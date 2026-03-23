Ֆրանսիայի տեղական ընտրություններ. Փարիզը մնում է ձախակողմյան, մինչդեռ ծայրահեղ աջերը խառը հաջողություններ են գրանցում

Ֆրանսիացի սոցիալիստ թեկնածուներ Փարիզի քաղաքապետի ընտրություններում՝ կենտրոնամետ Էմանուել Գրեգուարը և կենտրոնամետ Անն Իդալգոն, այն բանից հետո, երբ Գրեգուարը հաղթեց ընտրությունների երկրորդ փուլում
Արդյունքները տվեցին Ֆրանսիայի քաղաքական հավասարակշռության նախնական պատկերը մինչև 2027 թվականը: Ահա հիմնական եզրակացությունները:
Կիրակի օրը Ֆրանսիայի քաղաքային երկրորդ փուլը խառը եզրակացություն տվեց երկրի հիմնական քաղաքական ուժերի համար. ձախերը Փարիզում հաղթեցին սոցիալիստ Էմանուել Գրեգուարին, ծայրահեղ աջերը և նրա դաշնակիցները խոշոր խորհրդանշական հաղթանակ տարան Նիսում, իսկ հիմնական կուսակցությունները մատնանշեցին մի քանի խոշոր և միջին քաղաքներում դիմադրողականությունը 2027 թվականի նախագահական մրցավազքից առաջ:
Ֆրանսիայում քաղաքային ընտրությունները տեղական մրցույթներ են՝ քաղաքապետեր և տեղական խորհուրդներ ընտրելու համար, բայց դրանք ուշադիր հետևվում են, քանի որ դրանք ստուգում են կուսակցական կազմակերպվածությունը, դաշինքների ձևավորումը և ժողովրդական ուժը՝ նախքան ազգային քարոզարշավների մեկնարկը:
Մայրաքաղաքում սոցիալիստ Էմանուել Գրեգուարը հաղթեց պահպանողական մրցակից Ռաշիդա Դատիին՝ ապահովելով, որ Փարիզը մնա ձախակողմյան վերահսկողության տակ, այն բանից հետո, երբ հեռացող քաղաքապետ Անն Իդալգոն որոշեց չառաջադրվել ևս մեկ ժամկետով:
Արդյունքը երկարաձգում է մայրաքաղաքի ձախերի ղեկավարության քառորդ դարը և սոցիալիստներին է հանձնում երեկոյի ամենաակնառու մրցանակներից մեկը։ Գրեգուարը արդյունքը ներկայացրեց որպես քաղաքի առաջադեմ տեսլականի մանդատ։
Այլուրջ ձախերը նույնպես տոնելու առիթներ ունեին։ Մարսելում սոցիալիստ գործող Բենուա Պայանը վերընտրվեց այն բանից հետո, երբ ծայրահեղ աջերը հույս ունեին գրավել Ֆրանսիայի երկրորդ ամենամեծ քաղաքը։
Լիոնում կանաչների քաղաքապետ Գրեգորի Դուսեն պահպանեց իր պահպանողական մրցակցի դեմ դժվարին մրցավազքից հետո, որը վերաձևավորվեց վերջին րոպեին ձախակողմյան «Անպարտելի Ֆրանսիա» կուսակցության ցուցակի հետ միավորմամբ։
Սոցիալիստները գրանցել են բարձր ցուցանիշներ
Սոցիալիստները նաև պահպանեցին կամ բարձր ցուցանիշներ ցուցաբերեցին մի քանի տարածաշրջանային քաղաքներում՝ ամրապնդելով ավանդական ձախերի ավելի լայն վերականգնման տպավորությունը։
Աջ ծայրահեղների համար պատկերն ավելի բարդ էր։ Ազգային միավորման (ԱԺ) առաջնորդ Ջորդան Բարդելան ողջունեց այն, ինչը նա անվանեց կուսակցության ամենամեծ տեղական առաջընթացը, և ԱԺ-ն պահպանեց հարավարևմտյան Պերպինյան քաղաքը՝ միաժամանակ հաղթելով նաև փոքր համայնքներում։
Սակայն կուսակցությունը պարտվեց մի քանի խոշոր քաղաքներում, որոնք նա թիրախավորել էր, մասնավորապես Մարսելում, Թուլոնում և Նիմում: Բացառություն էր Նիսը, որտեղ Էրիկ Չիոտին՝ մի ժամանակ աջակողմյան ուժերի ավագ դեմքը, իսկ այժմ՝ RN-ի հետ դաշինք կնքածը, հաղթեց ընտրություններում՝ ծայրահեղ աջերին և նրա գործընկերներին տալով Ֆրանսիայի հինգերորդ ամենամեծ քաղաքի վերահսկողությունը:
Ընտրությունները նաև ավելի հստակ նշաններ բերեցին կենտրոնամետ աջերի և նախագահ Էմանուել Մակրոնի ճամբարում մասնատման մասին:
Նախկին վարչապետ Էդուար Ֆիլիպը վերընտրվեց Հավրում՝ ամրապնդելով իր դիրքերը որպես 2027 թվականի հնարավոր թեկնածու, մինչդեռ Մակրոնի կենտրոնամետ ուժերը կարող են մատնանշել խորհրդանշական հաղթանակ Բորդոյում, որտեղ Վերածննդի թեկնածու Թոմաս Կազնավը հաղթեց հեռացող կանաչների քաղաքապետ Պիեռ Հուրմիկին:
Միևնույն ժամանակ, Մակրոնի նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Բայրուի պարտությունը Պոյի հարավ-արևմուտքում ընդգծեց նախագահական ավելի լայն դաշինքի խոցելիությունները:
Մասնակցությունը մնաց մտահոգիչ: Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով՝ մայրցամաքային Ֆրանսիայում մասնակցությունը ժամը 17:00-ի դրությամբ կազմել է 48.1%, ինչը ավելի բարձր է, քան Covid-ի պատճառով խաթարված 2020 թվականի ընտրությունները, բայց դեռևս ցածր է համավարակից առաջ եղած մակարդակից։
Ընդհանուր առմամբ, արդյունքները չեն կանխատեսում, թե ով կհաջորդի Մակրոնին 2027 թվականին։ Սակայն դրանք ուրվագծում են այն քաղաքական լանդշաֆտը, որից կծնվի այդ մրցակցությունը՝ ձախեր, որոնք դեռ կարող են հաղթել խոշոր քաղաքներում, տեղական մակարդակում արմատացած աջեր, կենտրոն, որը փնտրում է ամուր հենարաններ, և ծայրահեղ աջեր, որոնք աճում են, բայց դեռևս կարող են սահմանափակվել երկրի ամենամեծ քաղաքային մարտադաշտերում։
Սոցիալիստները գրավեցին Փարիզը, ծայրահեղ աջերը հաղթեցին Ռիվիերայում։ Ֆրանսիայի խոշոր մրցավազքերի արդյունքները հայտնի են։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայում ավարտվել են քաղաքապետերի և նոր քաղաքային խորհուրդների ընտրությունների երկրորդ փուլի քվեարկության քվեարկության տեղամասերը, որոնցից շատերը կարող են հուշել, թե ինչպես կարող են զարգանալ հաջորդ տարվա նախագահական ընտրությունները։
Մեր վերնագրերում մինչ այժմ նշվում է Սոցիալիստական կուսակցության թեկնածու Էմանուել Գրեգուարի կանխատեսվող հաղթանակը Փարիզում և Էդուարդ Ֆիլիպի վերընտրությունը Հավրի քաղաքապետի պաշտոնում, ինչը նրա նախագահական երազանքները կենդանի է պահում։ Ֆրանսիայի երկրորդ ամենամեծ քաղաքի՝ Մարսելի կենտրոնամետ գործող քաղաքապետը հեշտությամբ հաղթեց «Ազգային միավորման» թեկնածուին։
Աջ ծայրահեղ կուսակցությունը, որը, ինչպես ենթադրվում է, կհաղթի Ելիսեյան պալատի 2027 թվականի մրցավազքում, չկարողացավ վերահսկողություն հաստատել Ֆրանսիայի հարավում գտնվող իր երկու թիրախների նկատմամբ՝ Թուլոնում և Նիմում։ Սակայն ծայրահեղ աջ կուսակցության դաշնակիցը Նիսում նախադեպը կոտրող հաղթանակի ճանապարհին է, և Մարին Լե Պենն ասել է, որ կուսակցությունը մի քանի տասնյակ քաղաքներում վերահսկողություն հաստատելու ճանապարհին է։
Եթե դուք փնտրում եք մանրամասն ուղեցույց, ահա թե ինչպես կարող եք դիտել այն որպես պրոֆեսիոնալ։
Մենք դադարեցնում ենք մեր լուսաբանումը, քանի որ, այո, առավոտյան ժամը մեկն է։ Բայց մենք կվերադառնանք առավոտյան ժամը 7-ին՝ այս ուղիղ եթերում բլոգը կրկին միացնելու և ձեզ ներկայացնելու վերջին նորությունները, քանի որ ֆրանսիացի քաղաքական գործիչները առավոտյան ռադիո և հեռուստատեսային հաղորդումներում են։
Մարսելի քաղաքապետ Բենուա Պայանը, ով այսօր վերընտրվեց, օգտվել է երկրորդ փուլում ընտրողների մասնակցության աճից՝ նախորդ շաբաթ կայացած առաջին փուլի համեմատ, ասաց նրա քարոզարշավի ղեկավար Արնո Դրուոն։
Քաղաքային խորհրդական ընտրված Դրուոն ասաց, որ իր թիմը «լուրջ մտահոգություններ ունի մասնակցության վերաբերյալ» կիրակի օրը։
«Ընտրողների մասնակցությունը սովորաբար նվազում է երկրորդ փուլում, քանի որ թեկնածուները քիչ են։ Ավելացրեք դրան անձրևը և այն փաստը, որ [ֆուտբոլային] խաղը պարզապես խաղ չէր՝ այն Լիլի դեմ էր, և այն նախատեսված էր ոչ թե այսօր երեկոյան, այլ ընտրատեղամասերի գագաթնակետային ժամերին», – ավելացրեց նա։
Սակայն մասնակցության մակարդակը, կարծես, ավելի բարձր է, քան առաջին փուլում։
Հաղթանակի կանխատեսումից հետո Պայանը և նրա թիմը գնացին տոնելու այն Մարսելի Հին նավահանգստում գտնվող Fioupelan ռեստորանում՝ քաղաքապետարանի կողքին։
Ի՞նչ է դա նշանակում 2027 թվականի համար. Հարցին, թե արդյոք կան դասեր, որոնք պետք է քաղել հաջորդ տարի Ելիսեյան պալատի համար կայանալիք մրցավազքի համար, Դրուոն պատասխանեց. «Մենք ժամանակ կհատկացնենք առաջիկա օրերին սա սառը գլխով վերլուծելուն»։
Աջ ծայրահեղ դաշնակից Սիոտին նպատակ ունի փոխարինել պահպանողականներին
Նորընտիր ծայրահեղ աջակողմյան Նիսի քաղաքապետ Էրիկ Սիոտին հաղթական շրջապտույտ է կատարում Ֆրանսիական Ռիվիերայի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքում հաղթանակ տանելուց հետո։
2024 թվականին Սիոտին հեռացվեց աջ կենտրոնամետ Հանրապետական կուսակցությունից՝ ֆրանսիական պահպանողականության պատմական օջախից՝ ծայրահեղ աջակողմյան առաջնորդ Մարին Լը Պենի «Ազգային միավորում» կուսակցության հետ դաշինք կնքելու համար։
Սիոտին Ֆրանսիայի հանրային հեռարձակողին ասել է, որ երկրի հինգերորդ ամենաբնակեցված քաղաքում «Ազգային միավորում» կուսակցության աջակցությամբ հաղթանակը արդարացում էր իր և իր նորաստեղծ «Հանրապետության իրավունքների միություն» միկրոկուսակցության համար։
«[Հանրապետության համար իրավունքների միությունը] դատապարտված է փոխարինելու հանրապետականներին», – ասաց Չիոտին։ «Հանրապետականները վերջացած են»։
