Ֆրանսիական ծայրահեղ աջերը ձգտում են նախագահական ընտրությունների՝ տեղական ընտրություններից հետո

Մարին Լը Պենի «Ազգային միավորումը» չկարողացավ հաղթել խոշոր թիրախային քաղաքներում, ինչպիսիք են Մարսելը, Թուլոնը և Նիմը, բայց կուսակցությունը դեռևս կարծում է, որ ունի առավելություն ամբողջ երկրում։
Կիրակի օրը Ֆրանսիայի տեղական ընտրություններում ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորումը» գուցե չհաղթեց այն խոշոր թիրախային քաղաքների շարքում, որոնց հույսը դրել էր, բայց դրա առաջնորդները նշել են, որ նրանք դեռևս կուտակել են ժողովրդականության այնպիսի ալիք, որը կհանգեցնի հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում հաղթանակի։
2027 թվականի նախագահական ընտրությունները համարվում են վճռորոշ պահ ԵՄ-ի համար, քանի որ եվրասկեպտիկ և ՆԱՏՕ-սկեպտիկ «Ազգային միավորումը» ներկայիս ֆավորիտն է Ելիսեյան պալատի համար պայքարում։ Այս շաբաթվա քաղաքային ընտրությունները մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են՝ պարզելու համար, թե արդյոք Մարին Լը Պենի հակամիգրացիոն կուսակցությունը դեռևս Ֆրանսիայի գերիշխող քաղաքական ուժն է։
Ընդհանուր առմամբ, ծայրահեղ աջերի համար խառը գիշեր էր։ Նրանց ամենամեծ հաղթանակը եղավ Ռիվիերայում, որտեղ նրա դաշնակիցներից մեկը հաղթեց Ֆրանսիայի հինգերորդ խոշորագույն քաղաք Նիսում։ «Ազգային միաբանությունը» նաև ակտիվ քարոզարշավ էր անցկացրել հարավային այլ կարևոր քաղաքներում, ինչպիսիք են Մարսելը, Թուլոնը և Նիմը: Այն բոլորում էլ լավ արդյունքներ էր գրանցել, բայց պարտվեց երկրորդ տեղում:
Թուլոնում և Նիմում մրցավազքերը մոտ էին, և Լը Պենի կուսակցությունը Մարսելում ստացավ ձայների 40 տոկոսը՝ զգալի մասնաբաժին Ֆրանսիայի բազմազան և կոսմոպոլիտ երկրորդ քաղաքում:
Արդյունքներին դրական երանգ հաղորդելով՝ կուսակցության առաջնորդները շեշտեցին, որ իրենք հաղթել են բազմաթիվ փոքր և միջին քաղաքներում և գյուղերում, մասնավորապես իրենց հարավային սրտում, ինչպիսիք են Կարկասոնը, Ագդը և Մենտոնը՝ ավելացնելով անցյալ շաբաթ Պերպինյանում առաջին փուլում տարած հաղթանակը:
«Ազգային միաբանության» նախագահ Ջորդան Բարդելան Փարիզում իր կողմնակիցներին ասաց, որ ծայրահեղ աջերը հասել են «իր պատմության ամենամեծ առաջընթացին» և «ուժեղ իմպուլս» են ձեռք բերում, որը ազդարարում է «հին աշխարհի վերջը, որը սպառվում է»:
«Ազգային միաբանություն» կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Լոր Լավալետը քվեարկում է Ֆրանսիայի 2026 թվականի քաղաքային ընտրությունների երկրորդ փուլում Տուլոնում, 2026 թվականի մարտի 22-ին:
«Ազգային միաբանություն» կուսակցության առաջնորդ Լը Պենը, մինչդեռ, բարձր է գնահատել տարածաշրջանային «տասնյակ» հաղթանակները և «տեղական ներդրման ռազմավարությունը», որը գործում է։
Ազգային միաբանությունն ուժեղ է ամբողջ երկրում, թույլ՝ խոշոր քաղաքներում
«Ազգային միաբանություն»-ի փաստարկն այն է, որ ավանդական կուսակցությունները, մասնավորապես՝ ձախակողմյանները, ուժեղ են մեծ քաղաքներում, բայց դրանք լիովին չեն արտացոլում ազգային ավելի լայն քաղաքական հոսանքները, որոնք ուղղված են դեպի աջ։
Օրինակ՝ Փարիզում «Ազգային միաբանություն» կուսակցության թեկնածու և Եվրախորհրդարանի անդամ Թիերի Մարիանին մարտի 15-ին կայացած առաջին փուլում ստացել է ձայների չնչին 1.6 տոկոսը, սակայն ամբողջ երկրում Բարդելան դեռևս ֆավորիտ է հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում։
Կիրակի օրվա քաղաքային ընտրություններից հետո անցկացված Harris Interactive-ի հարցումը հաստատել է Բարդելայի դիրքը որպես առաջատար 2027 թվականի ընտրություններից առաջ։ Հարցման համաձայն՝ Բարդելան առաջին փուլում կստանար ձայների 35 տոկոսը՝ 17 միավորով առաջ անցնելով կենտրոնամետ թեկնածու, նախկին վարչապետ Էդուար Ֆիլիպից։
Այնուամենայնիվ, քաղաքային ընտրությունների արդյունքները անպայման կվերակենդանացնեն «Ազգային միավորման» ռազմավարագետների մտահոգությունները այն մասին, թե արդյոք նրանք իսկապես կարող են հաղթել հաջորդ տարի կայանալիք երկրորդ փուլում, հաշվի առնելով, որ երկրորդ փուլում ծայրահեղ աջերի դեմ միավորվելու ավանդույթը, որը նպաստեց Լե Պենի նախագահական մրցապայքարին 2017 և 2022 թվականներին, լիովին դրսևորվեց կիրակի օրը։
Միջերկրածովյան Տուլոն նավահանգստային քաղաքում «Ազգային միավորման» բարձրաստիճան քաղաքական գործիչ և Լե Պենի մտերիմ դաշնակից Լոր Լավալետը խոստումնալից մեկնարկ ունեցավ առաջին փուլում՝ հավաքելով ձայների 42 տոկոսը՝ 13 միավորով առաջ անցնելով գործող պահպանողական քաղաքապետ Ժոզե Մասիից։ Սակայն կիրակի օրվա երկրորդ փուլում Մասին առաջ անցավ՝ օգտվելով պահպանողական թեկնածուի դուրս գալուց։
«Ազգային միաբանությունը» հույս ուներ, որ իր աջակցության ալիքը կարող է կոտրել երկրորդ փուլի Աքիլեսյան գարշապարը այս քաղաքային ընտրություններում, բայց այս մշտական ընտրական խոցելիությունը՝ որ դա այն կուսակցությունն է, որի դեմ բոլորը խմբվում են, կարծես թե շարունակվելու է։
Բարդելայի մրցակիցների համար հանգիստ չկա
«Ազգային միաբանության» մրցակիցները, անշուշտ, չեն անտեսում ծայրահեղ աջակողմյաններին կիրակի օրը խոշոր քաղաքներում կրած պարտությունների պատճառով։
Գաբրիել Ատալը՝ նախագահական թեկնածուն և նախագահ Էմանուել Մակրոնի «Վերածնունդ» կուսակցության առաջնորդը, ասել է, որ կիրակի օրվա արդյունքները ցույց են տալիս ծայրահեղականների աճ՝ նկատի ունենալով ոչ միայն ծայրահեղ աջակողմյան «Ազգային միաբանությունը», այլև ծայրահեղ ձախակողմյան «Անհնազանդ Ֆրանսիան», որը հաղթել է հյուսիս-արևելյան Ռուբե քաղաքում և Փարիզի Սեն Դենի արվարձանում։
«Սա նախազգուշացնող ազդանշան է», – ասել է նա։ «Ավելի ու ավելի շատ քաղաքացիներ, ովքեր քվեարկել են նրանց օգտին, ցանկանում են, որ ամեն ինչ փոխվի, և ավելի արագ փոխվի»։
Կիրակի օրվա ընտրությունները դառը քաղցր էին պահպանողական «Հանրապետականների» համար։ Աջերը քաղաքապետի պաշտոններ նվաճեցին մի քանի միջին չափի քաղաքներում, այդ թվում՝ Լիմոժում, Տյուլում, Բրեստում և Կլերմոն-Ֆերանում։ Ֆրանսիայի չորրորդ քաղաքում՝ Թուլուզում, նախկին պահպանողական Ժան-Լյուկ Մուդենկը հաղթեց ձախակողմյան «Անհնազանդ Ֆրանսիա»-ի ծայրահեղ ձախակողմյան մրցակցին, որին աջակցում էր ձախակողմյան կոալիցիան։
«Հանրապետականների» առաջնորդ Բրունո Ռետայոն կիրակի օրը հայտարարեց, որ աջերը «Ֆրանսիայի թիվ մեկ տեղական քաղաքական ուժն» են։
«Հանրապետականների» թեկնածու Ռաշիդա Դատին նախընտրական հանրահավաքում՝ 2026 թվականի մարտի 22-ին Փարիզի քաղաքային ընտրությունների երկրորդ փուլում իր պարտության մասին հայտարարությունից հետո։
Սակայն աջերը ջախջախվեցին Փարիզում, որտեղ նախկին մշակույթի նախարար Ռաշիդա Դատին պարտվեց սոցիալիստ Էմանուել Գրեգուարին։ Իսկ Ֆրանսիայի երկրորդ խոշորագույն քաղաքում՝ Լիոնում, պահպանողական թեկնածու Ժան-Միշել Օլան, նախկին ֆուտբոլային ակումբի սեփականատեր, պարտվեց կանաչների գործող քաղաքապետին փոքր առավելությամբ։
Ռետայոն փորձեց պահպանողականներին ներկայացնել որպես այն ուժը, որը կարող է գրավել ծայրահեղականներին մեկուսացնել ցանկացող ընտրողներին և Ազգային հանրահավաքին անվանեց «դեմագոգ»։
Կա «ֆրանսիական մի ձև, որը արտահայտում են միլիոնավոր համաքաղաքացիներ, ովքեր չեն ցանկանում ո՛չ [Անհնազանդ Ֆրանսիայի] սոցիալական քաոսը, ո՛չ էլ [Ազգային հանրահավաքի] տնտեսական մանիֆեստի բերած բյուջետային անկարգությունը», – ասաց նա։
Սակայն «Հանրապետականներ» կուսակցությունն ունի մի քանի նախագահական թեկնածուներ և չունի հստակ ուղի՝ որոշելու, թե որ մեկը կներկայացնի նրանց նախագահական մրցավազքում։ Կիրակի օրը պահպանողական ծանրքաշայինները արդեն կոչ էին անում իրավունքին համաձայնության գալ Բարդելայի դեմ թեկնածուի շուրջ։
Միասնական թեկնածուի համար այս մրցավազքը, որը կհայտնվի միջին դիրքում, նույնպես, հավանաբար, կարագանա, քանի որ նախկին վարչապետ Ֆիլիպը, ոգեշնչված Նորմանդիայի Հավր քաղաքում կոմունիստական ուժեղ մրցակիցի դեմ տարած հաղթանակով, այժմ կփորձի առաջ մղել իր թեկնածությունը։
Ի տարբերություն դրա, Բարդելլան պարզապես փորձեց «Ազգային միաբանության» հետագա ընթացքը դեպի Ելիզե անխուսափելի ներկայացնել։
Նախկին նախագահ Ֆրանսուա Միտերանի 1981 թվականի Ֆրանսիայում աջերի գերիշխանությանը վերջ դնելու քարոզարշավից մի արտահայտություն փոխառելով՝ Բարդելլան ասաց, որ «Ազգային միաբանությունն» այժմ «հանգիստ ուժ» է։
«Մեր հաջողությունները նվաճում չեն, այլ սկիզբ», – ասաց նա։
Ֆրանսիայի տեղական ընտրություններ. Փարիզը մնում է ձախակողմյան, մինչդեռ ծայրահեղ աջերը խառը հաջողություններ են գրանցում
Իրանը հայտարարում է, որ Նաթանզի միջուկային օբյեկտը հարված է ստացել, մինչդեռ Թեհրանը բալիստիկ հրթիռներ է արձակել ԱՄՆ – Մեծ Բրիտանիայի բազայի վրա
Հիտլերից մինչև «Պինոկիո». Գերմանիայի խոսքի մասին օրենքները բախվում են երգիծանքի հետ