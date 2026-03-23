Ամերիկյան հարվածից հետո ԻՀՊԿ բազա է ոչնչացվել

ԱՄՆ ռազմավարական ռմբակոծիչները հարվածել են Իրանի Յազդ քաղաքում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի բալիստիկ հրթիռների բազային, գրել են ԶԼՄ-ները։
Նախկինում օբյեկտը բազմիցս ենթարկվել է Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի հարձակմանը, բայց շարունակել է գործել ու բալիստիկ հրթիռներ արձակել։
Ամերիկյան ավիահարվածից հետո բազայում գրանցվել են երկրորդային պայթյուններ։ Հարվածը կարող էր սպանել կամ թակարդում գցել օբյեկտում տեղակայված ԻՀՊԿ ավիատիեզերական ուժերի հարյուրավոր աշխատակիցների։
