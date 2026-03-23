Հունգարիայի վարչապետը հանձնարարել է հետաքննել ԱԳ նախարարի հեռախոսազրույցների գաղտնալսումը

Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հանձնարարել է Արդարադատության նախարարությանը հետաքննել արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոյի հեռախոսազրույցների գաղտնալսումը, որը միգուցե իրականացրել են ուկրաինական հետախուզական ծառայությունները։
«Կառավարության անդամի հեռախոսազրույցների գաղտնալսումը լուրջ հարձակում է Հունգարիայի վրա։ Ես հանձնարարել եմ Արդարադատության նախարարին անհապաղ հետաքննել Պետեր Սիյարտոյի հեռախոսազրույցների գաղտնալսման վերաբերյալ տեղեկատվությունը», – գրել է Օրբանը իր ֆեյսբուքյան էջում։
Իր հերթին, Սիյարտոն ասել է, որ ցնցված է եղել՝ իմանալով, որ իր հեռախոսը գաղտնալսվում է հունգարացի լրագրողի ստացած տեղեկատվության հիման վրա։ Նա ասել է, որ «զզվելի է, որ այս լրագրողը, որը ակտիվ կապեր է պահպանում հետախուզական ծառայությունների հետ, մոտ է «Տիսա» կուսակցության ղեկավարությանը»։ Այս կուսակցությունը պաշտպանում է Ուկրաինայի անդամակցությունը ԵՄ-ին։
Բաց մի թողեք
