քաղաքացիների և բիզնեսի մոտ. Վահե Հովհաննիսյանը ներկայացրել է եկամտահարկի նվազեցման արդյունքները