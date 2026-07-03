03/07/2026

EU – Armenia

Առնվազն 64 ամերիկացի զինծառայող է թունավորվել է «Նեբրասկա» սուզանավում

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

Առնվազն 64 ամերիկացի զինծառայող թունավորվել է «Օհայո» դասի միջուկային սուզանավի արտանետվող գազերից։ Այս մասին հուլիսի 1-ին հայտնել է «Navy Times»-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ ռազմածովային ուժերին։

Տասնյակ զինծառայողներ թունավորվել են «Նեբրասկա» սուզանավի դիզելային շարժիչի արտանետումներից։

Դեպքը տեղի է ունեցել հունիսի 22-ին՝ Վաշինգտոն նահանգի «Քիթսափ-Բանգոր» ռազմածովային բազայում հերթափոխի պլանային փոփոխության ժամանակ։ Նավաստիները եղել են աշխատող պահեստային դիզելային գեներատորի մոտ և ունեցել են հազ, գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց և աչքերի, քթի և կոկորդի գրգռում։

Տուժածներից 6-ը հոսպիտալացվել են, սակայն ավելի ուշ դուրս են գրվել։ Ռազմածովային ուժերը հայտարարել են, որ հետաքննում են միջադեպի ճշգրիտ պատճառը։ Գործակալությունը շեշտել է, որ դիզելային գեներատորը չի ազդում միջուկային ռեակտորի վրա և չի վնասվել։

«USS Nebraska»-ն նախատեսված է միջուկային մարտագլխիկներով բալիստիկ հրթիռներ կրելու համար։ Այն 560 ոտնաչափ (մոտավորապես 170 մետր) երկարություն ունի և առավելագույն սուզման խորությունը 800 ոտնաչափ (մոտավորապես 240 մետր) է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սարսափելի ողբերգություն․ զոհերի թիվն աճում է. Լուսանկար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյանսկում Ուկրաինայի ԱԹՍ-ների հարձակումների հետևանքով 1 մարդ զnhվել է, 2-ը՝ վիրավnրվել

03/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իտալացի արքայադուստրը, որը կարող է դառնալ Ֆրանսիայի հաջորդ առաջին տիկինը. Լուսանկարներ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ ընտրությունները հանդիսանում են հայ ժողովրդի կամքի բռնաբարման, գողացված քվեի հերթական արտահայտությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քրեական աստիճանակարգության կարգավիճակ ունեցող եզդի Ջնդին ստանձնել է մեծ պարտքի ստացումը. նախաքննության ավարտ

03/07/2026 infomitk@gmail.com