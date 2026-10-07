Անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների համար. Ուկրաինան ԵՄ-ից ստացել է ևս 1.2 միլիարդ եվրո

Ուկրաինան ԵՄ-ից ստացել է ևս 1.2 միլիարդ եվրո՝ Ուկրաինայի աջակցության վարկի շրջանակներում պաշտպանական կարիքների համար, այդ թվում՝ անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների համար: Հայտարարել են Եվրահանձնաժողովը և Ուկրաինայի վարչապետ Սերգեյ Կորեցկին։
«Այսօր Եվրահանձնաժողովը 1.24 միլիարդ եվրո է հատկացրել Ուկրաինայի աջակցության 90 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական բաղադրիչի շրջանակներում: Ֆինանսավորումը ներառում է անօդաչու թռչող սարքեր, դրոններ որսացող սարքեր, անօդաչու թռչող սարքերի զինամթերք և ուկրաինական ընկերությունների կողմից արտադրված հրթիռներ», – հայտարարել է Եվրահանձնաժողովը:
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը մեկնաբանել է ֆինանսավորման հատկացումը. «Ռուսաստանը շարունակում է իր միտումնավոր ահաբեկչության ռազմավարությունը՝ փորձելով անտանելի դարձնել ուկրաինացիների առօրյա կյանքը: Այսօրվա հատկացումը կօգնի ամրապնդել Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերությունը և ինքնապաշտպանվելու նրա կարողությունը՝ պաշտպանելու իր ժողովրդին և ենթակառուցվածքները»:
Բաց մի թողեք
Քադաֆիի դուստրը կարող է դառնալ Լիբիայի նոր ղեկավարը. Լուսանկար
«Դպրոցական հեղափոխություն»․ վիրավորներ, ձերբակալվածներ, քաոս՝ Ֆրանսիայում
Երևանին և Բաքվին առաջարկել են արտաշիրիմման բալկանյան մոդել կիրառել. Լուսանկար