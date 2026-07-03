Մոլդովայի վարչապետ Ալեքսանդրու Մունտյանուն հրաժարական է տվել. Լուսանկար

Մոլդովայի վարչապետ Ալեքսանդրու Մունտյանուն հրաժարական է տվել։ Նա այս մասին հայտարարել է իր Ֆեյսբուքյան էջում։
«Այն պահին, երբ ես գիտակցում եմ, որ այլևս չեմ կարող կատարել իմ մանդատը իմ սկզբունքներին և համոզմունքներին համապատասխան, ես ընտրում եմ հեռանալը», – գրել է նա։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն կասկածել է և զգուշացրել է Իրանին, որ Իսրայելը պլանավորել է uպանել Թեհրանի բանակցողներին. Լուսանկար
Գերմանիայի պոպուլիստական ձախերը ցանկանում են հակաիշխանական համաձայնագիր կնքել ծայրահեղ աջերի հետ
Եկել եմ ասելու, որ դուք կարող եք մեզ վրա հույս դնել. Ֆոն դեր Լեյեն