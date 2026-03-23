23/03/2026

EU – Armenia

Ամերիկյան հարվածից հետո ԻՀՊԿ բազա է ոչնչացվել

infomitk@gmail.com 23/03/2026

ԱՄՆ ռազմավարական ռմբակոծիչները հարվածել են Իրանի Յազդ քաղաքում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի բալիստիկ հրթիռների բազային, գրել են ԶԼՄ-ները։

Նախկինում օբյեկտը բազմիցս ենթարկվել է Իսրայելի ռազմաօդային ուժերի հարձակմանը, բայց շարունակել է գործել ու բալիստիկ հրթիռներ արձակել։

Ամերիկյան ավիահարվածից հետո բազայում գրանցվել են երկրորդային պայթյուններ։ Հարվածը կարող էր սպանել կամ թակարդում գցել օբյեկտում տեղակայված ԻՀՊԿ ավիատիեզերական ուժերի հարյուրավոր աշխատակիցների։

