03/07/2026

EU – Armenia

Բրյանսկում Ուկրաինայի ԱԹՍ-ների հարձակումների հետևանքով 1 մարդ զnhվել է, 2-ը՝ վիրավnրվել

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

Բրյանսկի մարզպետի պաշտոնակատար Եգոր Կովալչուկը հայտնել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների հետևանքով մեկ քաղաքացիական անձ զոհվել է, իսկ երկուսը՝ վիրավորվել։

«Պոգարսկի շրջանի Բորշչովո գյուղում կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով մեկ տղամարդ է զոհվել», – ուրբաթ օրը գրել է Կովալչուկը Max-ում։

Նա նաև հայտնել է, որ Կլիմովսկի շրջանում և Սուզեմկայում ևս երկու մարդ է վիրավորվել։ «Կլիմովսկի շրջանի Չուրովիչի գյուղում տեղի է ունեցել կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքի մեկ այլ թիրախային հարձակում։ Վարորդը վիրավորվել և հոսպիտալացվել է։ Սուզեմկայում մեքենայով երթևեկող կին է վիրավորվել։ Այն նույնպես հարձակման է ենթարկվել կամիկաձե անօդաչու թռչող սարքի կողմից։ Նա հոսպիտալացվել է», – գրել է մարզպետի պաշտոնակատարը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սարսափելի ողբերգություն․ զոհերի թիվն աճում է. Լուսանկար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առնվազն 64 ամերիկացի զինծառայող է թունավորվել է «Նեբրասկա» սուզանավում

03/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իտալացի արքայադուստրը, որը կարող է դառնալ Ֆրանսիայի հաջորդ առաջին տիկինը. Լուսանկարներ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ ընտրությունները հանդիսանում են հայ ժողովրդի կամքի բռնաբարման, գողացված քվեի հերթական արտահայտությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխան կստանա Կիևին հասցված զանգվածային հարվածի համար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քրեական աստիճանակարգության կարգավիճակ ունեցող եզդի Ջնդին ստանձնել է մեծ պարտքի ստացումը. նախաքննության ավարտ

03/07/2026 infomitk@gmail.com