07/10/2026

EU – Armenia

Անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների համար. Ուկրաինան ԵՄ-ից ստացել է ևս 1.2 միլիարդ եվրո

infomitk@gmail.com 07/10/2026 1 min read

Ուկրաինան ԵՄ-ից ստացել է ևս 1.2 միլիարդ եվրո՝ Ուկրաինայի աջակցության վարկի շրջանակներում պաշտպանական կարիքների համար, այդ թվում՝ անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների համար: Հայտարարել են Եվրահանձնաժողովը և Ուկրաինայի վարչապետ Սերգեյ Կորեցկին։

«Այսօր Եվրահանձնաժողովը 1.24 միլիարդ եվրո է հատկացրել Ուկրաինայի աջակցության 90 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական բաղադրիչի շրջանակներում: Ֆինանսավորումը ներառում է անօդաչու թռչող սարքեր, դրոններ որսացող սարքեր, անօդաչու թռչող սարքերի զինամթերք և ուկրաինական ընկերությունների կողմից արտադրված հրթիռներ», – հայտարարել է Եվրահանձնաժողովը:

Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը մեկնաբանել է ֆինանսավորման հատկացումը. «Ռուսաստանը շարունակում է իր միտումնավոր ահաբեկչության ռազմավարությունը՝ փորձելով անտանելի դարձնել ուկրաինացիների առօրյա կյանքը: Այսօրվա հատկացումը կօգնի ամրապնդել Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերությունը և ինքնապաշտպանվելու նրա կարողությունը՝ պաշտպանելու իր ժողովրդին և ենթակառուցվածքները»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Քադաֆիի դուստրը կարող է դառնալ Լիբիայի նոր ղեկավարը. Լուսանկար

07/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դպրոցական հեղափոխություն»․ վիրավորներ, ձերբակալվածներ, քաոս՝ Ֆրանսիայում

07/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանին և Բաքվին առաջարկել են արտաշիրիմման բալկանյան մոդել կիրառել. Լուսանկար

07/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Քադաֆիի դուստրը կարող է դառնալ Լիբիայի նոր ղեկավարը. Լուսանկար

07/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների համար. Ուկրաինան ԵՄ-ից ստացել է ևս 1.2 միլիարդ եվրո

07/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երկու հայի և ադրբեջանցու հանցավոր գործարքի վերջաբանը․ 32-ամյա հային՝ ցմահ ազատազրկում

07/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դու պետության ղեկավար ես և ոչ թե ադրբեջանցու փաստաբան

07/10/2026 infomitk@gmail.com