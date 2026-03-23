Մարտի 24-ի աստղագուշակ․ Պետք է ձեր էներգիան ուղղեք ճիշտ ուղղությամբ

Պայծառ ու հագեցած օր է: Հնարավորություն կլինի կյանքի կոչել բազմաթիվ օրիգինալ գաղափարներ։ Շատերի մոտ կարթնանան ստեղծագործական ունակությունները, ինչը կօգնի գտնել խնդիրների լուծման ոչ ստանդարտ մոտեցում։
Միևնույն ժամանակ, մարդկանց մեծամասնությունը հակված կլինի չափազանց շատ արձագանքել ցանկացած մանրուքի և ամեն ինչ սրտին մոտ ընդունել:
Հարմար պահ է բանակցություններ սկսելու համար: Աշխատանքի ընթացքում կկարողանաք սովորել օգտակար հմտություններ։ Հնարավոր են նոր ծանոթություններ օգտակար մարդկանց հետ։ Ընկերների հետ շփումը շատ հաճելի հույզեր կբերի։
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Բավականին հաջող օր է։ Կկարողանաք բառացիորեն սարեր շարժել դրական վերաբերմունքի և հուզական վերելքի շնորհիվ: Շատ Խոյեր հազվադեպ շահավետ գործարքներ կկնքեն՝ օգտագործելով իրենց հմայքը։ Կստացվի լուծել այն հարցերը, որոնք մյուսների ուժերից վեր են։ Դուք կամրապնդեք ձեր հեղինակությունը և կբարձրացնեք կարիերայի արագ առաջխաղացման հնարավորությունները:
Կարևոր թեմաների քննարկումը լավագույնս կընթանա ոչ ֆորմալ միջավայրում: Կկարողանաք արագ ընդհանուր լեզու գտնել և փոխզիջման հասնել։ Չարժե ավելորդ կարևորություն տալ մանրուքներին, հատկապես մտերիմների հետ հարաբերություններում։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Հեշտ օր չէ, չնայած առավոտը հաջող կլինի։ Կկարողանաք բարելավել հարաբերությունները նրանց հետ, ում հետ հաճախ եք կոնֆլիկտներ ունեցել։ Որոշ երկարամյա հակառակորդներ կանցնեն ձեր կողմը: Շատ Ցուլեր կտեսնեն բարենպաստ հեռանկարներ և հաջողությամբ կօգտվեն դրանցից: Կարևոր գործերը մի հետաձգեք ավելի ուշ, այլապես դրանցից գլուխ հանելը ավելի դժվար կլինի, քան սպասում էիք։
Օրվա երկրորդ կեսին ստիպված կլինեք շեղվել Ձեր խնդիրներից, որպեսզի օգնեք մտերիմներին: Փորձեք ինքներդ զսպել ձեզ, չափազանց հուզականությունը կխանգարի իրավիճակը ողջամտորեն գնահատել:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ (Gemini, 22.V–21.VI)
Օրվա սկիզբը բարդ կլինի, բայց ամեն ինչ արագ կկարգավորվի։ Առավոտյան պետք չէ անցնել կարևոր գործերի։ Իմպուլսիվությունն ու դյուրագրգռությունը կխանգարեն ձեզ ընդհանուր լեզու գտնել շրջապատի հետ, ուստի Երկվորյակների մեծ մասը պետք է կենտրոնանա սովորական առաջադրանքների վրա, որոնք կարող են միայնակ հաղթահարել:
Ժամանակի ընթացքում հանգամանքները կփոխվեն դեպի լավը։ Կկարողանաք հավաքվել և բարդ իրավիճակների համար օրիգինալ լուծումներ գտնել։ Բանակցությունները հաջող կանցնեն հատկապես արտասահմանյան գործընկերների հետ։ Չի բացառվում ազդեցիկ հովանավորների ի հայտ գալը։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Բավականին զբաղված օր է։ Առավոտյան ձեզ կշեղեն աննշան առիթներով, ուստի գործերի վրա կենտրոնանալը սովորականից բարդ կլինի։ Շատ Խեցգետինների չի հաջողվի շրջապատի հետ փոխըմբռնման հասնել, ոչ ոք չի ցանկանա զիջումների գնալ։ Հարմար պահ չէ լայնածավալ նախագծեր սկսելու համար։ Լավագույնն այն է, որ զբաղվեք սովորական առաջադրանքներով, ավարտեք սկսածը, կարգի բերեք փաստաթղթերը:
Երեկոյան տնային հոգսերը կհիշեցնեն իրենց մասին։ Հնարավոր են փոքր տարաձայնություններ ընտանիքի անդամների հետ, սակայն ցանկության դեպքում կկարողանաք կոնֆլիկտը մարել:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Լավ օր է: Ոգեշնչումը կուղեկցի ձեզ հենց առավոտից և կօգնի լուծել բազմաթիվ խնդիրներ։ Դժվար դեպքերում լսեք ձեր ինտուիցիայի հուշումները, դա ձեզ հուսախաբ չի անի։ Շատ Առյուծներ հարաբերություններ կհաստատեն օգտակար մարդկանց հետ և կվերականգնեն որոշ խզված կապեր։ Ուրիշների զգացմունքների նկատմամբ զգայունության բարձրացումը թույլ կտա հեշտությամբ հաղթել ցանկացածին:
Կդրսևորվեն Ձեր ստեղծագործական ունակություններ: Հարմար պահ է նոր բանում ձեզ փորձելու համար։ Առաջին հաջողությունները սպասեցնել չեն տա։
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Բավականին լավ օր է: Ճիշտ է, առավոտյան Կույսերի մեծ մասին դժվար թե հաջողվի խուսափել գործընկերների հետ կոնֆլիկտներից, բայց դրանք լուրջ հետևանքների չեն հանգեցնի։ Դուք ստիպված կլինեք շեղվել ձեր գործերից, որպեսզի օգնեք ձեր հարազատներին լուծել իրենց խնդիրները։ Այնուամենայնիվ, տոկունությունն ու սառնասրտությունը կօգնեն ձեզ հաղթահարել ամեն ինչ և պահպանել ձեր հանգստությունը:
Կեսօրին ձեզ հատկապես հեշտ կլինի հասկանալ մարդկանց դրդապատճառները, ուստի ցանկացած բանակցություն և քննարկում չափազանց հաջող կանցնեն։ Կմեծանա ձեր հմայքը, որն աննկատ չի մնա ուրիշների կողմից։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Ձեզ լավ օր է սպասվում։ Ուժի և էներգիայի ալիքը թույլ կտա հաղթահարել այնպիսի ծավալի աշխատանք, որը մյուսները չէին կարողանա: Շատ Կշեռքներ արժեքավոր գաղափարներ կառաջարկեն, և ղեկավարությունը կգնահատի դրանք: Հնարավորություն կլինի լավագույն կողմից դրսևորվելու համար և ամրապնդել ձեր հեղինակությունը գործընկերների աչքում։
Օրվա երկրորդ կեսին կսրվի ձեր զգայունությունը։ Դուք չպետք է որևէ մեկնաբանություն աանձնական ընդունեք, դա կօգնի ձեզ պահպանել ձեր հանգստությունը և դրական վերաբերմունքը: Դժվար իրավիճակներում լսեք ինտուիցիայի հուշումները։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Բավականին բարենպաստ օր է։ Ձեզ կհաջողվի հասկանալ շատ անսովոր հարցեր և սովորել, թե ինչն է օգտակար մոտ ապագայում։ Հարմար պահ է նախագծերում փոփոխություններ կատարելու և աշխատանքային հոսքերը բարելավելու համար: Ձեր նախաձեռնությունն աննկատ չի մնա ղեկավարության կողմից և կբարձրացնի կարիերայի արագ առաջխաղացման հնարավորությունները: Շատ Կարիճների հաճելի նորություններ են սպասվում։
Երեկոյան հարկ կլինի ուշադրություն դարձնել ընտանեկան հոգսերին, բայց դա շատ ծանրաբեռնված չի դառնա։ Վատ չէր լինի հրավիրել մարդկանց, ում հետ ընդհանուր բիզնես հետաքրքրություններ ունեք։
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Երկիմաստ օր է: Առավոտյան մի փոքր դյուրագրգիռ կլինեք, ուստի դժվար կլինի կենտրոնանալ գործերի վրա և ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Հետևաբար, Աղեղնավորների մեծամասնությունն ավելի լավ է զբաղվի սովորական առաջադրանքներով, որոնք չեն պահանջում այլ մարդկանց մասնակցություն: Հնարավորության դեպքում սահմանափակեք շփումը, քանի որ նույնիսկ վստահելի դաշնակիցների հետ պայմանավորվելը սովորականից ավելի դժվար կլինի:
Երեկոյան գլուխ կհանեք բացասական հույզերից ու հաջողությամբ կհասցնեք սկսած բոլոր գործերը։ Ավագ գործընկերների կամ հարազատների խորհուրդները տեղին և ժամանակին կլինեն:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Այս օրվանից շատ բան մի սպասեք։ Հանգամանքները հաճախ չեն զարգանա ձեր օգտին: Որոշ երկարամյա և ապացուցված գործընկերներ կարող են չկատարել իրենց խոստումները: Հնարավոր են մանր տարաձայնություններ աննշան առիթներով։ Այծեղջյուրների մեծամասնությունը կդառնա անսովոր կամակոր ու անկաշկանդ, ինչը լավագույնս չի ազդի ուրիշների հետ հարաբերությունների վրա։
Լավագույն ժամանակը չէ նոր սկիզբների համար: Պետք չէ ճակատագրական որոշումներ կայացնել։ Մտերիմների հետ շփվելիս փորձեք հանգստություն և զսպվածություն պահպանել, այդ կերպ կխուսափեք վեճերից:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Հակասական օր է: Առավոտը շատ հարթ չի ստացվի։ Դժվար կլինի պայմանավորվել ուրիշների հետ, նույնիսկ եթե սովորաբար լավ եք յոլա գնացել։ Որոշ Ջրհոսներ չափազանց հուզիչ կդառնան, ինչը կխանգարի խնդիրների լուծմանը և նպատակներին հասնելուն։ Դուք չպետք է ստանձնեք ավելացված բեռը, դժվար թե կարողանաք հաղթահարել այն: Հարմար պահ է սկսածն ավարտելու և փաստաթղթերում կարգուկանոն հաստատելու համար։
Քիչ ուշ դրական միտումների ազդեցությունը կգերիշխի։ Կատարվողի մեջ շատ լավ բան կտեսնեք, կբարձրացնեք ձեր ոգին և կհաղթահարեք այն ամենը, ինչ պլանավորված է:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Ամենահեշտ օրը չէ: Առավոտյան կդառնաք հատկապես զգայուն ու ընկալունակ։ Սա մի կողմից կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ ուրիշներին և ընդհանուր լեզու գտնել նրանց հետ, բայց մյուս կողմից՝ դուք ցանկացած պատճառով հակված կլինեք վիրավորվելու։ Պետք է ձեր էներգիան ուղղեք ճիշտ ուղղությամբ, այդ դեպքում կկարողանաք լավ արդյունքների հասնել բիզնեսում։
Երեկոյան Ձկների մեծամասնության համար դժվար կլինի գլուխ հանել զգացմունքներից: Ավելի լավ է այն անցկացնել հանգիստ միջավայրում՝ զերծ մնալով կարևոր որոշումներ կայացնելուց և վիճելի հարցեր քննարկելուց։
