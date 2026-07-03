Բրյանսկում Ուկրաինայի ԱԹՍ-ների հարձակումների հետևանքով 1 մարդ զnhվել է, 2-ը՝ վիրավnրվել

Բրյանսկի մարզպետի պաշտոնակատար Եգոր Կովալչուկը հայտնել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների հետևանքով մեկ քաղաքացիական անձ զոհվել է, իսկ երկուսը՝ վիրավորվել։
«Պոգարսկի շրջանի Բորշչովո գյուղում կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով մեկ տղամարդ է զոհվել», – ուրբաթ օրը գրել է Կովալչուկը Max-ում։
Նա նաև հայտնել է, որ Կլիմովսկի շրջանում և Սուզեմկայում ևս երկու մարդ է վիրավորվել։ «Կլիմովսկի շրջանի Չուրովիչի գյուղում տեղի է ունեցել կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքի մեկ այլ թիրախային հարձակում։ Վարորդը վիրավորվել և հոսպիտալացվել է։ Սուզեմկայում մեքենայով երթևեկող կին է վիրավորվել։ Այն նույնպես հարձակման է ենթարկվել կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքի կողմից։ Նա հոսպիտալացվել է», – գրել է մարզպետի պաշտոնակատարը։
Բաց մի թողեք
Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար
Սարսափելի ողբերգություն․ զոհերի թիվն աճում է. Լուսանկար
Առնվազն 64 ամերիկացի զինծառայող է թունավորվել է «Նեբրասկա» սուզանավում