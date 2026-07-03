Առնվազն 64 ամերիկացի զինծառայող է թունավորվել է «Նեբրասկա» սուզանավում

Առնվազն 64 ամերիկացի զինծառայող թունավորվել է «Օհայո» դասի միջուկային սուզանավի արտանետվող գազերից։ Այս մասին հուլիսի 1-ին հայտնել է «Navy Times»-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ ռազմածովային ուժերին։
Տասնյակ զինծառայողներ թունավորվել են «Նեբրասկա» սուզանավի դիզելային շարժիչի արտանետումներից։
Դեպքը տեղի է ունեցել հունիսի 22-ին՝ Վաշինգտոն նահանգի «Քիթսափ-Բանգոր» ռազմածովային բազայում հերթափոխի պլանային փոփոխության ժամանակ։ Նավաստիները եղել են աշխատող պահեստային դիզելային գեներատորի մոտ և ունեցել են հազ, գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց և աչքերի, քթի և կոկորդի գրգռում։
Տուժածներից 6-ը հոսպիտալացվել են, սակայն ավելի ուշ դուրս են գրվել։ Ռազմածովային ուժերը հայտարարել են, որ հետաքննում են միջադեպի ճշգրիտ պատճառը։ Գործակալությունը շեշտել է, որ դիզելային գեներատորը չի ազդում միջուկային ռեակտորի վրա և չի վնասվել։
«USS Nebraska»-ն նախատեսված է միջուկային մարտագլխիկներով բալիստիկ հրթիռներ կրելու համար։ Այն 560 ոտնաչափ (մոտավորապես 170 մետր) երկարություն ունի և առավելագույն սուզման խորությունը 800 ոտնաչափ (մոտավորապես 240 մետր) է։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար
Սարսափելի ողբերգություն․ զոհերի թիվն աճում է. Լուսանկար
Բրյանսկում Ուկրաինայի ԱԹՍ-ների հարձակումների հետևանքով 1 մարդ զnhվել է, 2-ը՝ վիրավnրվել