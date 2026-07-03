03/07/2026

EU – Armenia

Մոլդովայի վարչապետ Ալեքսանդրու Մունտյանուն հրաժարական է տվել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

Մոլդովայի վարչապետ Ալեքսանդրու Մունտյանուն հրաժարական է տվել։ Նա այս մասին հայտարարել է իր Ֆեյսբուքյան էջում։

«Այն պահին, երբ ես գիտակցում եմ, որ այլևս չեմ կարող կատարել իմ մանդատը իմ սկզբունքներին և համոզմունքներին համապատասխան, ես ընտրում եմ հեռանալը», – գրել է նա։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն կասկածել է և զգուշացրել է Իրանին, որ Իսրայելը պլանավորել է uպանել Թեհրանի բանակցողներին. Լուսանկար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայի պոպուլիստական ​​ձախերը ցանկանում են հակաիշխանական համաձայնագիր կնքել ծայրահեղ աջերի հետ

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եկել եմ ասելու, որ դուք կարող եք մեզ վրա հույս դնել. Ֆոն դեր Լեյեն

02/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իտալացի արքայադուստրը, որը կարող է դառնալ Ֆրանսիայի հաջորդ առաջին տիկինը. Լուսանկարներ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ ընտրությունները հանդիսանում են հայ ժողովրդի կամքի բռնաբարման, գողացված քվեի հերթական արտահայտությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քրեական աստիճանակարգության կարգավիճակ ունեցող եզդի Ջնդին ստանձնել է մեծ պարտքի ստացումը. նախաքննության ավարտ

03/07/2026 infomitk@gmail.com