23/03/2026

EU – Armenia

Հունգարիայի վարչապետը հանձնարարել է հետաքննել ԱԳ նախարարի հեռախոսազրույցների գաղտնալսումը

infomitk@gmail.com 23/03/2026

Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հանձնարարել է Արդարադատության նախարարությանը հետաքննել արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոյի հեռախոսազրույցների գաղտնալսումը, որը միգուցե իրականացրել են ուկրաինական հետախուզական ծառայությունները։

«Կառավարության անդամի հեռախոսազրույցների գաղտնալսումը լուրջ հարձակում է Հունգարիայի վրա։ Ես հանձնարարել եմ Արդարադատության նախարարին անհապաղ հետաքննել Պետեր Սիյարտոյի հեռախոսազրույցների գաղտնալսման վերաբերյալ տեղեկատվությունը», – գրել է Օրբանը իր ֆեյսբուքյան էջում։

Իր հերթին, Սիյարտոն ասել է, որ ցնցված է եղել՝ իմանալով, որ իր հեռախոսը գաղտնալսվում է հունգարացի լրագրողի ստացած տեղեկատվության հիման վրա։ Նա ասել է, որ «զզվելի է, որ այս լրագրողը, որը ակտիվ կապեր է պահպանում հետախուզական ծառայությունների հետ, մոտ է «Տիսա» կուսակցության ղեկավարությանը»։ Այս կուսակցությունը պաշտպանում է Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին։

