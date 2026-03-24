24/03/2026

EU – Armenia

Սևանի բժշկական կենտրոնի տնօրենը մեղադրվում է խոշոր չափերի գույքի հափշտակության և խմբի կազմում կեղծիք կատարելու մեջ

infomitk@gmail.com 24/03/2026 1 min read

ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից իրականացված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նախաձեռնված քրեական վարույթով հիմնավորվել է, որ «Սևանի բժշկական կենտրոն» ՓԲ ընկերության տնօրենը, օգտագործելով իր ծառայողական լիազորությունները, կատարել է իրեն վստահված խոշոր չափերի գույքի հափշտակություն, ինչպես նաև խմբի կազմում փաստաթուղթ է կեղծել:

Մասնավորապես՝ պարզվել է, որ վերը նշված բժշկական կենտրոնի տնօրենը 2022 թվականին աշխատանքի է ընդունել իր մտերիմ անձին, ով, սակայն, նշված ժամանակահատվածից մինչև 2024 թվականի նոյեմբերն ընդհանրապես աշխատանքի չի հաճախել և իր աշխատանքային պարտականությունները չի կատարել:

Նախաքննությամբ հիմնավորվել է նաև, որ տնօրենը, նույն բժշկական կենտրոնի աշխատակցի հետ նախնական համաձայնությամբ, վերը նշված անձի՝ աշխատանքի հաճախելու վերաբերյալ կազմել է կեղծ փաստաթուղթ, որի հետևանքով ԲԿ-ի բյուջեից որպես աշխատավարձ ավել է վճարվել 2.238.745 ՀՀ դրամ գումար:

ԲԿ-ի տնօրենին մեղադրանք է ներկայացվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 256-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով և 457-րդ հոդվածի 2-րդ մասով: Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել բացակայելու արգելքն ու պաշտոնավարման կասեցումը: Տնօրենի մտերիմ անձին և ԲԿ-ի աշխատակցին մեղադրանք է ներկայացվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 46-256-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով:

Նախաքննության ընթացքում պետությանը պատճառված 2.238.745 ՀՀ դրամ վնասն ամբողջությամբ վերականգնվել է:

Քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է, և վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են ՀՀ հակակոռուպցիոն դատարան:

Բաց մի թողեք

1 min read

«Անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները ձեռնարկվել են», բայց կինը մահացավ․ «Սա է ԱՆ հերթական պարզաբանումը»

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Վարդաշեն» ՔԿՀ-ից դատապարտյալ է փախել. նախարարն անդրադարձել է տեղի ունեցածին

23/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուժաշխատողի կողմից զինծառայողին անզգուշությամբ մահ պատճառելու դեպքով վարույթի նախաքննությունն ավարտվել է

23/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ գլխավոր դատախազն ասում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարտահրավերը «քաղաքականությունն է, այլ ոչ թե հանցագործությունը»

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը կնքեց Ավստրալիայի հետ առևտրային համաձայնագիրը. Լուսանկար

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դիվանագետները զգուշացնում են, որ ԵՄ գաղտնի ֆայլերը կարող են արտահոսել Կրեմլում

24/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Յոհաննես Հանը հրաժարական է տվել Կիպրոսի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցչի պաշտոնից

24/03/2026 infomitk@gmail.com